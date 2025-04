La Sardegna fa rotta sulla nautica . A Porto Rotondo 5 giorni in Fiera  tra divertimento, barche e dibattiti

Quasi 200 imbarcazioni e oltre 150 espositori; regate, gare di pesca, spettacoli e momenti di intrattenimento per tutti i visitatori. Ma non mancheranno neanche quest’anno i talk, nei quali verranno affrontati tutti i temi più cari al settore della nautica. La Fiera Nautica della Sardegna, giunta quest’anno alla quarta edizione, nasce infatti con l’obiettivo strategico di internazionalizzare la nautica sarda, promuovendo la qualità delle produzioni isolane e, più in generale, del made in Italy nel settore. L’appuntamento è dal 30 aprile al 4 maggio 2025 a Marina di Porto Rotondo. Questo periodo è ideale per diversi motivi: permette di allungare la stagione, di avere il favore delle condizioni meteo stagionali, di sfruttare festività che agevolino l’arrivo di diportisti che già conoscono e frequentano l’area e di chi ancora non l’ha scelta come meta. Un momento perfetto per godere dei colori e dei profumi tipici della Sardegna.

Il distretto della Gallura

La scelta della Gallura come sede non è casuale: questo territorio si sta affermando come un distretto nautico unico nel Mediterraneo per tre motivi principali. Intanto è la principale destinazione per i superyacht, come evidenziato dallo studio sui movimenti del 2024 (oltre 4.600 arrivi tra giugno e settembre). Sta emergendo come polo industriale con aziende di eccellenza, come Novamarine, e un sistema di rimessaggio e refit sempre più sviluppato nell’area di Olbia del consorzio industriale Cipnes Gallura, organizzatore della Fiera con il supporto della Regione Sardegna, con gli assessorati alla Programmazione e all’Industria, ed è diventata anche un centro di formazione e innovazione grazie al corso di laurea in Ingegneria navale dell’Università di Cagliari e al nuovo dipartimento di innovazione nautica promosso dall’Università di Sassari, entrambi realizzati con il supporto di UniOlbia; tutti finanziati dall’assessorato regionale alla Programmazione.

Il programma

I talk previsti durante la Fiera saranno incentrati proprio su questi temi: la crescita della filiera nautica, l’innovazione tecnologica e la sostenibilità ambientale, le nuove opportunità per il made in Italy sui mercati internazionali, l’offerta universitaria. In particolare il direttore di Forbes Italia, Alessandro Mauro Rossi, modererà proprio tre talk dedicati a Le strategie delle università per l’industria nautica e aeronautica; Le connessioni fra l’industria nautica e l’industria aeronautica; Ecosistema digitale, ricerca, innovation center per il cluster nautico.

Infine, la Fiera ospiterà un ricordo del Principe Karim Aga Khan, recentemente scomparso, con un libro e un talk: uno dei più grandi investitori stranieri in Italia, artefice della Costa Smeralda e della prima internazionalizzazione della Sardegna attraverso la creazione della nautica da diporto di lusso nel nostro Paese.

LEGGI ANCHE: La nautica di lusso crescerà ancora. E si conferma un’eccellenza italiana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .