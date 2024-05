Cosa mettere in valigia senza dimenticare lo stile: 15 oggetti irrinunciabili

Articolo tratto dal numero di maggio 2024 di Forbes Italia. Abbonati!

Nella stagione perfetta per spostarsi e visitare luoghi, città d’arte o per fare un viaggio di due giorni a ruota libera, ecco che cosa mettere in valigia. L’indispensabile, certo, ma curato in ogni particolare.

Torna la Dolcevita

Ha stile da vendere la microcar elettrica di casa Fiat nella versione aperta caratterizzata da cordoni in stile nautico al posto delle portiere e battitacco con logo Dolcevita.Agile, fashion e soprattutto green, Topolino monta un motore da 6 kW alimentato da una batteria da 5,4 kWh per un’autonomia di 75 km. Da € 9.890 fiat.it

1. Cappello Borsalino

Un grande classico dello streetwear da indossare senza pensieri, il cappello da baseball in cotone con canvas in stampa gommata, fodera Oxford e cinturino regolabile. € 185

2. Orologio Bvlgari Aluminium

Sin dal lancio, nel 1998 conquista con il suo stile audace. Combinando materiali innovativi, unisce a una cassa in alluminio una lunetta e un cinturino in caucciù nero. Ad alimentare l’orologio, un movimento di manifattura a carica automatica con funzione Gmt. € 4.100

3. Shopping bag Prada

Questa borsa shopping in tessuto intrecciato con logo lettering ricamato a contrasto reinterpreta in chiave contemporanea un accessorio must della stagione. € 1.950

4. Giacca Ludovica Mascheroni

Stile dégagé senza rinunciare all’eleganza e all’alta manifattura italiana per la giacca in misto cashmere e seta perfetta per il tempo libero, grazie al trattamento idrorepellente e alle quattro tasche frontali. € 3.100

5. Espadrillas Triple Stitch Zegna

Pratiche e versatili, le espadrillas in misto lino sono ideali nelle giornate più calde. Gli elastici incrociati assicurano una calzata comoda e richiamano le tradizionali impunture delle giacche sartoriali della maison. € 950

6. Mini Batteria Hermès

La batteria portatile in vitello swift e alluminio fornisce un rapido boost di energia tramite contatto ai dispositivi compatibili con Qi, grazie alla tecnologia di ricarica wireless. € 500

7. Marsupio Dior

Rivisitazione della mitica Saddle, il marsupio Gallop in pelle di vitello granulata kaki si può indossare a spalla o cross-body per portare sempre tutto l’indispensabile. € 2.300

8. Occhiali Brunello Cucinelli

Leggerissimi e sottili, gli occhiali Sartorial Sunset con doppio ponte in titanio realizzato in Giappone sono disponibili in versione argento, oro e oro rosa, con lenti verdi, blu o nocciola. € 650

1. Custodia Air Pods Pro

Compatibile con tutte le generazioni di AirPods Pro, il Clou de Selle marcato a caldo indica la posizione del pulsante per l’abbinamento e la sottile pelle di vitello swift permette la ricarica a induzione. € 860

2. Mocassini Tod’s for Lamborghini

Mood grintoso per il mocassino caratterizzato dai gommini Tod’s reinterpretato attingendo al design Lamborghini, con il guscio posteriore enfatizzato dal logo della casa automobilistica. € 650

3. Borsa Louis Vuitton Keepall Bandoulière

L’inconfondibile borsa da weekend Lv proposta nella vivace tela Damier Golf, un’audace sintesi tra classico e contemporaneo. € 2.750

4. Un Animale Selvaggio – Joël Dicker

Thriller costruito attorno a un meccanismo di suspense perfetto, che ci ricorda perché Dicker, l’autore di La verità sul caso Harry Quebert, è un fenomeno editoriale mondiale da oltre dieci milioni di copie. € 22

5. T-Shirt Alanui

Un capo da mettere in valigia ovunque si vada, questa t-shirt in maglia di lino fa parte della linea sostenibile Conscious di Alanui. € 500

6. Cappello Gallo

Dalla maestria degli artigiani Gallo, un tocco di originalità con il cappello in cotone elasticizzato che completa ogni look. € 64

7. Monopattino Pure Advance Flex

Monopattino elettrico rivoluzionario e ultracompatto: telaio in alluminio pieghevole, pedane laterali per una guida stabile, dotato di indicatori di direzione, doppio sistema frenante con Kers e sistema antifurto. € 1.099

