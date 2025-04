Da Steven Spielberg a Taylor Swift: chi sono le celebrità miliardarie nel 2025

Fama e fortuna vanno spesso a braccetto. Ma sebbene molte celebrità siano ricche, è raro che il loro patrimonio netto raggiunga le dieci cifre. Secondo le stime di Forbes, meno di due dozzine di persone al mondo sono riuscite in questa impresa.

Chi sono le celebrità miliardarie nella classifica Forbes

La maggior parte ha raggiunto lo status di miliardario nell’ultimo decennio. L’economia dei loro settori è cambiata: Lo sport ha visto un’impennata degli stipendi e del valore degli accordi di sponsorizzazione, e gli atleti stanno costruendo aziende ora più che mai, aiutando star come il grande LeBron James dell’NBA ad aggiungere una terza virgola alle loro fortune. Nella musica pop, sta diventando sempre più comune sfruttare la fama per attirare l’attenzione su altre iniziative commerciali. Rihanna e Jay-Z, ad esempio, sono diventati miliardari grazie ai marchi che hanno creato nel campo della moda, della bellezza e dei liquori, piuttosto che grazie alle loro canzoni.

Naturalmente, definire la “celebrità” non è sempre facile. Per questa classifica dei miliardari del mondo, Forbes ha scelto di presentare persone che sono diventate prima famose e poi massicciamente ricche. Questa definizione è orientata a favore degli intrattenitori e degli atleti. Non include coloro che sono famosi per essere ricchi o per il successo delle loro aziende, come Donald Trump e Mark Cuban.

Quest’anno Forbes ha identificato 18 miliardari famosi, per un valore collettivo di 39 miliardi di dollari, in aumento rispetto ai 14 e ai 31 miliardi di dollari del 2024. Le nuove aggiunte alla lista di celebrità di Forbes sono Jerry Seinfeld, Arnold Schwarzenegger, Vincent McMahon e Bruce Springsteen.

Ecco le 18 celebrità abbastanza ricche da entrare nella lista dei miliardari del mondo di Forbes del 2025, in ordine di patrimonio netto.

Jerry Seinfeld

Patrimonio netto: 1,1 miliardi di dollari | Età: 70 | Cittadinanza: Stati Uniti

Il comico è noto soprattutto per essere stato il protagonista della serie di successo degli anni ’90 Seinfeld, e in effetti è da lì che proviene la maggior parte della sua fortuna: Lui e Larry David incassano ciascuno il 15% di tutti i profitti. Ma Seinfeld è molto più ricco del suo co-creatore, in parte a causa del divorzio di David nel 2007. Seinfeld continua a guadagnare grazie ai suoi tour comici e agli speciali televisivi, tra cui “23 ore per uccidere”, per il quale Netflix gli ha recentemente versato 20 milioni di dollari.

Arnold Schwarzenegger

Patrimonio netto: 1,1 miliardi di dollari | Età: 77 | Cittadinanza: Stati Uniti

L’ex governatore della California è noto soprattutto per il suo catalogo di circa 50 film, che comprende ruoli iconici come quello di “Terminator”, e ha portato a casa circa 500 milioni di dollari per tutti questi film. Ma ha costruito un’altra fortuna attraverso il venture capital (tra cui l’investimento nella serie A di Google), gli immobili commerciali, il private equity e altri investimenti.

Dick Wolf

Patrimonio netto: 1,2 miliardi di dollari | Età: 78 | Cittadinanza: Stati Uniti

La società di sceneggiatori e produttori televisivi Wolf Entertainment è entrata nelle leggende per aver creato franchise quasi onnipresenti come Law & Order e FBI. Secondo le stime di Forbes, Wolf, che è nel settore da 30 anni, guadagna fino a 350.000 dollari a episodio per i suoi show di punta. Ha anche collezionato yacht, diverse case e una vasta collezione d’arte.

Bruce Springsteen

Patrimonio netto: 1,2 miliardi di dollari | Età: 75 | Cittadinanza: Stati Uniti

Il più grande guadagno del cantante di “Born to Run” è arrivato nel 2021, quando ha venduto il suo catalogo musicale alla Sony per circa 500 milioni di dollari. Ma Springsteen ha anche avuto un periodo redditizio a Broadway con uno spettacolo omonimo e ha guadagnato centinaia di milioni con i tour e le vendite degli album. Springsteen ha rifiutato di commentare a Forbes la sua ricchezza, ma l’anno scorso ha dichiarato al Telegraph di non essere miliardario perché “ha speso troppi soldi in cose superflue”.

