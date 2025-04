Chi sono i 20 eredi miliardari più ricchi del mondo nel 2025

Per un genitore medio, il regalo più incredibile che potrebbe immaginare di fare ai propri figli sarebbe un’automobile o una retta universitaria. Le persone più ricche del mondo, tuttavia, spesso trasmettono qualcosa di molto più grande: imperi da miliardi di dollari.

Circa un terzo dei 3.028 miliardari presenti nella lista annuale di Forbes ha ereditato almeno una parte significativa della propria fortuna.

Molti hanno scelto di prendere il timone delle aziende ereditate, a volte espandendole ben oltre l’immaginazione dei fondatori. Altri hanno usato le loro ricchezze per forgiare il proprio percorso negli affari, per diventare importanti filantropi o semplicemente per godersi una vita privata di lusso. Complessivamente, questi 990 eredi miliardari hanno un patrimonio di 5,3 trilioni di dollari. Sono 56 in più rispetto all’anno scorso, anche se ora rappresentano una percentuale leggermente inferiore dell’elenco complessivo (33% contro 34%), dato che ogni giorno vengono coniati altri miliardari autoprodotti.

I tre più ricchi

I tre eredi più ricchi della nostra lista condividono tutti un cognome e un’azienda di famiglia: la catena di supermercati Walmart. Rob Walton (110 miliardi di dollari), Jim Walton (109 miliardi di dollari) e Alice Walton (101 miliardi di dollari), i figli superstiti del fondatore di Walmart Sam Walton (morto nel 1992), sono più ricchi che mai. Ora sono tutti membri del Club dei 100 miliardi di dollari, il gruppo elitario di persone che valgono una dozzina di cifre.

I tre Walton, più i loro due cugini, la cognata Christy Walton e il nipote Lukas Walton, controllano collettivamente una quota del 45% circa del gigante della vendita al dettaglio. Sebbene siano nati con la stessa fortuna, i fratelli hanno scelto percorsi di vita diversi. Mentre Rob e Jim sono stati a lungo membri del consiglio di amministrazione di Walmart, Alice ha concentrato le sue energie su attività come la cura dell’arte, l’allevamento di cavalli e la filantropia.

Da Mukesh Ambani a Gina Rinehart

Circa il 60% degli eredi miliardari che sono entrati nella nostra lista quest’anno hanno lavorato attivamente per accrescere le loro ricchezze come dirigenti delle aziende ereditate o come imprenditori che gestiscono nuove imprese. La persona più ricca dell’India, Mukesh Ambani (92,5 miliardi di dollari), ha ampliato il conglomerato Reliance Industries, fondato dal padre, fino a farlo diventare un’azienda da 200 miliardi di dollari (market cap), con investimenti in settori quali petrolchimico, telecomunicazioni e vendita al dettaglio. Meno di un anno dopo la morte del padre di Ambani, nel 2002, Forbes stimava in soli 2,8 miliardi di dollari il valore della quota congiunta del 34% di Reliance Industries ereditata da Ambani e dal fratello.

La più ricca cittadina australiana, Gina Rinehart, ha trasformato la difficile società mineraria del padre in una corsa all’oro dopo la sua morte nel 1992. Con un patrimonio di 29,3 miliardi di dollari, la Rinehart rimane presidente esecutivo della Hancock Prospecting, che si è espansa nel settore agricolo.

Il nuovo erede più ricco di quest’anno è Marilyn Simons, la vedova del magnate degli hedge fund Jim Simons. A lei è ora attribuita una fortuna stimata in 31 miliardi di dollari, dopo la morte nel maggio 2024 del fondatore del fondo quantistico Renaissance Technologies.

I 14 miliardari più giovani del mondo hanno tutti ereditato la loro ricchezza. Tra questi c’è il miliardario più giovane di tutti, il diciannovenne Johannes von Baumbach, che ha un patrimonio stimato di 5,4 miliardi di dollari dopo aver ereditato una quota della società farmaceutica tedesca Boehringer Ingelheim.

