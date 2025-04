Ecco la lista completa dei dazi annunciati da Donald Trump

Il presidente Donald Trump ha annunciato mercoledì quelli che ha definito dazi “gentili” e reciproci contro oltre 180 paesi, insieme a una tariffa di base applicata ad altre nazioni. È il pacchetto tariffario più ampio adottato dagli Stati Uniti negli ultimi decenni. (A questo link è disponibile la copertura in tempo reale dei dazi di Trump.)

I fatti chiave

Parlando mercoledì pomeriggio dal Giardino delle Rose della Casa Bianca, Trump ha definito i dazi “tariffe reciproche scontate”, sottolineando che, sebbene siano elevati, non raggiungono i livelli imposti dagli altri paesi agli Stati Uniti.

L’inventario dei dazi

Di seguito sono riportati i dazi reciproci annunciati da Trump. Secondo l’amministrazione, tutti i paesi non inclusi nell’elenco saranno soggetti a un dazio base del 10% su qualsiasi prodotto importato negli Stati Uniti. I dazi imposti agli Usa includono anche pratiche di manipolazione valutaria e barriere commerciali, secondo le informazioni fornite dall’amministrazione, sebbene le percentuali non possano essere verificate in modo indipendente.

Cina: 34% (applica agli Usa il 67%)—Il segretario del Tesoro Scott Bessent ha dichiarato che il 34% sarà aggiunto ai dazi già applicati alla Cina, portando il tasso complessivo al 54%.

Unione europea: 20% (applica agli Usa il 39%)

Vietnam: 46% (applica agli Usa il 90%)

Taiwan: 32% (applica agli Usa il 64%)

Giappone: 24% (applica agli Usa il 46%)

India: 26% (applica agli Usa il 52%)

Corea del Sud: 25% (applica agli Usa il 50%)

Thailandia: 36% (applica agli Usa il 72%)

Svizzera: 31% (applica agli Usa il 61%)

Indonesia: 32% (applica agli Usa il 64%)

Malesia: 24% (applica agli Usa il 47%)

Cambogia: 49% (applica agli Usa il 97%)

Regno Unito: 10% (applica agli Usa il 10%)

Sudafrica: 30% (applica agli Usa il 60%)

Brasile: 10% (applica agli Usa il 10%)

Bangladesh: 37% (applica agli Usa il 74%)

Singapore: 10% (applica agli Usa il 10%)

Israele: 17% (applica agli Usa il 33%)

Filippine: 17% (applica agli Usa il 34%)

Cile: 10% (applica agli Usa il 10%)

Australia: 10% (applica agli Usa il 10%)

Pakistan: 29% (applica agli Usa il 58%)

Turchia: 10% (applica agli Usa il 10%)

Sri Lanka: 44% (applica agli Usa il 88%)

Colombia: 10% (applica agli Usa il 10%)

Perù: 10% (applica agli Usa il 10%)

Nicaragua: 18% (applica agli Usa il 36%)

Norvegia: 15% (applica agli Usa il 30%)

Costa Rica: 10% (applica agli Usa il 17%)

Giordania: 20% (applica agli Usa il 40%)

Repubblica Dominicana: 10% (applica agli Usa il 10%)

Emirati Arabi Uniti: 10% (applica agli Usa il 10%)

Nuova Zelanda: 10% (applica agli Usa il 20%)

Argentina: 10% (applica agli Usa il 10%)

Ecuador: 10% (applica agli Usa il 12%)

Guatemala: 10% (applica agli Usa il 10%)

Honduras: 10% (applica agli Usa il 10%)

Madagascar: 47% (applica agli Usa il 93%)

Myanmar (Birmania): 44% (applica agli Usa il 88%)

Tunisia: 28% (applica agli Usa il 55%)

Kazakistan: 27% (applica agli Usa il 54%)

Serbia: 37% (applica agli Usa il 74%)

Egitto: 10% (applica agli Usa il 10%)

Arabia Saudita: 10% (applica agli Usa il 10%)

El Salvador: 10% (applica agli Usa il 10%)

Costa d’Avorio: 21% (applica agli Usa il 41%)

Laos: 48% (applica agli Usa il 95%)

Botswana: 37% (applica agli Usa il 74%)

Trinidad e Tobago: 10% (applica agli Usa il 12%)

Marocco: 10% (applica agli Usa il 10%)

Algeria: 30% (applica agli Usa il 59%)

