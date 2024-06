Mondadori lancia la Silvio Berlusconi Editore: a settembre il primo libro di Tony Blair

Debutterà il 5 settembre con un saggio di Tony Blair sull’arte di governare la nuova Silvio Berlusconi Editore, casa editrice che nasce all’interno del Gruppo Mondadori con l’intento di concentrarsi sul pensiero liberale e democratico. L’attività della casa editrice si articolerà su un numero limitato di titoli ogni anno, declinati in due collane. La prima, “Biblioteca”, raccoglierà libri importanti da pubblicare o ripubblicare, da tradurre per la prima volta o da ritradurre, ma in ogni caso libri classici, già riconosciuti oppure destinati a diventarlo. “Libera”, la seconda, è dedicata ad autori contemporanei che si misurano con le questioni aperte dell’attualità. L’editore si propone infatti di alternare, al di fuori di ogni schema, passato e presente, puntando, in contemporanea, su letteratura e saggistica, autori italiani e stranieri.

LEGGI ANCHE: Da Marina Berlusconi a Caterina Caselli: chi sono i 25 nuovi Cavalieri del Lavoro

“La Silvio Berlusconi Editore”, ha spiegato Marina Berlusconi, presidente del Gruppo, “avrà un obiettivo molto preciso: battersi per il concetto di libertà e dare voce alle sue più varie declinazioni, mantenendosi però distante nel modo più assoluto da qualsiasi forma di militanza politica. E abbiamo deciso di dare a questa nuova casa editrice il nome di mio padre, Silvio Berlusconi, perché sulla libertà ha fondato i suoi progetti, le sue realizzazioni, la sua vita. Senza mai accettare compromessi”.

Una scelta, quella di lanciare questa nuova casa editrice, legata a ciò che il mondo sta affrontando. “Tornare a parlare di libertà, oggi, è più importante che mai”, ha proseguito Marina Berlusconi. “La nostra società, quella occidentale, appare sempre più minacciata: pensiamo alle guerre, al rafforzamento dei regimi autocratici, all’avversione che non pochi fra noi dimostrano verso i valori su cui abbiamo costruito la nostra storia, a cominciare proprio dal bene più prezioso che abbiamo, la libertà. Un bene che oggi vediamo rimesso in discussione”.

LEGGI ANCHE: A un anno dalla scomparsa di Silvio Berlusconi: dentro l’eredità lasciata ai figli

I libri in pubblicazione

Il 5 settembre uscirà On Leadership. L’arte di governare di Tony Blair, opera in cui l’ex primo ministro britannico fornisce un manuale “un’arte del buon governo” che avrebbe voluto avere a disposizione quando ha iniziato la sua lunga carriera politica. Una sintesi di lezioni di leadership frutto dell’esperienza di anni ai vertici di una grande e antica democrazia liberale.

In contemporanea all’uscita del libro di Tony Blair, nella collana “Biblioteca” saranno pubblicati due classici. Le Lettere inglesi di Voltaire – opera scritta tra il 1727 e il 1728, durante la permanenza dell’autore in Inghilterra – e Il passato di un’illusione di François Furet, storico noto per gli studi sulla Rivoluzione francese e a lungo direttore dell’École des hautes études en sciences sociales a Parigi.

Il patrimonio dei Berlusconi

Secondo la classifica real time di Forbes, il patrimonio totale della famiglia Berlusconi è di 8,3 miliardi di dollari. I figli maggiori, Marina e Piersilvio, hanno un patrimonio di 2,2 miliardi di dollari ciascuno, mentre i figli minori, Barbara, Eleonora e Luigi – avuti dalla seconda moglie e Veronica Lario – hanno un patrimonio di 1,3 miliardi di dollari ciascuno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .