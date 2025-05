Da assistente di Elon Musk a investitrice di SpaceX: chi è Elissa Butterfield

Nel 2016, a 25 anni, Elissa Butterfield, nata a Los Angeles e impiegata nel settore dell’intrattenimento, ha accettato un nuovo lavoro che le avrebbe cambiato la vita: è andata a lavorare per Elon Musk.

All’epoca, Musk non era la figura che è oggi. Il suo patrimonio si avvicinava ai 10 miliardi di dollari, ovvero 38 volte meno di quello attuale. Per due anni, come una delle assistenti esecutive di Musk, la Butterfield ha aiutato a gestire l’agenda del suo capo e le sue priorità in continuo cambiamento, dal salvataggio di bambini in una grotta in Thailandia allo scavo di buchi nel parcheggio di Tesla. Ha coordinato le telefonate con gli investitori, ha organizzato riunioni e si è destreggiata nell’ampio portafoglio di Musk, dai compiti di Tesla e SpaceX alle sue eccentriche attività extracurriculari e alle nuove imprese. Nel 2018 è passata a ruoli operativi sia in Tesla che in SpaceX, prima di lasciare il libro paga di Musk nel 2022.

“Ho avuto l’impressione che fosse incredibilmente leale e che fosse incredibilmente efficace”, dice un ex dipendente di SpaceX. Ora, Butterfield sta capitalizzando la sua esperienza e le sue conoscenze. Da quando è entrata a far parte della società di venture capital Island Green Capital Management, con sede a Los Angeles, nel 2024, l’azienda ha investito in xAI e SpaceX, le due aziende di Musk in più rapida crescita.

Island Green

Island Green, fondata nel 2023 dall’ex trader di Goldman Sachs Ateet Ahluwalia, è stato uno degli almeno 61 investitori che hanno partecipato al round di investimento da 6 miliardi di dollari di xAI lo scorso maggio, che ha valutato la startup a 24 miliardi di dollari, secondo Pitchbook. A gennaio, Island Green ha acquistato una partecipazione in SpaceX da un venditore sconosciuto, probabilmente a una valutazione di circa 350 miliardi di dollari (che la società ha raggiunto lo scorso dicembre con una vendita di azioni per 1,25 miliardi di dollari). La scommessa di Island Green su SpaceX è avvenuta attraverso una società veicolo, una struttura popolare tra gli investitori che chiedono a gran voce una quota di SpaceX (e sono disposti a pagare una commissione), secondo una persona che ha familiarità con la questione.

Le scommesse legate a Elon Musk

Le scommesse di Island Green legate a Musk sono già apprezzate. xAI ha raccolto altri 6 miliardi di dollari a novembre con una valutazione di 50 miliardi di dollari. La valutazione ha raggiunto gli 80 miliardi di dollari con la fusione, il mese scorso, tra xAI e la sua società di social media X. Ora Musk starebbe cercando di raccogliere ancora più denaro per portare xAI a un “valore adeguato”, che secondo Bloomberg potrebbe raggiungere i 120 miliardi di dollari. Allo stesso modo, le azioni di SpaceX sono attualmente scambiate sui mercati secondari a valutazioni comprese tra i 380 milioni e i 400 miliardi di dollari, secondo le società di monitoraggio dei dati di mercato PM Insights e Caplight.

Island Green ha sostenuto anche Impulse Space, la startup di un altro ex allievo di SpaceX, Tom Mueller, che è stato uno dei primi dipendenti del costruttore di razzi e ingegnere capo del suo razzo. L’azienda di Butterfield ha partecipato a un round di raccolta fondi di 150 milioni di dollari lo scorso ottobre, che ha valutato la startup a 510 milioni di dollari, secondo PitchBook. Prima dell’arrivo di Butterfield, Island Green – che ora conta 88 milioni di dollari di asset in gestione – aveva fatto solo altre due scommesse, nella società di difesa Shield AI e nella società di robotica Formic.

