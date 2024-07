Da Sace 200 milioni per spingere le pmi italiane in Cina

Sace ha dato il via a un’operazione di Push strategy da 200 milioni di euro dedicata allo sviluppo di nuove opportunità di export made in Italy in Cina per le imprese. In particolare l’iniziativa riguarderà le pmi che operano nelle filiere della meccanica strumentale, automotive, food & agriculure e chimica.

L’operazione

L’operazione è stata finalizzata da Sace insieme a Legend Holdings Corporation, uno dei maggiori gruppi privati cinesi, e Jc Leasing. Nello specifico Sace ha garantito un finanziamento complessivo da 200 milioni di euro, erogato da Hsbc in qualità di global coordinator, Intesa Sanpaolo (Divisione Imi Cib) e Mufg, in qualità di mandated lead arrangers.

“Facciamo da apripista alla crescita del made in Italy in settori ad alto potenziale quali meccanica, automotive, agrifood e chimica” ha dichiarato Michal Ron, chief international officer di Sace. “La push strategy si conferma un’operatività strategica per creare nuove opportunità per l’export delle nostre pmi e rafforzare i rapporti di grandi buyer internazionali con l’Italia”.

“Questo è un passo cruciale per JC International Finance & Leasing, in quanto apre la via a future collaborazioni con potenziali fornitori italiani, arricchendo così il nostro portafoglio di fornitori internazionali”, ha dichiarato Li Yan, presidente di JC International Finance & Leasing.

Gli obiettivi

“Il finanziamento garantito sosterrà le operazioni commerciali di Legend e migliorerà il suo impegno con i fornitori italiani”, ha dichiarato Alessandro Mazzi, head of export and asset finance Italy di Hsbc.

L’obiettivo, secondo Salvatore Crescenzi, head of global credit structuring della divisione Imi Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo, è “sostenere l’innovazione e la crescita delle imprese italiane nel contesto globale. Il gruppo è da sempre al fianco delle realtà imprenditoriali nei loro percorsi di sviluppo e di internazionalizzazione”.

“Tramite il programma Push strategy di Sace vogliamo contribuire a massimizzare le opportunità di business per i fornitori italiani, dimostrando l’impegno di Mufg a supportare le attività commerciali internazionali dei nostri clienti, sfruttando la rete globale della banca,” ha dichiarato François-Xavier Reignier, head of Eca & Structured Trade Finance Emea di Mufg.

