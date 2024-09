Forbes Women’s Week: ospiti e immagini del terzo appuntamento

Il terzo appuntamento della Forbes Women’s Week, la settimana di eventi dedicata all’imprenditoria femminile e alle donne di successo, si è tenuto in Terrazza Sace. I temi dell’appuntamento sono stati l’export e la sostenibilità, trattati attraverso le esperienze di donne che hanno fatto la differenza.

L’intervento di Mariangela Siciliano, Sace

La prima a intervenire è stata Mariangela Siciliano, head of education & connect solutions di Sace, che ha parlato del progetto Women in Export di Sace, un’iniziativa nata per sostenere e valorizzare le imprenditrici che si affacciano sui mercati internazionali. Il progetto mira a rafforzare le competenze delle donne e ad abbattere le barriere che ancora oggi esistono nel campo dell’export. Siciliano ha anche sottolineato l’importanza dell’educazione nel campo delle nuove tecnologie, cruciali per le professioni del futuro. In merito alla sostenibilità, ha evidenziato una forte correlazione tra green economy ed export: le aziende che adottano pratiche sostenibili risultano più competitive a livello internazionale.

Le altre protagoniste della serata

La serata è poi proseguita con Cristina Crotti, presidente della holding Gas 2000, della società Enercom e Omnia Servizi e cavaliere del lavoro, che ha condiviso la sua esperienza nel settore energetico. Crotti ha raccontato il suo percorso professionale, iniziato in giovane età, in un settore tradizionalmente dominato dagli uomini.

Alessandra Girardi, contitolare dell’azienda di design di occhiali Vanni e vice presidente di Exclusive Brands Torino, ha raccontato il suo percorso, che l’ha portata alla guida di un’azienda di successo. Ha poi discusso del network di imprese Exclusive Brands Torino, sottolineando come questa rete possa contribuire a promuovere le eccellenze italiane sui mercati internazionali, valorizzando il made in Italy come marchio di qualità.

La serata è continuata con Micaela Vescia, direttrice degli affari legali e societari di Atm, che ha parlato del progetto per la costruzione della metropolitana in Grecia, frutto dell’esperienza accumulata a Copenaghen. Infine Cecilia Gozzoli, avvocata esperta di operazioni transfrontaliere tra Italia e Regno Unito, ha parlato di come la Brexit abbia cambiato i rapporti tra i due paesi.

