Eleganza avvolgente ‘en plein air’ con la nuova Mercedes Cle Cabrio

Se c’è una casa automobilistica che fa sognare grazie a eleganti auto a quattro posti e scoperte, questa è Mercedes: la nuova Cle Cabrio si inserisce perfettamente nella tradizione del costruttore di Stoccarda. Un mezzo creato per viaggiare il più possibile en plein air, non solo durante le giornate estive assolate ma anche quando la temperatura esterna è fresca. Uno dei segreti sta nella tecnologia, ossia nel sistema di deflettori elettrici Aircap (frangivento automatico) e nel dispositivo di riscaldamento dell’abitacolo Airscarf (per la zona della testa, quasi come una sciarpa di calore). Ulteriormente sviluppati per rendere ancora più piacevole la guida coi capelli al vento.

Elegante e silenziosa

La capote con isolamento acustico in tessuto (disponibile in nero, rosso o grigio) contribuisce alla fruibilità della vettura tutto l’anno, riducendo il rumore del vento e della guida. La capote si apre e si chiude in 20 secondi fino a 60 km/h di velocità massima e – novità – funziona in elettrico, rendendola ancora più silenziosa. Ripiegata, viene separata dallo spazio rimanente nel bagagliaio.

Una sportiva a due porte lunga quattro metri e 85 cm, con un passo di due metri e 86 (più lungo di 25 millimetri): spaziosa dentro, molto più della Classe C Cabrio. Con un volume di 385 litri, il baule è pratico. Se necessario, può essere ampliato ripiegando gli schienali dei sedili posteriori con una suddivisione 60:40. L’abitacolo dà una sensazione di eleganza avvolgente, grazie anche all’illuminazione ambientale dinamica opzionale: fasci di luce si estendono alle portiere e ai pannelli laterali posteriori fin dietro i sedili.

Infotainment e prestazioni

Ingegnosa la soluzione per evitare che i sedili in pelle opzionali si riscaldino troppo in estate: sono dotati di uno speciale rivestimento che riflette i raggi solari. Così che la pelle rimanga fino a 12 gradi più fresca alla luce diretta del Sole rispetto alla pelle standard non trattata. Non manca il sistema di infotainment evoluto Mbux, che permette l’utilizzo di app di terze parti come TikTok, e il sistema di videoconferenza Zoom o Audials. Sfruttando l’intelligenza artificiale, si opta fra la modalità ‘Giorni freddi’ (il riscaldamento dei sedili si attiva a una certa temperatura esterna) o ‘Serata galante’: la musica romantica viene riprodotta tramite audio Bluetooth mentre l’illuminazione ambientale diventa rosa.

Il motore? Sei cilindri top di gamma 3,0 litri turbocompresso da 449 CV, con velocità massima autolimitata a 250 km/h e accelerazione da zero a 100 km/h in 4,4 secondi. Prezzi da 71.056 euro.