Oman: 10% (applica agli Usa il 10%)

Uruguay: 10% (applica agli Usa il 10%)

Bahamas: 10% (applica agli Usa il 10%)

Lesotho: 50% (applica agli Usa il 99%)

Ucraina: 10% (applica agli Usa il 10%)

Bahrein: 10% (applica agli Usa il 10%)

Qatar: 10% (applica agli Usa il 10%)

Mauritius: 40% (applica agli Usa il 80%)

Fiji: 32% (applica agli Usa il 63%)

Islanda: 10% (applica agli Usa il 10%)

Kenya: 10% (applica agli Usa il 10%)

Liechtenstein: 37% (applica agli Usa il 73%)

Guyana: 38% (applica agli Usa il 76%)

Haiti: 10% (applica agli Usa il 10%)

Bosnia ed Erzegovina: 35% (applica agli Usa il 70%)

Nigeria: 14% (applica agli Usa il 27%)

Namibia: 21% (applica agli Usa il 42%)

Brunei: 24% (applica agli Usa il 47%)

Bolivia: 10% (applica agli Usa il 20%)

Panama: 10% (applica agli Usa il 10%)

Venezuela: 15% (applica agli Usa il 29%)

Macedonia del Nord: 33% (applica agli Usa il 65%)

Etiopia: 10% (applica agli Usa il 10%)

Ghana: 10% (applica agli Usa il 17%)

Moldavia: 31% (applica agli Usa il 61%)

Angola: 32% (applica agli Usa il 63%)

Repubblica Democratica del Congo: 11% (applica agli Usa il 22%)

Jamaica: 10% (applica agli Usa il 10%)

Mozambico: 16% (applica agli Usa il 31%)

Paraguay: 10% (applica agli Usa il 10%)

Zambia: 17% (applica agli Usa il 33%)

Libano: 10% (applica agli Usa il 10%)

Tanzania: 10% (applica agli Usa il 10%)

Iraq: 39% (applica agli Usa il 78%)

Georgia: 10% (applica agli Usa il 10%)

Senegal: 10% (applica agli Usa il 10%)

Azerbaigian: 10% (applica agli Usa il 10%)

Camerun: 11% (applica agli Usa il 22%)

Uganda: 10% (applica agli Usa il 20%)

Albania: 10% (applica agli Usa il 10%)

Armenia: 10% (applica agli Usa il 10%)

Nepal: 10% (applica agli Usa il 10%)

Sint Maarten: 10% (applica agli Usa il 10%)

Isole Falkland: 41% (applica agli Usa il 82%)

Gabon: 10% (applica agli Usa il 10%)

Kuwait: 10% (applica agli Usa il 10%)

Togo: 10% (applica agli Usa il 10%)

Suriname: 10% (applica agli Usa il 10%)

Belize: 10% (applica agli Usa il 10%)

Papua Nuova Guinea: 10% (applica agli Usa il 15%)

Malawi: 17% (applica agli Usa il 34%)

Liberia: 10% (applica agli Usa il 10%)

Isole Vergini Britanniche: 10% (applica agli Usa il 10%)

Afghanistan: 10% (applica agli Usa il 49%)

Zimbabwe: 18% (applica agli Usa il 35%)

Benin: 10% (applica agli Usa il 10%)

Barbados: 10% (applica agli Usa il 10%)

Monaco: 10% (applica agli Usa il 10%)

Siria: 41% (applica agli Usa il 81%)

Uzbekistan: 10% (applica agli Usa il 10%)

Repubblica del Congo: 10% (applica agli Usa il 10%)

Gibuti: 10% (applica agli Usa il 10%)

Polinesia Francese: 10% (applica agli Usa il 10%)

Isole Cayman: 10% (applica agli Usa il 10%)

Kosovo: 10% (applica agli Usa il 10%)

Curaçao: 10% (applica agli Usa il 10%)

Vanuatu: 22% (applica agli Usa il 44%)

Ruanda: 10% (applica agli Usa il 10%)

Sierra Leone: 10% (applica agli Usa il 10%)

Mongolia: 10% (applica agli Usa il 10%)

San Marino: 10% (applica agli Usa il 10%)

Antigua e Barbuda: 10% (applica agli Usa il 10%)

Bermuda: 10% (applica agli Usa il 10%)

Eswatini (Swaziland): 10% (applica agli Usa il 10%)

Isole Marshall: 10% (applica agli Usa il 10%)

