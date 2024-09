Rolls Royce potrebbe costruire mini reattori nucleari in Cechia

Rolls Royce SMR è l’azienda preferita dalla Cechia per la realizzazione di una flotta di mini reattori nucleari. Ad annunciarlo è stata la stessa azienda britannica. Come riporta il Financial Times, il gruppo britannico ha superato sei concorrenti per siglare l’accordo con la compagnia statale ČEZ Group. Le trattative sono ancora in corso per finalizzare i termini contrattuali e l’accordo resta soggetto a un’approvazione normativa, ma come spiega il FT, l’intesa potrebbe generare miliardi di sterline in ordini di esportazione per l’industria britannica.

“Accogliamo con favore l’annuncio storico di oggi da parte del governo della Cechia e dell’azienda statale ceca ČEZ Group, che ha nominato Rolls-Royce SMR come fornitore preferito per lo sviluppo e la costruzione di piccoli reattori modulari”, ha commentato il ceo di Rolls Royce SMR Chris Cholerton. “I Rolls-Royce SMR saranno una fonte di elettricità pulita, accessibile e affidabile per la Repubblica Ceca, creando posti di lavoro, favorendo la decarbonizzazione, riducendo la dipendenza dall’energia importata e supportando lo sforzo globale per raggiungere le emissioni nette zero”.

Il progetto della Cechia

Se confermata, l’installazione del primo mini reattore modulare è prevista in un sito vicino all’attuale centrale nucleare di Temelín entro la prima metà degli anni 2030, “prima dell’avvio della nuova grande unità nucleare ceca, pianificata per prima del 2040”, ha affermato il ministero ceco.

“I piccoli reattori modulari possono essere una tecnologia chiave per garantire la sicurezza energetica in futuro”, ha commentato il premier ceco Petr Fiala. “I piccoli reattori modulari possono essere una tecnologia chiave per garantire la sicurezza energetica in futuro. Ecco perché, fin dall’inizio, cerchiamo non solo di costruirli, ma anche di partecipare alla loro produzione e sviluppo a livello globale. Inoltre, l’istituzione di una partnership strategica tra ČEZ e Rolls-Royce SMR sarà una grande opportunità per le aziende ceche, che hanno molti anni di esperienza nell’industria nucleare”.

Le caratteristiche del Rolls Royce SMR

Come si legge nel sito dell’azienda britannica, una centrale elettrica Rolls-Royce SMR avrà la capacità di generare 470 MW di energia a basse emissioni di carbonio, equivalenti a più di 150 turbine eoliche onshore. Fornirà una generazione costante di energia di base per almeno 60 anni, contribuendo al potenziamento della produzione di energia rinnovabile.

Oltre a fornire una potenza stabile di base, gli SMR di Rolls-Royce saranno in grado di fornire energia per la produzione a emissioni zero di idrogeno verde e carburanti sintetici, sostenendo il percorso verso le emissioni nette zero e la decarbonizzazione dei trasporti. Occuperà circa un decimo delle dimensioni di un sito di generazione nucleare convenzionale, contribuendo a ridurre gli impatti ecologici locali. Inoltre, il Rolls-Royce SMR sarà costruito in fabbrica, consentendo il trasporto dei moduli completati tramite camion, treno o chiatta, riducendo i movimenti di veicoli e il rischio di completamento e aumentando la certezza dei tempi di costruzione.

Secondo quanto dichiarato dall’azienda, la capacità del Rolls Royce SMR è superiore a quella di molti dei suoi concorrenti SMR. A luglio il progetto ha completato con successo la Fase 2 del processo di valutazione del Regno Unito ed è arrivato alla terza e ultima fase, che valuta gli aspetti di sicurezza, sicurezza ambientale di un progetto di impianto nucleare destinato a essere implementato nel Regno Unito.

