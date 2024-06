Noleggio di jet ed elicotteri con servizi personalizzati: così Upper Sky trasforma il viaggio in un’esperienza di lusso

Articolo tratto dal numero di maggio 2024 di Forbes Small Giants. Abbonati!

‘Leave your stress behind’. Lo scrivono, a chiare lettere, come primo messaggio sul sito ufficiale. Perché nella filosofia di Upper Sky non c’è spazio per lo stress e l’invito – anzi il comandamento – è quello di ‘prendere il volo con calma’. E non potrebbe essere altrimenti per una società specializzata in noleggio a breve termine di jet, charter ed elicotteri per professionisti e viaggiatori privati, il cui modello di business abbraccia molti servizi propri dei viaggi di lusso. Un’esperienza, non un semplice trasporto. È questo il valore aggiunto del brand creato da Giancarlo Insinna dopo aver rilevato Aliparma, nel 2021, dal gruppo Pizzarotti & C., avviando un’operazione di restyling tutt’ora in atto, tra ambiziosi progetti e nuove partnership.

Il Medio Oriente e la scelta di rischiare: così nasce UpperSky

Arriva da una famiglia di imprenditori e, dopo un’esperienza nel mondo del commerciale, ha deciso di tornare a fare impresa. La sua scelta, dopo aver analizzato e valutato diversi settori, si è focalizzata sull’aviazione privata, sicuramente un ambito complesso. Una sfida ambiziosa, perché al campo tradizionale – in cui rischiare di “essere uno dei tanti” – ha preferito un settore di nicchia. Qui il rischio è maggiore, ma “se lavori nella direzione giusta, i risultati arrivano”.

L’esperienza nei paesi del Medio Oriente, “dove ho potuto osservare che cos’è il vero lusso, è stata fondamentale e su quel modello ho costruito l’offerta di Upper Sky, personalizzando l’esperienza di chi si affida alla società per viaggi business e leisure, oltre a organizzare il proprio tempo tra attività sportive, eventi aziendali e trasferte all’insegna del comfort.

La vision per il futuro di Upper Sky si basa, infatti, su un impegno costante verso l’innovazione e la collaborazione, alla costante ricerca di nuove tecnologie che consentano di migliorare e personalizzare i propri aerei, il tutto con l’obiettivo di offrire un’esperienza di viaggio unica ed esclusiva. “La nostra dedizione all’innovazione va di pari passo con il nostro obiettivo di rimanere all’avanguardia nel settore dei viaggi di lusso”, continua Insinna. “Non a caso, uno dei prossimi obiettivi è quello di avere carrozze sui treni firmate Upper Sky, con tutti i nostri servizi collegati”.

Servizi d’eccellenza per fornire un’esperienza indimenticabile

Tecnologia all’avanguardia unita a partnership strategiche, come quella con un partner svizzero, leader nel settore del trasporto vip, che vanta un’ampia flotta di elicotteri e jet privati, per garantire ai clienti un servizio costantemente di eccellenza. A fare da collante un team capace di mettere sempre il cliente in prima linea, offrendo servizi personalizzati per soddisfare le diverse esigenze di viaggio. Il team di Upper Sky è composto da professionisti con anni di esperienza nel settore aeronautico, la cui competenza e dedizione ci consentono di fornire servizi di alta qualità ai clienti, offrendo un supporto completo per un’ampia gamma di attività, dall’organizzazione del viaggio alla pianificazione di eventi, fino allo shopping personale.

“Abbiamo scelto di assumere personale con pregressa esperienza militare per garantire un’assistenza completa e sicura ai nostri clienti, in modo da poter gestire anche quelle rare situazioni problematiche che possono registrarsi durante i trasporti”, sottolinea Insinna. “Noi sappiamo sempre dove il nostro cliente si è addentrato e grazie all’assistenza 24 ore su 24, sette giorni su sette, il servizio concierge dedicato garantisce che le richieste siano soddisfatte con la massima efficienza e attenzione ai dettagli”. Un’ulteriore garanzia di sicurezza anche il fatto che la società si appoggia a compagnie aeree di fiducia, per offrire servizi di qualità anche ai partner: piloti e personale di terra, avendo esperienza nell’aviazione militare, possono operare profonde verifiche sui mezzi.

