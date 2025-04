Ferrero sempre in testa, ma Pignataro si avvicina: la classifica dei 74 miliardari italiani

Giovanni Ferrero è ancora una volta la persona più ricca d’Italia. L’imprenditore piemontese dei dolci ha un patrimonio di 38,2 miliardi di dollari, che lo rende la 41esima persona più ricca del mondo e la sesta più ricca d’Europa. Rispetto a un anno fa, però, il margine su chi segue si è ristretto: la sua fortuna è scesa rispetto ai 43,8 miliardi di un anno fa, mentre quella del secondo in classifica, il fondatore di Ion Group Andrea Pignataro, è salita da 27,5 a 34,2.

Al terzo posto, una posizione più in alto del 2024, c’è il miliardario italiano che più ha incrementato il suo patrimonio nell’ultimo anno: Giancarlo Devasini, direttore finanziario e principale azionista di Tether, azienda di una delle principali stablecoin al mondo, di recente entrata anche nella Juventus.

Nel complesso, i miliardari italiani sono 74 – uno in più di un anno fa -, cifra che colloca il nostro Paese al settimo posto al mondo. Il totale dei loro patrimoni è di 339 miliardi di dollari, con un incremento di 37 miliardi rispetto a un anno fa (+12%).

La top 10

A cedere il podio a Devasini è Giorgio Armani, che scende al quarto posto con un patrimonio di 11,8 miliardi di dollari, comunque in aumento rispetto agli 11,3 dello scorso anno. Alle sue spalle sale dal 26esimo al quinto posto l’altro italiano al vertice di Tether, l’amministratore delegato Paolo Ardoino, con 9,5 miliardi. Piero Ferrari scende dalla quinta alla sesta posizione, anche se il suo patrimonio è cresciuto da 8,6 a 9,2 miliardi.

Scala la classifica anche Francesco Gaetano Caltagirone, 22esimo un anno fa e ora settimo con 8,2 miliardi. Perde due posizioni, invece, la prima donna della lista, Massimiliana Landini Aleotti della casa farmaceutica Menarini, con 7,2 miliardi.

Al nono posto ci sono dieci miliardari con 6,6 miliardi di patrimonio, ovvero i coniugi Miuccia Prada e Patrizio Bertelli e gli otto eredi di Leonardo Del Vecchio: i figli Claudio, Marisa, Paola, Leonardo Maria, Luca e Clemente, la vedova Nicoletta Zampillo e Rocco Basilico, figlio del precedente matrimonio tra Zampillo e il banchiere Paolo Basilico.

Il nuovo miliardario italiano

Al di là degli scambi di posizione, i nomi nella lista dei miliardari italiani sono quasi gli stessi di un anno fa. Nessuno è uscito di classifica e c’è un solo nuovo ingresso: Fabrizio Di Amato, fondatore e presidente del gruppo Maire.

Di Amato, 62 anni, è partito a 19 anni con tre dipendenti e ha portato la società fino ai 5,9 miliardi di euro di fatturato del 2024. Maire si occupa soprattutto di impiantistica e ingegneria per i settori petrolio, gas e petrolchimico e controlla NextChem, che opera nella chimica verde e nelle tecnologie per la transizione energetica. La fase cruciale della crescita di Maire è stata tra il 2004 e il 2007, con le acquisizioni di Fiat Engineering, società del gruppo Fiat, e Tecnimont, azienda istituita dalla Montedison negli anni ’70, e la quotazione in Borsa.

Chi non è in classifica

Va sottolineato che Forbes non considera tra i miliardari italiani diverse persone che sono originarie del nostro Paese, ma risiedono all’estero. Non rientrano dunque in questa classifica, per esempio, Gianluigi Aponte (37,7 miliardi) ed Ernesto Bertarelli (11,5 miliardi), che sono al primo e al terzo posto tra i più ricchi della Svizzera, e Stefano Pessina (6 miliardi), che è il più ricco del Principato di Monaco.

La classifica dei miliardari italiani

Di seguito la classifica completa dei miliardari italiani. Tutte le cifre sono espresse in dollari e sono aggiornate al 7 marzo.