Saint-Pierre e Miquelon: 50% (applica agli Usa il 99%)

Saint Kitts e Nevis: 10% (applica agli Usa il 10%)

Turkmenistan: 10% (applica agli Usa il 10%)

Grenada: 10% (applica agli Usa il 10%)

Sudan: 10% (applica agli Usa il 10%)

Isole Turks e Caicos: 10% (applica agli Usa il 10%)

Aruba: 10% (applica agli Usa il 10%)

Montenegro: 10% (applica agli Usa il 10%)

Sant’Elena: 10% (applica agli Usa il 15%)

Kirghizistan: 10% (applica agli Usa il 10%)

Yemen: 10% (applica agli Usa il 10%)

Saint Vincent e Grenadine: 10% (applica agli Usa il 10%)

Niger: 10% (applica agli Usa il 10%)

Saint Lucia: 10% (applica agli Usa il 10%)

Nauru: 30% (applica agli Usa il 59%)

Guinea Equatoriale: 13% (applica agli Usa il 25%)

Iran: 10% (applica agli Usa il 10%)

Libia: 31% (applica agli Usa il 61%)

Samoa: 10% (applica agli Usa il 10%)

Guinea: 10% (applica agli Usa il 10%)

Timor Est: 10% (applica agli Usa il 10%)

Montserrat: 10% (applica agli Usa il 10%)

Ciad: 13% (applica agli Usa il 26%)

Mali: 10% (applica agli Usa il 10%)

Maldive: 10% (applica agli Usa il 10%)

Tagikistan: 10% (applica agli Usa il 10%)

Capo Verde: 10% (applica agli Usa il 10%)

Burundi: 10% (applica agli Usa il 10%)

Guadalupa: 10% (applica agli Usa il 10%)

Bhutan: 10% (applica agli Usa il 10%)

Martinica: 10% (applica agli Usa il 10%)

Tonga: 10% (applica agli Usa il 10%)

Mauritania: 10% (applica agli Usa il 10%)

Dominica: 10% (applica agli Usa il 10%)

Micronesia: 10% (applica agli Usa il 10%)

Gambia: 10% (applica agli Usa il 10%)

Guiana Francese: 10% (applica agli Usa il 10%)

Isola di Natale: 10% (applica agli Usa il 10%)

Andorra: 10% (applica agli Usa il 10%)

Repubblica Centrafricana: 10% (applica agli Usa il 10%)

Isole Salomone: 10% (applica agli Usa il 10%)

Mayotte: 10% (applica agli Usa il 10%)

Anguilla: 10% (applica agli Usa il 10%)

Isole Cocos (Keeling): 10% (applica agli Usa il 10%)

Eritrea: 10% (applica agli Usa il 10%)

Isole Cook: 10% (applica agli Usa il 10%)

Sud Sudan: 10% (applica agli Usa il 10%)

Comore: 10% (applica agli Usa il 10%)

Kiribati: 10% (applica agli Usa il 10%)

São Tomé e Príncipe: 10% (applica agli Usa il 10%)

Isola Norfolk: 29% (applica agli Usa il 58%)

Gibilterra: 10% (applica agli Usa il 10%)

Tuvalu: 10% (applica agli Usa il 10%)

Territorio Britannico dell’Oceano Indiano: 10% (applica agli Usa il 10%)

Tokelau: 10% (applica agli Usa il 10%)

Guinea-Bissau: 10% (applica agli Usa il 10%)

Svalbard e Jan Mayen: 10% (applica agli Usa il 10%)

Isole Heard e McDonald: 10% (applica agli Usa il 10%)

Réunion: 37% (applica agli Usa il 73%)

Il contesto

Trump e la sua amministrazione hanno parlato per settimane del Giorno della Liberazione e delle tariffe reciproche, sebbene negli ultimi giorni Trump abbia lasciato intendere che le tariffe sarebbero state inferiori alla piena reciprocità. I dazi annunciati da Trump rappresentano il suo pacchetto tariffario più ampio fino a oggi, anche se il presidente ha sempre fatto dei dazi un punto centrale della sua amministrazione. Nei suoi primi tre mesi,Trump ha annunciato un dazio del 25% sulle importazioni di automobili, un ulteriore 10% sulle importazioni cinesi, una tariffa del 25% sulle importazioni di acciaio e alluminio e una del 25% su tutti i prodotti provenienti da Canada e Messico non soggetti all’accordo commerciale Usa-Messico-Canada.

