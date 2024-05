Il fondatore di Nvidia entra nel club delle persone con 100 miliardi di dollari di patrimonio

Jensen Huang è entrato nel club dei miliardari con più di 100 miliardi di dollari. Il patrimonio del fondatore di Nvidia si è assestato ed è ora – al 30 maggio 2024 – arrivato a 100,6 miliardi di dollari. Le ragioni dell’ascesa del re dei chip? Le azioni di Nvidia hanno raggiunto il massimo storico. Jensen Huang, maggior azionista individuale del colosso dei chip con una quota del 3,7%, è diventato uno dei 16 miliardari con un patrimonio sopra i 100 miliardi.

Sono giornate da record per Nvidia. Le azioni dell’azienda hanno superato per la prima volta il prezzo di 1.100 dollari per azione, con un aumento del 7% a 1.141 dollari. Il rally di martedì 28 maggio ha fatto guadagnare 190 miliardi di dollari alla capitalizzazione di Nvidia, che è salita a 2.800 miliardi di dollari. Solo cinque anni fa, Nvidia aveva una valutazione inferiore ai 100 miliardi di dollari. Adesso la capitalizzazione di mercato di Nvidia è solo il 3% in meno rispetto ai 2.900 miliardi di dollari di Apple e l’11% in meno rispetto ai 3.200 miliardi di dollari di Microsoft.

Il Club dei miliardari con patrimonio superiore ai 100 miliardi di dollari

Nel club dei 100 miliardi ci sono attualmente 16 miliardari, 2 in più rispetto all’uscita della classifica dei miliardari del 2024.

(I valori sono aggiornati al 30 maggio 2024).

1. Elon Musk

Patrimonio: $209,2 miliardi di dollari

Fonte della ricchezza: Tesla, SpaceX

Cittadinanza: Stati Uniti

2. Bernard Arnault

Patrimonio: $200,1 miliardi di dollari

Fonte della ricchezza: LVMH

Cittadinanza: Francia

3. Jeff Bezos

Patrimonio: $199,9 miliardi di dollari

Fonte della ricchezza: Amazon

Cittadinanza: Stati Uniti

4. Mark Zuckerberg

Patrimonio: $166,4 miliardi di dollari

Fonte della ricchezza: Facebook

Cittadinanza: Stati Uniti

5. Larry Ellison

Patrimonio: $153,2 miliardi di dollari

Fonte della ricchezza: Oracle

Cittadinanza: Stati Uniti

6. Larry Page

Patrimonio netto: 145,5 miliardi di dollari

Fonte della ricchezza: Google

Cittadinanza: Stati Uniti.

7. Sergey Brin

Patrimonio netto: 139,4 miliardi di dollari

Fonte della ricchezza: Google

Cittadinanza: Stati Uniti.

8. Warren Buffett

Patrimonio: $133 miliardi di dollari

Fonte della ricchezza: Berkshire Hathaway

Cittadinanza: Stati Uniti

9. Bill Gates

Patrimonio: $129,8 miliardi di dollari

Fonte della ricchezza: Microsoft

Cittadinanza: Stati Uniti

10. Steve Ballmer

Patrimonio: $126,5 miliardi di dollari

Fonte della ricchezza: Microsoft

Cittadinanza: Stati Uniti

11. Michael Dell

Patrimonio: $115,9 miliardi di dollari

Fonte della ricchezza: Dell Technologies

Cittadinanza: Stati Uniti

12. Mukesh Ambani

Patrimonio: $112,4 miliardi di dollari

Fonte della ricchezza: diversificata

Cittadinanza: India

13. Amancio Ortega

Patrimonio netto: 109,5 miliardi di dollari

Fonte della ricchezza: Zara

Cittadinanza: Spagna

14. Michael Bloomberg

Patrimonio netto: 106,2 miliardi di dollari

Fonte della ricchezza: Bloomberg LP

Cittadinanza: Stati Uniti

15. Jensen Huang

Patrimonio netto: 100,6 miliardi di dollari

Fonte della ricchezza: Nvidia

Cittadinanza: Stati Uniti

16. Carlos Slim Helu & family

Patrimonio netto: 100,3 miliardi di dollari

Fonte della ricchezza: Telecom

Cittadinanza: Messico

