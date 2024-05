Nasce il primo studio legale globale d’élite: così A&O Shearman punta a una consulenza senza confini

Il 1° maggio 2024 è stato annunciato il completamento della fusione tra le law-firm studi Allen & Overy e Shearman & Sterling, che ha dato vita ad A&O Shearman, il primo studio legale globale d’élite completamente integrato con una presenza capillare a livello globale, capace di fornire assistenza legale d’eccellenza in maniera uniforme in tutte le aree geografiche. Con un fatturato combinato pari a circa 3,5 miliardi di dollari, il colosso della consulenza legale conta nel mondo un totale di 7.000 persone e quasi 4.000 avvocati, di cui circa 800 soci, nei 48 uffici dei 29 Paesi in cui è presente.

A&O Shearman assiste – tra le altre – oltre un terzo delle società quotate alla Borsa di New York e un quinto delle società sul Nasdaq. Abbiamo intervistato Stefano Sennhauser, managing partner Italia, per parlare delle ragioni che hanno portato a questa operazione e delle prospettive di mercato.

Iniziamo dal perché della fusione, anche alla luce dell’evoluzione in atto nel mercato.

In un mondo sempre più interconnesso, la complessità del panorama legale aumenta di giorno in giorno, spingendo i clienti a cercare un punto di riferimento unico e affidabile. Questo avviene in particolare per questioni che travalicano i confini nazionali, come le operazioni transfrontaliere, le investigazioni e i contenziosi. La nostra fusione è una mossa proattiva per soddisfare queste esigenze, offrendo un servizio legale integrato e all’avanguardia.

Guardando al futuro, ci aspettiamo che i clienti globali si orientino sempre di più verso un numero limitato di studi legali di fiducia per gestire i loro progetti più ambiziosi e complessi. A&O Shearman punta a essere in prima linea in questo processo selettivo. La nostra ambizione è di guidare il cambiamento e di posizionarci come punto di riferimento per i nostri clienti in alcuni ambiti cruciali, tra cui la transizione energetica verso fonti sostenibili, il private capital, l’innovazione tecnologica e il settore life sciences.

Quali sono i punti forti e gli elementi distintivi dello studio?

La nostra capacità di fornire consulenza legale di ampio respiro è uno dei nostri punti di forza principali, permettendoci di navigare le sfide della globalizzazione con una prospettiva più ampia e approfondita. Il nostro approccio è sempre stato caratterizzato dalla combinazione di un “global reach” con un “local depth”, e ora più che mai, con la fusione possiamo offrire ai nostri clienti una copertura capillare e un’azione coordinata, indipendentemente dalla complessità e dalla localizzazione geografica.

Al di là delle competenze tecniche e della copertura globale, il cuore pulsante del nostro studio rimane il capitale umano. Per questo ci impegniamo per attrarre e, soprattutto, trattenere i migliori talenti, fornendo loro gli strumenti più avanzati, sia tecnologici che umani, per esprimersi al meglio. Il nostro è un ambiente di lavoro in cui le diversità sono una ricchezza che beneficia tutti.

In che modo?

La nostra forza risiede nell’integrazione delle competenze, nella copertura globale, nell’azione coordinata e, soprattutto, nel valore che attribuiamo e alle prospettive che offriamo alle persone che fanno parte del nostro studio. Siamo impegnati a mantenere questi standard e a continuare a evolverci per rispondere al meglio alle esigenze dei nostri clienti.

Quali sono gli spazi di crescita in un mercato, come quello italiano, da sempre non facile per gli studi stranieri?

Nonostante il mercato italiano sia complesso e sfaccettato, gli spazi di crescita sono significativi per uno studio come il nostro, punto di riferimento per l’innovazione legale e all’avanguardia per le tecnologie sviluppate e adottate. Inoltre, credo fermamente che una delle chiavi del successo nel nostro Paese sia la capacità di mantenere una struttura flessibile, capace di adattarsi e resistere alle diverse fasi di mercato. La resilienza e l’agilità sono qualità imprescindibili per navigare le sfide e cogliere le opportunità che il mercato italiano, in continua evoluzione, presenta. La nostra struttura ci permette di essere reattivi e di anticipare le esigenze dei clienti, mantenendo sempre un elevato standard di servizio e un impegno costante verso l’innovazione.