Chi sono i 20 eredi miliardari più ricchi del mondo nel 2025

20. Marilyn Simons e famiglia

Età: 74 anni | Cittadinanza: Stati Uniti | Fonte di ricchezza: Fondi speculativi | Patrimonio netto: 31 miliardi di dollari

Simons è la vedova di Jim Simons (morto nel maggio 2024), che ha fatto i suoi miliardi come fondatore dell’hedge fund quantitativo Renaissance Technologies, famoso per il suo fondo di punta Medallion Fund. Presiede la Fondazione Simons da 4,6 miliardi di dollari (patrimonio), che si concentra sulla ricerca matematica e scientifica.

19. Miriam Adelson e famiglia

Età: 79 anni | Cittadinanza: Stati Uniti | Fonte di ricchezza: Casinò | Patrimonio netto: 32,1 miliardi di dollari

Adelson e la sua famiglia sono diventati proprietari di maggioranza dell’operatore di casinò e resort Las Vegas Sands Corp. nel 2021, dopo la morte del marito Sheldon Adelson, che aveva fondato e presieduto la società quotata in borsa. Nata in Israele e medico di formazione, Adelson ha seguito le orme del defunto marito come uno dei maggiori donatori del GOP. Nel 2024 ha donato più di 100 milioni di dollari a un super PAC che sostiene Donald Trump.

18. Abigail Johnson

Età: 63 anni | Cittadinanza: Stati Uniti | Fonte di ricchezza: Fidelity | Patrimonio netto: 32,7 miliardi di dollari

La Johnson è presidente e amministratore delegato del gigante della gestione patrimoniale Fidelity Investments, fondato dal nonno Edward Johnson II (morto nel 1984) nel 1946. Johnson possiede circa il 28,5% della società privata, che gestisce quasi 6.000 miliardi di dollari di attività discrezionali. Suo padre Edward “Ned” Johnson III (morto nel 2022) l’ha preceduta come presidente e amministratore delegato.

17. Savitri Jindal e famiglia

Età: 75 anni | Cittadinanza: India | Fonte di ricchezza: Acciaio | Patrimonio netto: 35,5 miliardi di dollari

Jindal e i suoi figli controllano il conglomerato industriale indiano Jindal Group, ereditato nel 2005 dopo la morte del marito di Jindal, il fondatore del gruppo Om Prakash Jindal, in un incidente in elicottero. Jindal è stata presidente del gruppo per due decenni, mentre i suoi quattro figli gestiscono ciascuno diverse divisioni dell’azienda, che ha interessi nei settori dell’acciaio, dell’energia, del cemento e delle infrastrutture.

15 (Pari merito). Alain Wertheimer

Età: 76 anni | Cittadinanza: Francia | Fonte di ricchezza: Chanel | Patrimonio netto: 36 miliardi di dollari

15 (Pari merito). Gerard Wertheimer

Età: 74 anni | Cittadinanza: Francia | Fonte di ricchezza: Chanel | Patrimonio netto: 36 miliardi di dollari

I fratelli Alain e Gerard Wertheimer sono i proprietari della casa di moda di lusso Chanel, co-fondata dal nonno Pierre Wertheimer (che collaborò con Gabrielle “Coco” Chanel) negli anni Venti. Alain presiede l’azienda, mentre Gerard dirige la divisione orologi. I fratelli possiedono vigneti in Francia e nella Napa Valley, oltre a un’attività di corse e allevamento di cavalli purosangue.

14. Lukas Walton

Età: 38 anni | Cittadinanza: Stati Uniti | Fonte di ricchezza: Walmart | Patrimonio netto: 37,9 miliardi di dollari

Nipote del fondatore di Walmart Sam Walton (morto nel 1992), Lukas Walton ha ereditato la sua partecipazione nell’impero dei superstore da adolescente, dopo che suo padre John Walton è morto in un incidente aereo nel 2005. Walton possiede circa il 4% di Walmart, ma ha mantenuto l’azienda di famiglia a distanza. Non è coinvolto nell’azienda e si concentra sulla gestione di Builders Vision, la società di investimenti d’impatto che ha fondato nel 2021.

