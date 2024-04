Samsung supera Apple: ora è il più grande produttore di smartphone al mondo in termini di vendite

Apple, nel primo trimestre del 2024, ha ceduto la posizione di più grande produttore di telefoni al mondo a favore di Samsung. Le spedizioni globali di iPhone hanno registrato un forte crollo: è l’ultima battuta d’arresto per il colosso della tecnologia che sta vivendo un inizio di anno difficile.

Fatti principali

Secondo l’ultimo report della società di ricerche di mercato IDC, le spedizioni di smartphone Apple sono scese a 50,1 milioni di unità nel primo trimestre del 2024, i n calo del 9,6% su base annua.

nel primo trimestre del 2024, i Il forte crollo di Apple è avvenuto nonostante il mercato complessivo degli smartphone sia cresciuto del 7,8%, guidato in gran parte dal boom delle spedizioni di smartphone realizzati da aziende cinesi.

Il calo delle spedizioni di iPhone fa sì che Samsung sia diventata il più grande produttore di smartphone al mondo nei primi tre mesi dell’anno, con 60,1 milioni di spedizioni.

al mondo nei primi tre mesi dell’anno, con Nonostante abbia battuto il produttore di iPhone, le spedizioni di smartphone Samsung sono diminuite di circa lo 0,7% su base annua.

Il colosso cinese degli smartphone Xiaomi ha mantenuto il suo posto come terzo produttore di telefoni al mondo, mentre le sue spedizioni hanno registrato un’importante crescita del 33,8%.

ha mantenuto il suo posto come terzo produttore di telefoni al mondo, mentre le sue spedizioni hanno registrato un’importante crescita del 33,8%. Un’altra azienda cinese Transsion, che produce smartphone a basso costo popolari in Africa, America Latina e Asia, ha visto le sue spedizioni nel primo trimestre quasi raddoppiare, passando da 15,4 milioni nel 2023 a 28,5 milioni quest’anno.

A cosa guardare

Lunedì le azioni Apple sono scese dell’1,18% nelle pre-market. Le azioni della società hanno avuto un 2024 deludente, in calo di quasi il 5% dall’inizio dell’anno.

Sullo sfondo

Apple, che aveva iniziato l’anno come l’azienda con il maggior valore al mondo, è stata tormentata da cattive notizie negli ultimi mesi. Il mese scorso, Counterpoint Research, con sede a Hong Kong, ha riferito che le vendite di iPhone in Cina sono diminuite del 24% su base annua nelle prime sei settimane del 2024. Un duro colpo per l’azienda, poiché la Cina rappresenta oltre il 15% del suo fatturato. ricavi. Secondo quanto riferito, all’inizio di quest’anno Apple ha anche abbandonato un progetto interno, ambizioso e costoso, decennale, per costruire

Il mese scorso, il Dipartimento di Giustizia e diversi stati degli Stati Uniti hanno intentato una causa contro Apple, accusandola di violare le leggi antitrust attraverso politiche restrittive che danneggiano concorrenti e consumatori. Gli investitori di Apple sono preoccupati anche per gli sforzi dell’azienda nel campo dell’intelligenza artificiale, soprattutto rispetto a rivali come Google, Microsoft e Meta. Il mese scorso, il Wall Street Journal ha riferito che Apple ha avuto colloqui con Google per discutere dell’integrazione del servizio di intelligenza artificiale Gemini del colosso della ricerca nell’iPhone, un probabile segno che gli sforzi interni di Apple sull’intelligenza artificiale sono ancora significativamente indietro rispetto ai suoi rivali.