LeBron James

Patrimonio netto: 1,3 miliardi di dollari | Età: 40 | Cittadinanza: Stati Uniti

La prima persona a diventare miliardaria mentre era un giocatore attivo dell’NBA ha guadagnato più di 500 milioni di dollari (al lordo delle tasse) con gli stipendi nelle sue 22 stagioni in campo. Ha guadagnato altre centinaia di milioni nel tempo libero, grazie a contratti di sponsorizzazione con aziende del calibro di Nike e PepsiCo e grazie alle sue iniziative imprenditoriali, tra cui la società di produzione SpringHill. James è anche un proprietario di sport, con partecipazioni nella squadra di calcio Liverpool, nei Boston Red Sox e nei Pittsburgh Penguins.

Rihanna

Patrimonio netto: 1,4 miliardi di dollari | Età: 37 | Cittadinanza: Barbados

Rihanna è salita alla ribalta con successi pop come “Pon de Replay” (2005) e “Umbrella” (2007). Ha continuato a pubblicare musica di successo fino al suo ultimo disco Anti (2016) e sta attualmente preparando un altro album quasi un decennio dopo. Ma sono la sua azienda di lingerie Savage X Fenty, che ha raccolto 125 milioni di dollari in un round di finanziamento del 2022, e l’azienda di cosmetici Fenty Beauty ad averla resa miliardaria.

Tiger Woods

Patrimonio netto: 1,4 miliardi di dollari | Età: 49 | Cittadinanza: Stati Uniti

La prolifica carriera golfistica di Woods lo ha reso l’atleta più pagato al mondo nel decennio fino al 2011, quando ha guadagnato 75 milioni di dollari solo in quell’anno, secondo le stime di Forbes. La maggior parte di questa cifra proviene da sponsorizzazioni. Ha anche investito in immobili di lusso, in una catena di mini-golf di alto livello e in una società di progettazione di campi da golf.

Tyler Perry

Patrimonio netto: 1,4 miliardi di dollari | Età: 55 | Cittadinanza: Stati Uniti

Perry è diventato famoso a teatro, interpretando il suo celebre personaggio di “Madea”, una matriarca nera comica, sui palcoscenici di tutti gli Stati Uniti. Oggi, i due beni più preziosi di Perry sono la sua libreria di contenuti e i Tyler Perry Studios, la società di produzione cinematografica che ha realizzato film come A Madea Homecoming del 2022 e The Six Triple Eight del 2024, con la partecipazione della miliardaria Oprah Winfrey (sotto).

Magic Johnson

Patrimonio netto: 1,5 miliardi di dollari | Età: 65 anni | Cittadinanza: Stati Uniti

L’Hall of Famer della pallacanestro ha fatto fortuna grazie a intelligenti investimenti post-carriera, tra cui l’acquisto di quote di minoranza nei Los Angeles Dodgers della MLB (con Todd Boehly) e nei Washington Commanders della NFL (con Josh Harris), e l’acquisto della maggioranza della compagnia assicurativa EquiTrust con sede in Iowa nel 2015. Nei suoi primi otto anni di proprietà ha fatto crescere le attività del provider da 16 a 26 miliardi di dollari.

Taylor Swift

Patrimonio netto: 1,6 miliardi di dollari | Età: 35 anni | Cittadinanza: Stati Uniti

La pop star è diventata miliardaria nel 2023 dopo aver incassato, al netto delle tasse, circa 190 milioni di dollari solo per la prima tappa del suo famoso Eras Tour. Il resto della sua fortuna si basa sul valore del suo catalogo musicale, più i diritti d’autore e gli ulteriori tour. Ha accumulato circa 115 milioni di dollari in una serie di case dal Rhode Island al Tennessee.

Peter Jackson

Patrimonio netto: 1,7 miliardi di dollari | Età: 63 | Cittadinanza: Nuova Zelanda

Gli apprezzati film del Signore degli Anelli di Jackson gli hanno fruttato 10 milioni di dollari a testa. Ma sono spiccioli rispetto a quanto ha guadagnato vendendo parte della sua azienda di effetti visivi, la Weta Digital, a Unity Software nel 2021. Weta ha dato a Jackson 1,6 miliardi di dollari in contanti e azioni, da cui ha ricavato quasi 1 miliardo di dollari.