13. Giovanni Ferrero

Età: 60 anni | Cittadinanza: Italia | Fonte di ricchezza: Nutella, cioccolatini | Patrimonio netto: 38,2 miliardi di dollari

Il nonno di Ferrero, Pietro Ferrero (morto nel 1949), sviluppò la famosa crema di nocciole oggi nota come Nutella in una piccola pasticceria di Alba, in Italia. Leader di terza generazione dell’omonima azienda dolciaria di famiglia, Ferrero è presidente esecutivo del Gruppo Ferrero, che nell’anno fiscale 2024 ha generato un fatturato di quasi 20 miliardi di dollari grazie alla vendita di cioccolatini Ferrero Rocher, ovetti Kinder Surprise, mentine Tic Tac e altro. Ferrero ha ereditato una quota stimata del 75% della società dopo la morte del padre, Michele Ferrero, nel 2015.

12. Klaus-Michael Kuehne

Età: 87 anni | Cittadinanza: Germania | Fonte di ricchezza: Shipping | Patrimonio netto: 39,6 miliardi di dollari

Kuehne detiene una quota di maggioranza del gigante della logistica Kuehne + Nagel International AG, co-fondato da suo nonno August Kuehne (morto nel 1932). Ha iniziato a lavorare nell’azienda nel 1958 ed è ora presidente onorario. Kuehne è figlio unico e non ha figli. La sua fondazione di beneficenza gestirà il suo patrimonio dopo la sua morte.

11. Mark Mateschitz

Età: 32 | Cittadinanza: Austria | Fonte di ricchezza: Red Bull | Patrimonio netto: 40,6 miliardi di dollari



Mateschitz ha ereditato il 49% del colosso delle bevande energetiche Red Bull nel 2022, dopo la morte del padre Dietrich Mateschitz, cofondatore dell’azienda. Nello stesso anno, ha lasciato la sua posizione di responsabile del settore biologico dell’azienda, affermando di volersi concentrare sul suo ruolo di azionista.

10. Dieter Schwarz



Età: 85 anni | Cittadinanza: Germania | Fonte di ricchezza: Commercio al dettaglio | Patrimonio netto: 41 miliardi di dollari

Schwarz è l’effettivo proprietario ed ex amministratore delegato del Gruppo Schwarz, che controlla i marchi di supermercati discount Lidl e Kaufland. Mentre lavorava sotto il padre Josef Schwarz (morto nel 1977), che aveva costruito l’azienda partendo da un grossista di frutta, Dieter Schwarz aprì il primo negozio Lidl nel 1973. Oggi il Gruppo Schwarz genera un fatturato annuo di oltre 160 miliardi di dollari.

8 (pari merito). John Mars

Età: 89 anni| Cittadinanza: Stati Uniti | Fonte di ricchezza: Caramelle, cibo per animali | Patrimonio netto: 42,6 miliardi di dollari

8 (pari merito). Jacqueline Mars

Età: 85 anni | Cittadinanza: Stati Uniti | Fonte di ricchezza: Caramelle, cibo per animali | Patrimonio netto: 42,6 miliardi di dollari

I fratelli John, Jacqueline e Forrest Jr. (deceduti nel 2016) Mars hanno ereditato ciascuno una quota di circa un terzo dell’azienda di caramelle Mars, Incorporated, fondata dal nonno Frank Mars (deceduto nel 1934) nel 1911. John e Forrest Jr. sono stati co-presidenti di Mars a partire dal 1975, supervisionando la sua espansione in un impero globale diversificato che comprende dolciumi, cibo per animali e gomme da masticare. Anche Jacqueline, che è un personaggio di spicco nel mondo dell’ippica, ha lavorato alla Mars per quasi 20 anni fino al 2001 e poi ha fatto parte del consiglio di amministrazione fino al 2016. Un articolo del Washington Post del 1992 descriveva come i tre fratelli Mars lavorassero tutti nella stessa stanza e condividessero una segretaria.

7. Charles Koch e famiglia

Età: 89 anni | Cittadinanza: Stati Uniti | Fonte di ricchezza: Koch, Inc. | Patrimonio netto: 67,5 miliardi di dollari

Koch è presidente e amministratore delegato del conglomerato Koch, Inc. con sede a Wichita, Kansas (ex Koch Industries) dalla morte del padre Fred Koch nel 1967. (Fred Koch ha lasciato una piccola azienda di raffinazione del petrolio, ingegneria e allevamento, e Charles Koch l’ha trasformata nella seconda azienda privata più grande d’America, con 125 miliardi di dollari di fatturato annuo e interessi che vanno dal software cloud ai fertilizzanti. Tra il 2020 e il 2022, il crociato del libero mercato ha trasferito 5,3 miliardi di dollari di azioni senza diritto di voto di Koch, Inc. a un paio di organizzazioni non profit con minori restrizioni in materia di lobbying e politica rispetto alle organizzazioni di beneficenza tradizionali. Forbes stima che queste azioni rappresentino quasi un decimo della quota del 42% che deteneva in precedenza in Koch, Inc.