Gli allievi di Elon Musk

Butterfield si aggiunge alla lista crescente di ex allievi di Musk che hanno concluso accordi e lanciato aziende nel mondo del venture capital e delle startup influenzato da Musk. Molti dei principali dirigenti di Musk hanno accumulato fortune da centinaia di milioni o addirittura da miliardi di dollari. I veterani di SpaceX hanno finora lanciato 116 aziende e raccolto 6,1 miliardi di dollari in capitale di rischio, secondo il sito web dei fondatori di SpaceX. Il capo dello staff di Musk dal 2014 al 2019, che ha assunto Butterfield, Sam Teller si è unito a Valor Equity Partners, la società gestita dall’amico e investitore miliardario di Musk Antonio Gracias, di cui è stato partner per tre anni e mezzo.

A differenza del suo ex capo, Butterfield mantiene un profilo basso. Non ha risposto alle richieste di commento di Forbes per questo articolo. La 34enne originaria di Los Angeles si è laureata con lode nel 2013 alla Belmont University, un’università privata cristiana di Nashville, con una laurea in economia musicale, secondo l’ufficio del registro dell’università. Ha iniziato la sua carriera presso l’agenzia di talenti WME, arrivando a ricoprire il ruolo di assistente del responsabile degli eventi, secondo il suo profilo LinkedIn. Poi è passata al team di assistenti esecutivi di Musk.

Tutti i ruoli di Elissa Butterfield

Nel 2016, quando Musk ordinò ai suoi luogotenenti di iniziare a scavare un progetto pilota nel parcheggio di Tesla per la sua nascente startup di tunneling (che è diventata la Boring Company), Butterfield fu si affannò a convincere tutti i lavoratori di Tesla a spostare le loro auto, come raccontato nella biografia di Musk dell’autore Walter Isaacon. Nel 2018, quando Musk decise di trasformare la rampa di lancio di SpaceX a Boca Chica, in Texas, nella base dedicata allo Starship (il razzo più nuovo e più grande di SpaceX), affidò a Butterfield il compito di creare una comunità per le centinaia di ingegneri e operai edili che lavoravano 24 ore su 24. Secondo il libro di Isaacson, Butterfield portò con sé roulotte Airstream, palme, un tiki bar e una terrazza con un pozzo per il fuoco.

Nel luglio 2018, quando Musk ha assegnato a un gruppo di ingegneri di SpaceX e della Boring Company il compito di fabbricare un mini-sottomarino per aiutare a salvare un gruppo di ragazzi bloccati in una grotta in Thailandia, Butterfield era tra coloro che coordinavano i dettagli. Ha aiutato a programmare il volo di Musk per la Thailandia e, a quanto pare, ha trasmesso le idee ingegneristiche di Musk (che prevedevano una “soluzione di cerniera a forza zero” per un “tubo della grotta tailandese”) al capo dello staff di Musk, Sam Teller, e all’ingegnere Steve Davis, presidente della Boring Company e uno dei destri di Musk, come risulta da una causa del 2018 (in cui il sommozzatore britannico Vernon Unsworth ha citato senza successo Musk per diffamazione dopo che Musk lo aveva definito “pedofilo” su Twitter).

SpaceX

Butterfield ha imparato a gestire gli umori del capo. Nell’organizzare i suoi compiti alla SpaceX, Butterfield ha cercato di “evitare sempre di saltare la riunione del Colonizzatore di Marte, perché era la riunione più divertente per lui e lo metteva sempre di buon umore”, ha detto a Isaacson.

Secondo il suo profilo LinkedIn, Butterfield è diventata direttore dell’ufficio dell’amministratore delegato di SpaceX nel 2021. Una persona che ha familiarità con il suo ruolo dice che è stata riassunta come assistente esecutiva per coprire una collega in congedo di maternità. In ogni caso, nel 2022 Butterfield ha lasciato definitivamente SpaceX per entrare in un’azienda biotecnologica come direttore operativo e fondare una propria società, Bread and Butterfield LLC. Ma ha lasciato il suo nuovo lavoro dopo un anno e la sua LLC, pur essendo ancora attiva, non sembra essere affiliata ad alcuna attività operativa. Immagino che non fosse ancora pronta a lasciare definitivamente l’orbita di Musk.