1 | Giovanni Ferrero

Patrimonio: 38,2 miliardi

2 | Andrea Pignataro

Patrimonio: 34,2 miliardi

3 | Giancarlo Devasini

Patrimonio: 22,4 miliardi

4 | Giorgio Armani

Patrimonio: 11,8 miliardi

5 | Paolo Ardoino

Patrimonio: 9,5 miliardi

6 | Piero Ferrari e famiglia

Patrimonio: 9,2 miliardi

7 | Francesco Gaetano Caltagirone

Patrimonio: 8,2 miliardi

8 | Massimiliana Landini Aleotti

Patrimonio: 7,2 miliardi

9 | Miuccia Prada

Patrimonio: 6,6 miliardi

9 | Nicoletta Zampillo

Patrimonio: 6,6 miliardi

9 | Rocco Basilico

Patrimonio: 6,6 miliardi

9 | Patrizio Bertelli

Patrimonio: 6,6 miliardi

9 | Claudio Del Vecchio

Patrimonio: 6,6 miliardi

9 | Paola Del Vecchio

Patrimonio: 6,6 miliardi

9 | Clemente Del Vecchio

Patrimonio: 6,6 miliardi

9 | Leonardo Maria Del Vecchio

Patrimonio: 6,6 miliardi

9 | Luca Del Vecchio

Patrimonio: 6,6 miliardi

9 | Marisa Del Vecchio

Patrimonio: 6,6 miliardi

19 | Gianfelice Rocca

Patrimonio: 5,8 miliardi

19 | Paolo Rocca

Patrimonio: 5,8 miliardi

21 | Giuseppe De’Longhi e famiglia

Patrimonio: 5,3 miliardi

21 | Sergio Stevanato e famiglia

Patrimonio: 5,3 miliardi

23 | Brunello Cucinelli e famiglia

Patrimonio: 4,4 miliardi

24 | Remo Ruffini

Patrimonio: 3,7 miliardi

25 | Giuliana Benetton

Patrimonio: 3,6 miliardi

25 | Luciano Benetton

Patrimonio: 3,6 miliardi

25 | Renzo Rosso e famiglia

Patrimonio: 3,6 miliardi

28 | Giorgio Perfetti

Patrimonio: 3,3 miliardi

28 | Isabella Seragnoli

Patrimonio: 3,3 miliardi

30 | Giuseppe Crippa e famiglia

Patrimonio: 3,1 miliardi

31 | Gustavo Denegri e famiglia

Patrimonio: 3 miliardi

32 | Augusto Perfetti

Patrimonio: 2,8 miliardi

32 | Alberto Prada

Patrimonio: 2,8 miliardi

32 | Marina Prada

Patrimonio: 2,8 miliardi

35 | Luca Garavoglia

Patrimonio: 2,7 miliardi

35 | Ugo Gussalli Beretta e famiglia

Patrimonio: 2,7 miliardi

37 | John Elkann

Patrimonio: 2,6 miliardi

38 | Marina Berlusconi

Patrimonio: 2,4 miliardi

38 | Pier Silvio Berlusconi

Patrimonio: 2,4 miliardi

38 | Domenico Dolce

Patrimonio: 2,4 miliardi

38 | Stefano Gabbana

Patrimonio: 2,4 miliardi

38 | Alessandra Garavoglia

Patrimonio: 2,4 miliardi

43 | Alberto Bombassei

Patrimonio: 2,3 miliardi

44 | Maria Franca Fissolo

Patrimonio: 2,2 miliardi

45 | Fabrizio Di Amato

Patrimonio: 2,1 miliardi

46 | Susan Carol Holland

Patrimonio: 2 miliardi

47 | Sabrina Benetton

Patrimonio: 1,9 miliardi

47 | Nicola Bulgari

Patrimonio: 1,9 miliardi

47 | Annalisa Doris

Patrimonio: 1,9 miliardi

47 | Massimo Doris

Patrimonio: 1,9 miliardi

47 | Manfredi Lefebvre d’Ovidio e famiglia

Patrimonio: 1,9 miliardi

52 | Massimo Moratti

Patrimonio: 1,8 miliardi

52 | Lina Tombolato

Patrimonio: 1,8 miliardi

54 | Nerio Alessandri

Patrimonio: 1,7 miliardi

54 | Giovanni Arvedi

Patrimonio: 1,7 miliardi

56 | Barbara Benetton

Patrimonio: 1,6 miliardi

56 | Paolo Bulgari

Patrimonio: 1,6 miliardi

56 | Romano Minozzi

Patrimonio: 1,6 miliardi

56 | Sandro Veronesi e famiglia

Patrimonio: 1,6 miliardi

60 | Barbara Berlusconi

Patrimonio: 1,4 miliardi

60 | Eleonora Berlusconi

Patrimonio: 1,4 miliardi

60 | Luigi Berlusconi

Patrimonio: 1,4 miliardi

60 | Diego Della Valle

Patrimonio: 1,4 miliardi

60 | Mario Moretti Polegato e famiglia

Patrimonio: 1,4 miliardi

60 | Alessandro Rosano

Patrimonio: 1,4 miliardi

66 | Federico De Nora

Patrimonio: 1,2 miliardi

66 | Antonio Percassi

Patrimonio: 1,2 miliardi

68 | Giuliana Caprotti

Patrimonio: 1,1 miliardi

68 | Marina Caprotti

Patrimonio: 1,1 miliardi

68 | Simona Giorgetta

Patrimonio: 1,1 miliardi

68 | Danilo Iervolino

Patrimonio: 1,1 miliardi

68 | Marco Squinzi

Patrimonio: 1,1 miliardi

68 | Veronica Squinzi

Patrimonio: 1,1 miliardi

74 | Luigi Cremonini e famiglia

Patrimonio: 1 miliardo