6. Julia Koch & family

Età: 62 anni | Cittadinanza: Stati Uniti | Fonte di ricchezza: Koch, Inc. | Patrimonio netto: 74,2 miliardi di dollari

Vedova del fratello di Charles Koch, Julia Koch e i suoi tre figli hanno ereditato una quota del 42% della Koch, Inc. dopo la morte di David Koch nel 2019. Con sede a New York, la Koch e i suoi figli hanno pagato quasi 700 milioni di dollari per il 15% di BSE Global, che possiede i Brooklyn Nets dell’NBA e i New York Liberty della WNBA, nel 2024. Attraverso la sua Julia Koch Family Foundation, l’anno scorso ha donato 75 milioni di dollari per finanziare il Julia Koch Family Ambulatory Care Center presso la sede di West Palm Beach della NYU Langone. La Koch fa parte dei consigli di amministrazione del Memorial Sloan Kettering Cancer Center e del Metropolitan Museum of Art di New York ed è anche direttore della Koch, Inc.

5. Françoise Bettencourt Meyers e famiglia

Età: 71 anni | Cittadinanza: Francia | Fonte di ricchezza: L’Oréal | Patrimonio netto: 81,6 miliardi di dollari

Bettencourt Meyers – che a giugno è diventata per breve tempo la prima donna a valere 100 miliardi di dollari – e la sua famiglia possiedono più di un terzo del colosso francese dei cosmetici L’Oréal, fondato da suo nonno Eugène Schueller (morto nel 1957). Bettencourt Meyers, che ha annunciato il suo ritiro dal consiglio di amministrazione di L’Oréal a febbraio, è stata la donna più ricca del mondo per circa due anni e mezzo prima che l’ereditiera di Walmart Alice Walton la superasse a settembre.

4. Mukesh Ambani

Età: 67 anni | Cittadinanza: India | Fonte di ricchezza: Diversificato | Patrimonio netto: 92,5 miliardi di dollari

Ambani e suo fratello Anil hanno ereditato la più grande fortuna dell’India dal padre Dhirubhai (morto nel 2002), ma il rapporto tra i fratelli si è presto incrinato, portandoli a dividere l’impero di famiglia. Mentre Anil è uscito dalla classifica dei miliardari dopo che molte delle sue aziende sono fallite, Mukesh, il cui impero Reliance Industries comprende prodotti petrolchimici, petrolio e gas, telecomunicazioni e vendita al dettaglio, è ora la persona più ricca dell’Asia.

3. Alice Walton

Età: 75 anni | Cittadinanza: Stati Uniti | Fonte di ricchezza: Walmart | Patrimonio netto: 101 miliardi di dollari

2. Jim Walton e famiglia

Età: 76 anni | Cittadinanza: Stati Uniti | Fonte di ricchezza: Walmart | Patrimonio netto: 109 miliardi di dollari

1. Rob Walton e famiglia

Età: 80 anni | Cittadinanza: Stati Uniti | Fonte di ricchezza: Walmart | Patrimonio netto: 110 miliardi di dollari

I tre figli viventi del fondatore di Walmart Sam Walton (morto nel 1992) si dividono una quota stimata del 34% del colosso della vendita al dettaglio. Rob si è ritirato dal consiglio di amministrazione di Walmart a giugno, dopo oltre 40 anni come amministratore, di cui più di 20 come presidente. Jim ha lasciato il consiglio di amministrazione nel 2016, ma presiede ancora il gruppo bancario Arvest della famiglia. Alice ha dedicato gran parte della sua vita alla filantropia, destinando circa 1,7 miliardi di dollari a organizzazioni non profit che si occupano di arte, istruzione, ambiente e della città natale della sua famiglia, Bentonville, Arkansas.

LEGGI ANCHE: Ferrero sempre in testa, ma Pignataro si avvicina: la classifica dei 74 miliardari italiani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .