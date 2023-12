Il brand Vespa ha superato il valore di 1 miliardo di euro secondo Interbrand

Il brand Vespa è stato valutato oltre 1 miliardo di euro, con un incremento del 19% rispetto al valore del brand ottenuto nella precedente valutazione (906 milioni di euro nel 2021).

Questo è il risultato dello studio commissionato dal gruppo Piaggio a Interbrand, che analizza la presenza globale di Vespa anche in termini di distintività, design, lifestyle e divertimento.

Un brand iconico

“Il termine ‘iconico’ è spesso abusato, ma non c’è altro modo per definire questo brand”, ha affermato Manfredi Ricca, global chief strategy officer di Interbrand. “Vespa è un brand storico ma in continua evoluzione. Inoltre è amato a livello globale, premium e inclusivo.

Il nostro lavoro di valutazione non solo mette in numeri il successo di questo brand desiderato e richiesto, ma mostra anche che Vespa può incarnare valori come libertà e gioia di vivere, conquistando nuove arene oltre i confini della mobilità. La portata e il successo delle collaborazioni lo dimostrano”.

L’analisi di Interbrand

Nel determinare il valore economico del brand Vespa, Interbrand ha utilizzato tecniche di valutazione proprietarie consolidate, incorporando nell’analisi finanziaria dati primari e studi quantitativi frutto di ricerche di mercato globali condotte nei 10 mercati di riferimento di Vespa (Italia, Francia, Germania, Spagna, Usa, Vietnam, Thailandia, Indonesia, Cina e India).

Lo sviluppo internazionale

Il brand Vespa conferma la propria leadership nei mercati europei e ha incrementato la sua rilevanza negli Stati Uniti e in Asia, mostrando una crescita soprattutto in Indonesia, Paese in cui il gruppo Piaggio ha recentemente inaugurato un nuovo stabilimento per il mercato locale.

Lo studio conferma che Vespa trascende i confini funzionali della mobilità su due ruote e rappresenta, nella percezione dei consumatori a livello globale, sia un’opportunità per esprimersi all’interno della propria community sia un oggetto di svago e divertimento.

Infine, le recenti partnership con Dior, il film Disney Pixar Luca, Justin Bieber, Lego e in ultimo Mickey Mouse hanno contribuito a rafforzare ulteriormente il dna del brand.

I fattori vincenti

L’analisi dei 10 fattori che compongono la forza competitiva del brand inclusi nello studio di Interbrand conferma che affinity e distinctiveness sono punti di forza per il brand Vespa, dimostrando non solo la profonda vicinanza tra questa icona e i suoi clienti, ma anche la sua capacità di creare una connessione emotiva con loro attraverso azioni fortemente differenziate e innovative.

In sintesi, Vespa si conferma un brand di moda e lifestyle su due ruote, proiettato verso il futuro con una chiara strategia di brand, seguito e amato da milioni di appassionati in tutto il mondo.

Lo scenario macroeconomico

I risultati di queste valutazioni analitiche indicano che nel complesso scenario dell’attuale contesto macroeconomico, il brand Vespa svolge la duplice funzione di mitigatore del rischio e di autentico acceleratore del business.

Un’ulteriore conferma di questa doppia valenza arriva dal costante incremento della capacità del brand Vespa di indirizzare le scelte dei consumatori in un settore che tradizionalmente privilegia driver di tipo funzionale.

Un altro elemento chiave da considerare è anche il momento particolarmente positivo che sta vivendo il gruppo Piaggio: nel 2022 ha infatti ottenuto risultati eccellenti raggiungendo il traguardo storico dei 2 miliardi di euro di fatturato, con una crescita del 25% rispetto all’anno precedente.