Kim Kardashian

Patrimonio netto: 1,7 miliardi di dollari | Età: 44 | Cittadinanza: Stati Uniti

Kardashian è salita alla ribalta grazie ai reality. Ma ha raggiunto la stratosfera miliardaria grazie alla sua linea di shapewear Skims, che un round di finanziamento del 2023 ha valutato 4 miliardi di dollari. Nel 2022 la star ha lanciato un marchio per la cura della pelle, SKKN By Kim. Possiede anche una collezione di case, tra cui una casa da 40 milioni di dollari fuori Los Angeles che ha condiviso in passato con l’ex marito Kanye West.

Jay-Z

Patrimonio netto: 2,5 miliardi di dollari | Età: 55 | Cittadinanza: Stati Uniti

Il portafoglio dell’icona dell’hip-hop è molto vasto e comprende beni come il suo marchio di champagne Armand de Brignac, la sua etichetta di cognac D’Usse, una quota di Uber acquistata agli albori dell’applicazione, un’impressionante collezione d’arte (tra cui opere di Jean-Michel Basquiat) e, naturalmente, il suo catalogo musicale. Jay-Z ha incassato i suoi marchi di liquori nel 2021 e nel 2023, vendendo le quote a LVMH e Bacardi per centinaia di milioni ciascuno.

Vincent McMahon

Patrimonio netto: 3 miliardi di dollari | Età: 79 | Cittadinanza: Stati Uniti

McMahon ha iniziato come annunciatore televisivo per la società di wrestling del padre (allora WWF, ora WWE) negli anni Settanta. Ha acquistato l’azienda nel 1982 e l’ha trasformata in una potenza globale. McMahon ha fuso la WWE con l’UFC nel 2023 per formare la TKO Group Holdings, di cui è stato per breve tempo presidente esecutivo prima di dimettersi l’anno scorso a causa di accuse di cattiva condotta sessuale (che ha negato). Ha incassato la sua partecipazione nella società.

Oprah Winfrey

Patrimonio netto: 3 miliardi di dollari | Età: 71 | Cittadinanza: Stati Uniti

Il magnate dei media è diventato famoso come conduttore dell’Oprah Winfrey Show, andato in onda dal 1986 al 2011. Nel 2003, i suoi guadagni da conduttrice, attrice e produttrice l’hanno resa miliardaria, la prima donna nera a raggiungere questo status. La Winfrey continua a fare soldi nel mondo dello spettacolo, recitando come co-protagonista nel film drammatico sulla guerra del 2024 The Six Triple Eight. Ma in questi giorni ha anche investito gran parte della sua fortuna in immobili in California e alle Hawaii, dove possiede oltre 2.000 acri.

Michael Jordan

Patrimonio netto: 3,5 miliardi di dollari | Età: 62 | Cittadinanza: Stati Uniti

La leggenda dell’NBA è diventata il primo atleta ad entrare nella lista di Forbes delle 400 persone più ricche degli Stati Uniti nel 2023. Otto anni dopo essere diventato il primo atleta miliardario in assoluto. Jordan ha costruito la maggior parte della sua fortuna grazie alle partnership con i marchi. Attualmente Nike gli versa oltre 100 milioni di dollari all’anno in royalties sul suo omonimo marchio Jordan.

George Lucas

Patrimonio netto: 5,1 miliardi di dollari | Età: 80 | Cittadinanza: Stati Uniti

Lucas ha creato Star Wars, un franchise che va ancora forte a quasi 50 anni dal debutto del primo film (sono previsti molti film futuri, tra cui The Mandalorian & Grogu, atteso per il 2026). Ma non avrà tagli diretti sulle nuove offerte: Ha venduto l’IP di Star Wars nel 2012, quando la Disney ha acquistato la sua LucasFilm per 4 miliardi di dollari in contanti e azioni.

Steven Spielberg

Patrimonio netto: 5,3 miliardi di dollari | Età: 78 | Cittadinanza: Stati Uniti

Spielberg si è arricchito realizzando alcuni dei film più popolari della fine del XX secolo, come Lo Squalo, E.T., Indiana Jones e Jurassic Park. Dopo essersi assicurato una fortuna da tempo – è apparso per la prima volta nella lista di Forbes degli americani più ricchi nel 1994 – non mostra alcun segno di rallentamento, continuando a dirigere successi come il remake di West Side Story del 2021. Oltre ai guadagni dei film, Spielberg ha negoziato per ottenere il 2% delle vendite dei biglietti dei parchi a tema della Universal in perpetuo.

