Quanto vale il patrimonio della vicepresidente americana Kamala Harris

Grazie ai decenni trascorsi al governo e a un marito facoltoso, Kamala Harris ha accumulato un bel gruzzolo, e da quando è diventata vicepresidente si è arricchita.

Forbes stima un patrimonio netto, insieme a quello del secondo marito Doug Emhoff, di circa 8 milioni di dollari, rispetto ai 7 milioni del 2021. Si tratta di circa 20 volte il patrimonio netto mediano degli americani nella loro fascia di età.

A un passo dall’ufficio più potente del mondo, Harris (ed Emhoff) possiedono una casa multimilionaria a Los Angeles. Il resto del loro patrimonio consiste per lo più in contanti, fondi indicizzati, obbligazioni e pensioni, a cui il 59enne Harris potrà presto accedere.

La coppia sarebbe ancora più ricca se avesse fatto scelte diverse negli ultimi anni. L’aumento del loro patrimonio netto deriva quasi esclusivamente dall’aumento di valore della casa di Los Angeles, mentre gli investimenti liquidi della coppia non sembrano essere cresciuti in modo significativo, nonostante l’impennata del mercato azionario.

Il periodo di studi

Harris è nata a Oakland, in California, nell’ottobre 1964 da due immigrati ben istruiti. Il padre, originario della Giamaica, lavorava come professore di economia a Stanford; la madre, originaria dell’India meridionale, faceva ricerca sul cancro al seno.

I due si sono conosciuti all’Università della California, a Berkeley e, dopo essersi sposati, hanno avuto Kamala e sua sorella Maya. “Non eravamo ricchi in termini finanziari”, scrive Harris nel suo libro di memorie del 2019, “ma i valori che abbiamo interiorizzato ci hanno fornito un diverso tipo di ricchezza”.

Fin da piccola, Harris ha mostrato interesse per la legge. Nel 1982 si è trasferita dall’altra parte del Paese per frequentare la Howard University, un’università storicamente nera, dove ha dibattuto, protestato contro l’apartheid sudafricano, ottenuto un lavoro presso la Federal Trade Commission e un altro come stagista per il senatore californiano Alan Cranston, un democratico di cui avrebbe poi occupato il seggio.

La Harris si è laureata nel 1986 ed è tornata sulla West Coast, conseguendo una laurea in legge alla UC Hastings nel 1989. Nel 1990 ha superato l’esame di stato al secondo tentativo. Dopo gli studi, Harris entrò nell’ufficio del procuratore distrettuale della contea di Alameda. Più a lungo rimaneva, più gravi erano i crimini di cui si occupava, tra cui omicidi e casi di abusi sessuali.

L’esperienza di Kamala Harris come procuratore distrettuale a San Francisco

A metà degli anni Novanta, Harris ha frequentato per un breve periodo Willie Brown, allora presidente dell’Assemblea dello Stato della California, che l’ha nominata in due commissioni statali. Nel 1998, attraversò la baia per entrare nell’ufficio del procuratore distrettuale di San Francisco, acquistando un appartamento in città per 299mila dollari.

Ha lasciato rapidamente l’ufficio del procuratore distrettuale, che nel suo libro di memorie descrive come “un casino” e disfunzionale, per un periodo di governo cittadino, ma non è riuscita a stare lontana a lungo. Nel 2003, Harris si è candidata come procuratore distrettuale di San Francisco, sperando di ripulire il suo vecchio ufficio, e ha vinto, battendo un presidente in carica da due mandati.

Inizialmente Harris guadagnava circa 140mila dollari come procuratore distrettuale di San Francisco, cifra che è salita a più di 200mila dollari nel 2010.

Nello stesso anno ha ottenuto una vittoria risicata per diventare procuratore generale della California, che le ha offerto più prestigio ma meno soldi, riducendo il suo stipendio a 159mila dollari. Almeno i benefici pensionistici erano generosi: il periodo trascorso negli uffici locali e statali le ha fatto guadagnare due pensioni che, secondo le stime di Forbes, valgono oggi poco meno di un milione di dollari.

Il matrimonio con Doug Emhoff

I primi anni 2010 hanno segnato le sue finanze in altri modi. Nel 2012, dopo la morte della madre, Harris e la sorella hanno venduto il suo appartamento di Oakland per 710mila dollari, come ha confermato l’agente immobiliare Jerry Beverly.

Due anni dopo, Harris ha sposato Doug Emhoff, un avvocato del mondo dello spettacolo con sede a Los Angeles, conosciuto grazie a un amico. All’epoca socio amministratore di Venable Llp, l’avvocato portò in dote sia un reddito aggiuntivo sia un Ira ben finanziato con decine di quote di azioni individuali.

Nel 2016, Harris si è candidata al Senato degli Stati Uniti. Nonostante la vittoria sia stata schiacciante, ricorda la notte delle elezioni come un evento cupo, mentre Donald Trump conquistava uno Stato dopo l’altro sulla strada della presidenza. “Ognuno di noi cercava di affrontare la situazione a modo suo”, scrive nel suo libro di memorie. “IMi sono seduta sul divano con Doug e ho mangiato un intero sacchetto di Doritos classici per tutta la famiglia”.

Come nuovo senatore, Harris ha ricevuto un piccolo aumento di stipendio a 174mila dollari all’anno. Al momento del giuramento, aveva tra i 250mila e i 500mila dollari in un conto di risparmio e una quantità simile di investimenti in conti pensionistici, oltre alla pensione.

Il resto dei beni indicati nella sua dichiarazione proveniva da Emhoff. La coppia acquistò presto un appartamento con due camere da letto a Washington per poco meno di 1,8 milioni di dollari, con un prestito di 1,35 milioni di dollari. Harris, tuttavia, mirava a una casa più importante.

La candidatura di Kamala Harris alla Casa Bianca nel 2019

Ha annunciato una candidatura alla Casa Bianca nel 2019. Come candidata, Forbes valutava il suo patrimonio netto a 6 milioni di dollari, cifra incrementata da Emhoff, che guadagnava più di un milione di dollari all’anno come avvocato.

Alla fine, Harris si è ritirata prima dell’Iowa, ma ha ottenuto il premio di consolazione finale quando Joe Biden l’ha scelta come compagna di corsa nel 2020. I due hanno battuto Donald Trump e Mike Pence e, nel gennaio 2021, Harris ha ottenuto un altro aumento a 235mila dollari come vicepresidente. Emhoff, dal canto suo, ha interrotto la sua lucrosa attività di avvocato e ha iniziato a insegnare legge alla Georgetown University.

La coppia si è trasferita nella residenza vicepresidenziale di One Observatory Circle a Washington e ha iniziato a liquidare i beni. Harris ha venduto il suo appartamento di San Francisco nel marzo 2021 per 860mila dollari, 560mila dollari in più di quanto l’aveva pagato 23 anni prima.

Poi ha venduto l’appartamento di Washington per 1,85 milioni di dollari, un po’ più del prezzo di acquisto del 2017. La Harris ha anche incassato più di 500mila dollari dai libri che ha pubblicato prima di entrare in carica.

La crescita del patrimonio complessivo

Non è chiaro dove siano finiti tutti quei soldi. Le dichiarazioni finanziarie di Harris non indicano un aumento della liquidità, anche se il mercato azionario è salito del 37% da quando è entrata in carica.

Harris ed Emhoff potrebbero aver tenuto una grossa fetta delle loro partecipazioni in conti in contanti a basso rendimento, oppure si sarebbero abituati a percepire più reddito di quanto non ne abbiano ora, e quindi stanno mettendo da parte meno di quanto facessero un tempo.

Il loro patrimonio complessivo è comunque aumentato grazie alla casa di Los Angeles, che Emhoff ha acquistato nel 2012 e trasferito in un trust gestito da entrambi dopo il matrimonio.

Dal 2021, il valore della casa è aumentato di circa 1 milione di dollari, arrivando a una stima di 4,4 milioni di dollari. La proprietà ha un’ipoteca di 2 milioni di dollari, accesa nel 2020, con una clausola che consente loro di pagare solo gli interessi fino al 2030 e blocca i bassi tassi di interesse fino al 2027. Una volta Harris ha descritto questi mutui come bombe a orologeria, ma al momento le spese per la casa sono contenute.

Dai libri alle consulenze

Presto avrà più soldi. Harris, 59 anni, inizierà a ricevere circa 8.200 dollari al mese dalla sua pensione californiana alla fine di quest’anno, e i pagamenti della sua pensione federale inizieranno probabilmente nel 2026.

Quindi, anche se la Harris dovesse lasciare la poltrona di vicepresidente nel 2025, le sue finanze sono sicure e potrebbe sempre aumentarle, come il suo predecessore Mike Pence, con altri libri, consulenze e conferenze.

In ogni caso, il denaro non è la motivazione principale per gli avvocati che si dedicano al servizio pubblico. All’inizio della sua carriera di procuratore, ricorda Harris, una giovane donna fu erroneamente coinvolta in un arresto per droga ma non era in grado di pagare la cauzione il venerdì pomeriggio, il che significava che avrebbe trascorso il fine settimana in carcere lontano dai suoi figli a casa. Harris ha aiutato a ottenere il rilascio della donna, scrive, “e ho capito che tipo di lavoro volevo fare e chi volevo servire”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