Eliporti e viabilità elettrica: Upper Sky apre alle propulsioni green

Una cura maniacale che fa rima anche con sostenibilità. E per alimentare questo spirito, il gruppo Aliparma intende aprirsi alle tratte su velivoli elettrici: “Stiamo investendo molto sulla viabilità elettrica. Siamo stati avvicinati da fondi che vogliono investire in eliporti”. L’obiettivo è infatti quello di aprire strutture in grado di accogliere gli aerei elettrici, ricaricarli e garantire servizi di lusso a terra per i viaggiatori. “Intendiamo anche trovare location vicine a ferrovie o aeroporti per agevolare gli spostamenti intermedi perché il nostro approccio è differente: mentre le major adottano la logica dei numeri, noi seguiamo l’esigenza del cliente. Ad esempio, recentemente ci hanno detto: perché non predisponete la tratta Milano-Nizza? E ci stiamo impegnando a soddisfarli”.

L’impegno ad assecondare le richieste del cliente, dall’imprenditore alle aziende, passando per il piccolo gruppo che vuole avvalersi dei comfort targati Upper Sky, ma anche la consapevolezza di una strategia aziendale vincente: “Oltre a essere una compagnia aerea siamo un’agenzia viaggio ed eventi e noi, mettendoci a tavolino, chiediamo ai nostri clienti quali siano i loro obiettivi”, rimarca Insinna. “Solitamente non c’è dialogo con le major, noi invece ci sediamo e ragioniamo. Ritagliamo così viaggi ed eventi con situazioni più accattivanti, in modo tale da rendere il viaggio una vera e propria experience”.

Non solo jet ed elicotteri: è una luxury experience a 360 gradi

Il modello di business di Upper Sky, infatti, abbraccia molti servizi propri dei viaggi di lusso, come la disponibilità di affittare auto sfarzose e imbarcazioni di fascia alta (superyacht, catamarani e velieri), con cui i travel designer dell’azienda possono personalizzare itinerari e rotte, occupandosi dell’accoglienza con hostess e steward. Con tre parole chiave: “Ottimizzare, agevolare e stimolare”. Non a caso, “sempre di più le aziende si stanno affidando a noi, perché facciamo una dettagliata analisi dei costi e delle modalità di spesa. E così possiamo modificare il loro piano: ad esempio, se un cliente va solitamente in business class, ne miglioriamo l’esperienza di viaggio attraverso il volo con jet privato. Comunque cerchiamo le migliori situazioni integrate e intermodali”.

E i risultati premiano questo impegno: nella nuova edizione di aprile dello studio Plimsoll sulle 49 imprese più grandi del settore delle compagnie aeree di linea in Italia, Aliparma ha ricevuto il riconoscimento di ‘Società solida’. Si tratta di uno tra i più alti riconoscimenti attribuiti alle società e che riflette le eccellenti performance dell’impresa negli ultimi 12 mesi. Quello che è ancora più significativo è che Aliparma ha raggiunto tali risultati in un mercato caratterizzato dalla presenza di 11 imprese che registrano forti perdite d’esercizio e di 10 realtà a rischio che lottano per sopravvivere.

Nel futuro? Una sede in Kuwait

Tra gli obiettivi futuri c’è l’apertura di una sede in Kuwait, dove “andremo a intercettare delle esigenze kuwaitiane per spostarsi in Europa, in particolare in Svizzera, anche per bisogni legati all’assistenza medica”, sottolinea Insinna. “Stiamo esplorando e dialogando con cliniche di screening per offrire questa soluzione innovativa ai kuwaitiani che hanno serie problematiche fisiche”. Il progetto, pertanto, prevede screening in Kuwait e nel Golfo e poi, attraverso Upper Sky, spostarsi in cliniche in Europa per cure e prevenzione.

Un altro tassello per partecipare attivamente e concretamente a un cambio di paradigma: “Ci troviamo dinanzi a un momento di svolta. È una fase in cui la tecnologia fa enormi passi in avanti, che portano a eclatanti trasformazione, come avvenne per i trasporti passando dal cavallo alle auto. Ora noi siamo nell’era degli aerei elettrici, della intermobilità e, come Upper Sky, è per noi un orgoglio quello di contribuire alla fase di cambiamento, partecipando da attori protagonisti”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .