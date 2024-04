Bernard Arnault il più ricco del mondo, poi Musk e Bezos. La nuova classifica Forbes dei miliardari

2.781 miliardari, 14.200 miliardi di dollari di patrimoni e un nuovo record raggiunto. Sono questi i numeri della classifica dei miliardari di Forbes del 2024. Forbes ha individuato 2.781 miliardari in tutto il mondo – cifra mai raggiunta prima. I miliardari sono 141 in più rispetto al 2023 e 26 in più rispetto al record precedente, stabilito nel 2021. I super ricchi sono anche più ricchi che mai, con i loro patrimoni che raggiungono complessivamente i 14.200 miliardi di dollari: si parla di 2.000 miliardi di dollari in più rispetto a un anno fa e 1.100 miliardi di dollari sopra il precedente record, appartenente al 2021.

Come sono distribuiti i soldi? Come per l’economia in generale, i soldi sono concentrati in cima alla graduatoria. Ci sono 14 persone – un record anche in questo caso – che hanno più 100 miliardi di dollari. Quattro anni fa c’era solo una persona ad avere un patrimonio così ingente. I miliardari nel “club dei 100 miliardi” hanno patrimoni che valgono complessivamente 2.000 miliardi di dollari. Cosa significa? Solo lo 0,5% dei 2.781 miliardari del mondo detiene il 14% di tutta la ricchezza dei miliardari.

La top five

Il più ricco di tutti è Bernard Arnault, che detiene la prima posizione per il secondo anno consecutivo. Il proprietario di LVMH ha un patrimonio di circa 233 miliardi di dollari, 22 miliardi di dollari in più rispetto al 2023. Al secondo posto, con 38 miliardi di dollari in meno rispetto ad Arnault, c’è Elon Musk, che può contare su un patrimonio di circa 195 miliardi di dollari. Appena dietro di lui, al terzo posto, c’è Jeff Bezos di Amazon, che vale circa 194 miliardi di dollari.

Due terzi dei miliardari del pianeta sono più ricchi di un anno fa. Nessuno ha guadagnato di più, in termini di dollari, di Mark Zuckerberg. Il fondatore di Facebook e proprietario di Meta ha fatto un balzo di 116,2 miliardi di dollari in un anno, grazie alla crescita delle azioni di Meta. Zuckerberg è al quarto posto nella classifica di Forbes del 2024 con circa 177 miliardi di dollari, la cifra più alta che abbia mai raggiunto. Larry Ellison di Oracle, che vale circa 141 miliardi di dollari, completa la top five.

I miliardari dell’IA

Zuckerberg e Ellison sono solo due dei molti magnati della tecnologia significativamente più ricchi di un anno fa. Chi ha investito nell’IA ha avuto accesso all’esclusivo club dei miliardari. Basti vedere i casi di Charles Liang di Super Micro Computer (patrimonio di 6,1 miliardi di dollari) – e sua moglie, Sara Liu (1,5 miliardi di dollari); Lisa Su di Advanced Micro Devices (1,3 miliardi di dollari); e il membro cda di Nvidia, Harvey Jones (1 miliardo di dollari). Anche Sam Altman di OpenAI è ora miliardario, grazie agli investimenti che ha fatto da presidente di Y Combinator dal 2014 al 2019 e a quelli in Stripe, Reddit e nella startup di fusione nucleare Helion. Nel 2024 i patrimoni complessivi dei miliardari della tecnologia ha toccato i 2.600 miliardi di dollari (circa a 750 miliardi in più del 2023).

L’ingresso di Taylor Swift

Anche le celebrità hanno avuto una netta crescita a livello di patrimonio. Taylor Swift (1,1 miliardi di dollari) è entrata nella classifica del 2024. “Miss Americana” è la prima musicista a entrare in classifica grazie ai guadagni provenienti esclusivamente dalla produzione musicale. New entry nella classifica anche Magic Johnson, l’ex cestista e membro dell’Hall of Fame dell’NBA.

Le new entry

In totale, sono 265 i nuovi miliardari in classifica. L’ingresso “più ricco” è quello dell’italiano Andrea Pignataro, fondatore di ION Group, che fa il suo esordio nella graduatoria con un patrimonio di 27,5 miliardi di dollari. Tra le new entry più rilevanti troviamo il fondatore della catena di fast-food Raising Cane’s Todd Graves (9,1 miliardi di dollari); i tre cofondatore di Shein, Maggie Gu, Molly Miao e Ren Xiaoqing (4,2 miliardi di dollari ciascuno); lo storico designer Christian Louboutin (1,2 miliardi di dollari); e l’amico di Elon Musk e investitore di Tesla e SpaceX, Antonio Gracias (1,1 miliardi di dollari).

I paesi con più miliardari

Gli Stati Uniti sono, ancora una volta, il paese con il maggior numero di cittadini miliardari (813) per un valore complessivo di 5.700 miliardi di dollari. La Cina, nonostante qualche difficoltà a livello economico, rimane al secondo posto con 473 miliardari (compreso Hong Kong), per un valore di 1.700 trilioni di dollari. L’India è in crescita, con 200 miliardari – il numero più alto di sempre – per un valore totale di 954 miliardi di dollari.

Per stilare la classifica 2024 Forbes ha utilizzato i prezzi delle azioni e i tassi di cambio dell’8 marzo 2024. (Per le variazioni giornaliere dei patrimoni, consultare il tracker in tempo reale).

