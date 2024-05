Il Byron Hotel di Firenze passa a una proprietà italiana: l’operazione gestita da Altus Realty

Articolo tratto dal numero di maggio 2024 di Forbes Italia. Abbonati!

Il segmento dell’ospitalità di Firenze è in forte ascesa, grazie alla conferma della destinazione turistica come una delle più importanti nel panorama italiano e alla fiducia di numerosi investitori che qui stanno mettendo radici, fiutando il potenziale a lungo termine del settore. Città rinascimentale, il capoluogo toscano sta vivendo un periodo di nuovo splendore che lo rende una meta contemporanea, oltre che un punto di riferimento storico e artistico, adatto a chi vuole concedersi il lusso delle eccellenze enogastronomiche, soggiornare nei palazzi più scenografici o semplicemente dedicarsi allo shopping.

In questo centro di innovazione e investimento, che attrae sempre più visitatori da tutto il mondo, si è di recente conclusa la vendita del Byron Hotel, raffinato edificio destinato a diventare un nuovo indirizzo di ospitalità.

L’operazione, gestita da Altus Realty, evidenzia l’ascesa del segmento dell’hospitality nel mercato immobiliare della città. A colpire è stata anche la natura della transazione, che ha visto un gruppo italiano portare a termine l’acquisto, quando solitamente sono realtà straniere a interessarsi a questo tipo di strutture. L’operazione è stata così un emblema del rinnovato interesse e della fiducia degli investitori italiani nel mercato immobiliare nazionale. La trattativa è stata lunga e articolata e ha impegnato i professionisti di Altus Realty per più di un anno. Una due diligence meticolosa, che ha esaminato documenti e registrazioni risalenti ai primi del Novecento, ha assicurato che ogni aspetto legale, fiscale e urbanistico fosse trattato con cura. Un livello di rigore legato all’importanza e alla complessità dell’affare.

In particolare, il presidente Pasquale Cataldi è stato promotore della vendita insieme al team ceo di Altus Realty, composto da Maria Sidelnikova, e Vanessa Tasso, esperta di business development. “Abbiamo lavorato in stretta sinergia, testimoniando il potere del lavoro in team”, afferma Cataldi. “Un ringraziamento particolare va anche ai professionisti che hanno contribuito in modo significativo all’esito positivo dell’operazione: l’architetto Morandi e l’avvocato Perrone, la cui perizia ha permesso di superare brillantemente la fase di due diligence”.

I valori di Altus

Altus Realty fonde design e funzionalità e spinge i suoi collaboratori a pensare fuori dagli schemi. L’azienda ha una portata internazionale, ha sede a Firenze e gestisce proprietà di grande valore attraverso l’esperienza di professionisti attivi nel mondo del real estate da oltre 20 anni, con competenze in materia di arte e cultura. Fondata nel 2016 da Cataldi insieme all’imprenditore italo-messicano Fabio Massimo Covarrubias e all’architetto Michele Morandi, oggi ha un team sempre più numeroso e un portafoglio di investitori interessati a valorizzare il patrimonio culturale italiano e preservarlo per le generazioni future.

Altus Realty semplifica l’acquisto e la vendita di immobili del segmento lusso, alleggerendo il carico di stress solitamente legato a queste operazioni. Fornisce immobili di pregio completi di tutti gli arredi (tutti made in Italy), selezionati dai migliori progettisti e interior designer. A questi si aggiungono consulenti legali, fiscali e advisor, per offrire un servizio di alta qualità, progettato su misura secondo le esigenze di ogni cliente.

La società gestisce anche gli accordi con banche internazionali, rappresentando a tutti gli effetti una realtà sartoriale per chi ricerca appartamenti di pregio, ville, castelli o dimore storiche. È un unicum nel settore perché si occupa di tutte le fasi del progetto immobiliare, dall’acquisizione degli edifici al progetto dei layout e alla realizzazione del design di interni.

“Per chi cerca una casa dal fascino sublime e con un retaggio storico-culturale inestimabile, la nostra rete globale è capace di combinare gli acquirenti più esigenti con eccezionali esperti di proprietà storiche”, dice Cataldi. “Le persone ci lasciano trovare la proprietà che più parla alla loro anima grazie a una miscela unica, tra dimensione globale e tocco personale, tra universale e particolare”. Diventata un’autorità nel campo della decorazione e del ripristino di proprietà di lusso, Altus Realty ha fatto della discrezione il suo tratto distintivo e oggi accompagna sempre più italiani in operazioni sul mercato immobiliare nazionale.

