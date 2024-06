Julian Assange è libero: cosa sappiamo sui suoi prossimi spostamenti

Un volo con a bordo Julian Assange, partito dal Regno Unito, è atterrato a Bangkok. Dopo una sosta, il fondatore di Wikileaks proseguirà verso una piccola isola nel Pacifico occidentale, dove comparirà davanti a un tribunale federale degli Stati Uniti.

Aspetti principali

Secondo l’Associated Press, Assange è arrivato all’Aeroporto Internazionale Don Mueang a Bangkok a bordo di un aereo charter VJT199.

Secondo il tracking dei voli, l’aereo, operato da VistaJet , è arrivato a Bangkok intorno alle 12:30 ora locale di martedì 25 giugno.

, è arrivato a Bangkok intorno alle 12:30 ora locale di martedì 25 giugno. Riportando quanto dichiarato da un alto funzionario thailandese, AFP ha chiarito che il volo dopo essersi rifornito, ripartirà verso l’isola di Saipan alle 21:00 ora locale.

alle 21:00 ora locale. Saipan è la capitale delle Isole Marianne Settentrionali, un territorio degli Stati Uniti situato nel Pacifico occidentale, a circa 135 miglia a nord-est di Guam.

Assange comparirà davanti a un tribunale federale degli Stati Uniti a Saipan alle 9:00 ora locale di mercoledì 26 giugno, dove presenterà una dichiarazione di colpevolezza per un’accusa di cospirazione per ottenere e divulgare documenti riservati della difesa nazionale degli Stati Uniti.

per un’accusa di cospirazione per ottenere e divulgare documenti riservati della difesa nazionale degli Stati Uniti. Come ha riportato il Saipan Tribune, a presiedere l’udienza ci sarà il giudice federale degli Stati Uniti Ramona V. Manglona.

Sullo sfondo

Il territorio delle Isole Marianne Settentrionali è composto da 14 isole a nord dell’arcipelago delle Marianne. L’arcipelago era precedentemente una colonia di Spagna, Germania e Giappone, e servì come punto di partenza per l’invasione giapponese di Guam dopo l’attacco a Pearl Harbor nel 1941. Gli Stati Uniti presero il controllo dell’isola dopo la sconfitta del Giappone nella Seconda Guerra Mondiale. Dopo diversi tentativi falliti di integrarsi con Guam, i residenti dell’isola votarono per diventare un commonwealth degli Stati Uniti nel 1975. Saipan è sia la capitale del territorio che la sua isola più grande.

La scelta di Saipan

Secondo i procuratori statunitensi, Saipan è stata scelta come luogo per la dichiarazione di colpevolezza e la condanna di Assange, poiché il fondatore di Wikileaks non era disposto a ad andare negli Stati Uniti. Inoltre, hanno aggiunto i procuratori, la vicinanza di Saipan all’Australia, il paese d’origine di Assange, è uno dei motivi per cui ha accettato di andare lì. Secondo un giornalista dell’emittente pubblica australiana ABC, il team legale di Assange temeva che, se fosse andato nella terraferma statunitense, Assange sarebbe potuto andare incontro alla pena di morte o all’ergastolo, “e non sarebbero stati in grado di riportarlo indietro”.

La decisione attesa

Dopo aver presentato la sua dichiarazione di colpevolezza, Assange verrà condannato con una pena detentiva di 62 mesi, ovvero il tempo già scontato in una prigione del Regno Unito. Poco dopo la dichiarazione di colpevolezza e la condanna, si prevede che il fondatore di Wikileaks torni nel suo paese d’origine, l’Australia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .