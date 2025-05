Le 10 persone più ricche nell’amministrazione Trump

Fuori i burocrati, dentro i miliardari. Non si tratta solo di Musk, Trump ha piazzato persone facoltose in tutto il suo governo. Ha affidato loro il compito di combattere guerre commerciali (Howard Lutnick) e guerre vere (Stephen Feinberg), di dirigere piccole agenzie (Kelly Loeffler) e di smantellare quelle grandi (Linda McMahon). E, secondo la consuetudine, un paio di miliardari sono destinati a ricoprire comodi incarichi da ambasciatori – una volta confermati dal Senato.

Ci sono molti altri ricchi non elencati qui – tra cui vecchi amici come Phil Ruffin e nuovi arrivati come Joe Gebbia – che hanno forti legami con Trump, pur non ricoprendo incarichi ufficiali nella sua amministrazione. Possiamo definirla la “panchina dei miliardari”.

Di seguito, le 10 persone più ricche pienamente coinvolte nell’arena politica.

1. Elon Musk

Capo del Dipartimento per l’Efficienza del Governo

Patrimonio netto: 342 miliardi di dollari

Fonte della ricchezza: Finanza

L’uomo più ricco del mondo si è ingraziato Trump spendendo quasi 300 milioni di dollari per l’elezione del 2024, trasformando allo stesso tempo la sua piattaforma social, X, in un megafono amico del MAGA. Non è sempre stato un sostenitore di Trump: in passato ha appoggiato i Democratici, compresa Hillary Clinton. E alle primarie del 2024 aveva sostenuto il governatore della Florida Ron DeSantis, prima di passare a Trump nelle elezioni generali.

2. Tilman Fertitta

Ambasciatore in Italia (nominato)

Patrimonio netto: 11 miliardi di dollari

Fonte della ricchezza: Ristorazione, sport, casinò

Con il suo leggendario occhio per i dettagli, Fertitta adorerà la residenza dell’ambasciatore, Villa Taverna, situata su sette acri nella zona più esclusiva di Roma. Proprietario degli Houston Rockets dell’NBA, di centinaia di ristoranti, di otto casinò Golden Nugget e del 10% di Wynn Resorts, Fertitta ha origini italiane. Ha cenato con Trump e la premier italiana Giorgia Meloni a Mar-a-Lago lo scorso gennaio.

3. Donald Trump

Presidente

Patrimonio netto: 5,1 miliardi di dollari

Fonte della ricchezza: Immobiliare

Il miliardario-in-capo torna in carica più ricco di quanto fosse nel suo primo mandato. Il merito va alla Trump Media and Technology Group, società madre di Truth Social, che pur perdendo soldi attira investitori e ha garantito a Trump una partecipazione da 2,6 miliardi di dollari (dato aggiornato al 7 marzo). Inoltre, Trump oggi ha più liquidità rispetto agli ultimi anni, grazie a un boom delle criptovalute legato al suo ritorno politico.

4. Stephen Feinberg

Vice segretario alla Difesa

Patrimonio netto: 5 miliardi di dollari

Fonte della ricchezza: Private equity

Il magnate dell’investimento privato, che ha servito nell’esercito mentre studiava a Princeton, ha sempre cercato di coniugare patriottismo e profitti. Ha assunto l’ex vicepresidente Dan Quayle e l’ex segretario al Tesoro John Snow, per poi acquisire Chrysler, presentando l’operazione come un modo per restituire qualcosa al Paese. Ma fu il governo USA a salvare l’azienda durante la Grande Recessione. Ultimamente investe in aziende della difesa, tra cui produttori di satelliti e droni.

5. Warren Stephens

Ambasciatore nel Regno Unito (nominato)

Patrimonio netto: 3,5 miliardi di dollari

Fonte della ricchezza: Banca d’investimento

Contrario a Trump nel 2016 e ancora nel 2023, quando ha sostenuto Nikki Haley alle primarie repubblicane, il grande finanziatore del GOP ha poi cambiato rotta, donando oltre 4 milioni di dollari ai gruppi pro-Trump nel 2024. Banchiere dell’Arkansas, ha lasciato a gennaio il ruolo di ceo di Stephens Inc., ereditato dal padre 39 anni prima. Lo zio Witt fondò la società, famosa per aver accompagnato Walmart in borsa nel 1970. Ora i due figli di Warren Stephens sono co-ceo.

6. Howard Lutnick

Segretario al Commercio

Patrimonio netto: 3,2 miliardi di dollari

Fonte della ricchezza: Finanza

Figura nota a Wall Street, divenne simbolo della resilienza americana dopo l’11 settembre, ricostruendo la sua squadra di 14.000 dipendenti dopo averne persi oltre 650 negli uffici del World Trade Center. Lo fece con una combinazione di intelligenza, avidità e intimidazione, secondo ex colleghi. “La gente ha molta paura di lui,” dice uno. “Ho visto episodi di bullismo.” I suoi difensori dicono che non tutti riescono a reggere il suo stile. Ora, nel team di Trump, si prepara a confrontarsi con i partner commerciali degli Stati Uniti: “Questi Paesi dipendono dall’economia americana. Devono iniziare a rispettarci. E rispettarci adesso.”

7. Linda McMahon

Segretaria all’Istruzione

Patrimonio netto: 3 miliardi di dollari

Fonte della ricchezza: Wrestling

La World Wrestling Entertainment, che ha cofondato con il marito miliardario Vince McMahon, ha ospitato WrestleMania al Trump Plaza di Atlantic City nel 1988 e 1989. Linda, che si è candidata due volte al Senato per il Connecticut, ha donato oltre 40 milioni di dollari alle campagne presidenziali di Trump, ha diretto la Small Business Administration nel suo primo mandato e ha fatto parte del consiglio di amministrazione della società madre di Truth Social. Ha inoltre fatto parte per 14 anni del consiglio della Sacred Heart University e per un anno del consiglio scolastico statale del Connecticut.

8. Steven Witkoff

Inviato speciale per il Medio Oriente

Patrimonio netto: 2 miliardi di dollari

Fonte della ricchezza: Immobiliare

Amico di Trump dai primi anni ’90, quando entrambi erano sviluppatori immobiliari a New York, Witkoff – che possiede anche immobili a Los Angeles e in Florida – riceve una quota dei ricavi dal progetto cripto di Trump, World Liberty Financial. Di recente ha anche condotto negoziati con il presidente russo Vladimir Putin per conto di Trump.

9. Jared Isaacman

Amministratore della NASA (nominato)

Patrimonio netto: 1,5 miliardi di dollari

Fonte della ricchezza: Pagamenti elettronici

La sua fortuna deriva da Shift4, una società di elaborazione pagamenti usata da un terzo dei ristoranti e hotel americani. Ma la sua passione è il cielo e lo spazio: ha preso il brevetto da pilota a 22 anni, fondato la più grande aeronautica privata del mondo (poi venduta a Blackstone nel 2019) ed è stato il primo cittadino privato a camminare nello spazio. Ora è pronto per il suo nuovo incarico: “Siamo ancora alla fase dei fratelli Wright del volo spaziale umano.”

10. Kelly Loeffler

Capo della Small Business Administration

Patrimonio netto: 1,3 miliardi di dollari

Fonte della ricchezza: Finanza

Moglie del miliardario Jeff Sprecher, CEO di Intercontinental Exchange, Loeffler ha lavorato per 16 anni nella comunicazione presso la società del marito. Nel 2018 ha tentato di lanciare una propria iniziativa nel settore cripto, Bakkt, che nel 2019 ha perso 33 milioni di dollari senza generare ricavi. Alla fine di quell’anno è stata nominata senatrice degli Stati Uniti.

