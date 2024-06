Nvidia supera la capitalizzazione di Apple: ora è la seconda azienda che vale di più al mondo

Nvidia ha superato per la prima volta in assoluto la capitalizzazione di mercato di Apple: è ora la seconda azienda di maggior valore al mondo dopo un anno di rally azionario dovuti alla mania dell’intelligenza artificiale.

Fatti principali

La capitalizzazione di mercato di Nvidia ha superato quella di Apple alla chiusura della seduta di ieri a Wall Street. Ora vanta un’enorme capitalizzazione di mercato di 3.012 miliardi di dollari rispetto ai 3.003 miliardi di dollari di Apple.

rispetto ai 3.003 miliardi di dollari di Apple. Nvidia, che ha superato aziende del calibro di Amazon e Google all’inizio di quest’anno, è ancora indietro rispetto alla capitalizzazione di mercato di Microsoft di 3.100 miliardi di dollari.

e all’inizio di quest’anno, è ancora indietro rispetto alla capitalizzazione di mercato di di 3.100 miliardi di dollari. Mercoledì il titolo del produttore di chip ha registrato i massimi di sempre, chiudendo in rialzo di oltre il 5% a 1.224,40 dollari per azione. Nelle contrattazioni after-hours ha, inoltre, guadagnato ancora.

Il traguardo di Nvidia arriva dopo che la società ha iniziato l’anno con un valore di mercato di 1.200 miliardi di dollari, meno della metà di quello che era il valore di mercato di Apple, di 3mila miliardi di dollari.

In cifre

80%. Questa è la quota stimata di chip semiconduttori utilizzati per alimentare la tecnologia di intelligenza artificiale generativa progettata da Nvidia, secondo una ricerca di Goldman Sachs.

Sullo sfondo

Il prezzo delle azioni di Nvidia è più che raddoppiato quest’anno, con un rialzo di oltre il 147% dall’inizio di gennaio, quando veniva scambiato a circa 481 dollari per azione. Il suo successo nel mercato dei semiconduttori è dovuto ai suoi chip, sviluppati in tempi rapidi, in grado di alimentare prodotti di intelligenza artificiale. Ha diversi clienti di grandi nomi tra cui Apple, Meta e Microsoft, quest’ultima che si stima rappresenti il ​​15% delle entrate di Nvidia.

La parte del leone di Nvidia nel campo dei chip che potenziano l’intelligenza artificiale le conferisce anche un significativo potenziale di guadagni futuri. Le azioni della società verranno frazionate 10 per 1 dopo la chiusura del mercato venerdì, rendendo le sue azioni meno costose e quindi più accessibili per gli investitori retail.

