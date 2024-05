Da Marina Berlusconi a Caterina Caselli: chi sono i 25 nuovi Cavalieri del Lavoro

Ci sono anche eredi di famiglie miliardarie tra i 25 nuovi Cavalieri del Lavoro nominati dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Tra i nuovi insigniti ci sono anche Lucia Aleotti, presidente di Pharmafin, holding di controllo del Gruppo Menarini e Marina Berlusconi, presidente di Fininvest e del gruppo Mondadori.

Lucia Aleotti è figlia di Alberto Leotti, imprenditore scomparso nel 2014 ed ex patron della casa farmaceutica Menarini, e di Massimiliana Landini Aleotti, attuale proprietaria del gruppo e donna più ricca d’Italia con un patrimonio – familiare – di 7,5 miliardi di dollari. “La nomina a Cavaliere del Lavoro da parte del presidente della Repubblica mi onora immensamente”, ha dichiarato Aleotti. “Questo riconoscimento rappresenta una grande responsabilità verso il Paese e sarà da ulteriore stimolo per me, mio fratello e tutta la nostra azienda a continuare il nostro impegno a investire in Italia, per la salute dei pazienti in tutto il mondo. Un pensiero a mio padre, a cui fu conferito lo stesso titolo nel 1978. I suoi insegnamenti hanno reso mio fratello e me gli imprenditori che siamo oggi”.

L’altra nuova insignita illustre è Marina Berlusconi, figlia dello scomparso Silvio Berlusconi e miliardaria con un patrimonio di 2,2 miliardi di dollari. “Desidero esprimere la mia profonda gratitudine al capo dello Stato Sergio Mattarella e al Consiglio dell’Ordine al Merito del Lavoro per avermi onorata con questo prestigioso riconoscimento”, ha commentato attraverso una nota Marina Berlusconi. “Lo dedico a Silvio Berlusconi, mio padre, che è stato e sempre sarà ‘il Cavaliere'”.

Chi sono i 25 nuovi Cavalieri del Lavoro

Nella lista dei 25 nuovi Cavalieri del Lavoro nominati dal presidente della Repubblica troviamo anche la discografica Caterina Caselli, la produttrice cinematografica Raffaella Leone, la stilista Chiara Boni e il presidente e ad di Cantine Ferrari, Matteo Lunelli.

LA LISTA COMPLETA

Aleotti Lucia, Industria Farmaceutica

Anghileri Eufrasio, Industria Siderurgica

Arena Giovanni, Commercio Grande distribuzione

Beccari Pietro, Industria Moda e design di lusso

Berlusconi Marina Elvira, Industria Editoria

Bertazzoni Paolo, Industria Elettrodomestici

Boni Maria Chiara, Industria moda e abbigliamento

Campagnolo Giorgio, Industria Abbigliamento sportivo

Caputo Carmine, Industria alimentare

Caselli Caterina Imelde, Industria discografica

Cimbri Carlo, Terziario assicurazioni

Giordani Graziano, Artigianato ricami

Leone Raffaella, Terziario cinematografia

Lunelli Matteo Bruno, Vitivinicolo (spumanti)

Manzana Fausto, Terziario servizi informatici

Marino Giuseppe, Industria ferroviaria

Muntoni Francesco Giovanni, Terziario alberghiero

Paolino Duilio, Industria macchinari agricoli

Primiceri Vito Antonio, Terziario Credito

Ravanelli Fabio, Industria cosmetica

Roncadin Edoardo, Industria e commercio di prodotti surgelati

Samer Enrico, Terziario – logistica

Serena Monghini Antonio, Industria energetica, petrolio

Sgariboldi Giovanni, Cosmetici e profumeria

Villano Aquilino Carlo, Industria aerospaziale

