Barilla, Fiat, Ray-Ban e A-More: chi ha trionfato ai TikTok Ad Awards 2023

Greatest TikTok, Greatest Creative, Greatest Performance e per la prima volta Greatest Small Business. TikTok, la piattaforma di intrattenimento, ha annunciato i vincitori della seconda edizione dei TikTok Ad Awards, il riconoscimento che vuole celebrare le agenzie e i brand capaci di proporre campagne creative sulla piattaforma con significativi impatti sul business. L’obiettivo? Rispettare la mission di TikTok: ispirare creatività e portare allegria.

Le categorie premiate

Le categorie premiate sono state quattro, una in più rispetto alla prima edizione del premio. Il Greatest TikTok è stato assegnato alla migliore campagna nell’insieme: la campagna che ha rinnovato la creatività con annunci dal look autenticamente nativo, dimostrando la propria efficacia e superando gli obiettivi prefissati.

Il Greatest Creative ha celebrato la creatività più innovativa, con annunci dall’aspetto realmente nativo e personalizzato per la piattaforma. La categoria si rivolge alle campagne che nascono ‘TikTok first’, anziché riutilizzate da altre piattaforme.

Il Greatest Perfomance ha premiato la campagna con il miglior impatto misurabile. Un riconoscimento che è andato a chi ha avuto risultati rilevanti in questa fase del processo di marketing attraverso metriche come il ritorno sulla spesa pubblicitaria, misurando e dimostrando performance eccezionali, adottando un approccio di apprendimento dai test, utilizzando gli insight per guidare la campagna, oltre a ottimizzare la creatività e migliorare i risultati complessivi.

Per la prima volta è stato consegnato anche il Greatest Small Business, il riconoscimento per gli esperti di TikTok Ads Manager nelle piccole imprese con meno di 50 dipendenti.

I vincitori

La giuria ha assegnato a Barilla il premio “Greatest TikTok”. La sua campagna “Second Life Pasta”, ideata dall’agenzia LePub e promossa da OMD, è stata riconosciuta per la sua capacità di coniugare un messaggio sensibile ai temi sociali, come la lotta allo spreco alimentare, con un’esecuzione a regola d’arte per i canoni TikTok. L’approccio innovativo all’utilizzo delle funzionalità della piattaforma e l’interazione con i creator sono stati particolarmente apprezzati. Questo riconoscimento offre a Barilla l’opportunità di competere per il Grand Prix Europeo.

Greatest Creative va a Fiat Stellantis per la campagna “Pandelleria”: creatività curata da Leo Burnett e Publicis Sapient, la campagna è stata portata on air da Starcom. La giuria ha decretato questo premio, perché la campagna si è distinta grazie a un treatment e a uno storytelling capaci di catturare l’attenzione e di creare vera complicità con il target. Un tocco di ironia rende il progetto anche entertaining, con risultati notevoli di engagement.

A Ray-Ban il premio di Greatest Performance per la campagna con la creatività di Cooltura. Un riconoscimento alla campagna per i risultati più che positivi in Italia ma anche in UK, uniti all’ideazione e progettazione di alto livello, che gioca con i codici di TikTok con eleganza. Un bell’incoraggiamento all’uso della piattaforma in maniera intelligente in ambito fashion.

A salire per la prima volta sul podio per la categoria Greatest Small Business – categoria inserita quest’anno – che celebra le piccole imprese in piattaforma, la community brand A-MORE. Un riconoscimento dovuto alla spontaneità che cattura l’audience, e all’uso del tutto spontaneo ed efficace dei linguaggi nativi TikTok.

Le dichiarazioni

“Con la seconda edizione dei TikTok Ad Awards”, sottolinea Adriano Accardo, Managing Director, Global Business Solutions di TikTok Sud Europa, “abbiamo celebrato la creatività, la community e il lavoro che facciamo ogni giorno con i nostri partner. Sono ormai tre anni che abbiamo promosso il programma TikTok For Business e abbiamo assistito a un vero e proprio cambiamento: il primo anno ci si chiedeva ‘Cos’è TikTok?’, poi è diventato un ‘Perché TikTok?’ e ora, arrivati al terzo anno, sentiamo chiedere ‘Come possiamo utilizzare al meglio TikTok?’, e noi siamo lieti di accompagnare aziende e agenzie nel trovare le migliori soluzioni per promuovere o lanciare i loro business”.

“Sono davvero contento di essere stato invitato a presiedere la giuria dei TikTok Ad Awards 2023, insieme a un panel di esperte ed esperti di ambiti molto diversi, che spaziano dal media alla creatività, includendo anche la partecipazione di creator”, ha commentato Riccardo Fregoso, Chief Creative Officer, Executive Board Member, Dentsu Creative. “Quest’anno abbiamo cercato di premiare i lavori in grado di elevare anche la piattaforma: più contenuti a impatto culturale, che avessero a cuore le questioni sociali e con statement più forti che potessero distinguersi. TikTok è una piattaforma che negli anni si è evoluta ed è stato importante per noi mettere in evidenze questa evoluzione. Siamo fiduciosi che la campagna di Barilla ‘Second Life Pasta’, ideata dall’agenzia LePub e promossa da OMD, possa ritagliarsi un ruolo importante nel Gran Prix Europeo perché ha tutto per essere un contenuto vincente”.

