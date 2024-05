Dalla sostenibilità all’IA: il World Business Forum torna a Milano il 13 e 14 novembre

Oltre 26mila aziende e più di 159mila partecipanti a livello globale in oltre vent’anni. Sono i numeri del World Business Forum, dal 2004 punto di riferimento assoluto della business community italiana.

L’evento, organizzato da WOBI nelle principali città del mondo e arrivato alla sua 21° edizione a Milano, coinvolge per due giorni ogni anno migliaia di top executive e i maggiori esperti di management del mondo, riuniti sul palco per discutere sugli argomenti più rilevanti per le aziende, offrendo una visione globale per affrontare le sfide dei team e delle organizzazioni.

Un’opportunità di apprendimento e ispirazione per i professionisti, ma anche un’occasione unica per sviluppare idee creative ed espandere il proprio network incontrando oltre 2.500 decision maker, innovatori e leader di settore:

“Nel 2023, il World Business Forum ha messo in luce come il Purpose sia per le aziende la forza trainante per navigare nelle acque inesplorate del cambiamento”, dichiara Ana Mazzeo, managing director di WOBI Italia. “Tuttavia, abbiamo solo scalfito la superficie. Se guardiamo più in profondità, diventa chiaro quanto ancora si possa esplorare questo tema. Una grande leadership è, per molti versi, sinonimo di Purpose”.

Il World Business Forum Milano 2024

L’evento, in programma il 13 e il 14 novembre all’Allianz MiCo Milano Congressi, vede la partecipazione di diverse personalità di rilievo, che si alterneranno sul palco per discutere su temi come IA, innovazione, leadership e inclusione.

La giornata del 13 novembre si aprirà con le parole di David Rowan, figura di spicco nel mondo della tecnologia e del business, che spiegherà come guidare la business transformation nel panorama dell’exponential technology. A seguire le parole di Sharon Melnick, psicologa aziendale ed executive coach, che parlerà di come le skills possono trasformare i leader aziendali, e Tony Fadell, direttore di Build Collective e membro del Consiglio di Amministrazione di Arm, con un intervento legato al tema dell’innovazione.

Nel pomeriggio spazio agli interventi di Elizabeth Dunn, esperta di felicità e benessere presso l’Università della British Columbia, che spiegherà come liberare il potenziale attraverso la costruzione di connessioni sociali, e Simon Sinek, scrittore e fondatore di The Optimism Company, che si rivolgerà ai leader d’azienda per spiegare come guidare e gestire i talenti attraverso il gioco infinito.

L’apertura della seconda giornata sarà affidata a Marco Bertini, professore all’Esade e visiting professor alla Harvard Business School, che si concentrerà sulle strategie da seguire per un fatturato sostenibile nel tempo, a cui seguiranno le parole di Modupe Akinola, consulente di leader in materia di gestione dello stress, diversità, inclusione ed equità presso la Columbia Business School, con un intervento dedicato alla diversità e l’inclusione, e di Mario Draghi, ex presidente del Consiglio dei Ministri italiano, che spiegherà ai presenti come muoversi all’interno di un panorama politico ed economico in continuo mutamento.

La seconda parte di giornata vedrà tra i protagonisti Hila Lifshitz-Assaf, head of the Artificial Intelligence Innovation Network Research Center presso la Warwick Business School, che racconterà come creare una strategia di innovazione basata sull’IA, e Welby Altidor, group chief creative officer di Neon ed ex executive creative director del Cirque du Soleil, che chiuderà parlando di come sviluppare al meglio il coraggio creativo

*L’agenda può essere soggetta a modifiche. Consultare il sito dell’evento per visionare l’agenda aggiornata.

