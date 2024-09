Da Regione Lombardia 25 milioni di euro per le Pmi che vogliono quotarsi in borsa

Da Regione Lombardia arrivano 25 milioni per le Pmi che vogliono quotarsi in borsa. E’ stato approvato, tramite una delibera di giunta, il programma “Quota Lombardia”. L’iniziativa vuole supportare le piccole e medie imprese lombarde che intendono avviare o hanno già intrapreso un percorso di rafforzamento patrimoniale attraverso l’accesso ai mercati multilaterali di negoziazione (MTF).

Come si legge su La Stampa, il piano prevede uno stanziamento complessivo di 25 milioni di euro, distribuito come segue: 12 milioni di euro nel 2025, 9,6 milioni nel 2026 e 3,4 milioni nel 2027, come riportato nella delibera (citata inizialmente da MF).

Secondo l’Osservatorio ECM di Irtop Consulting, aggiornato al 31 maggio 2024, la Lombardia si conferma al primo posto tra le regioni italiane per numero di società quotate su Euronext Growth Milan, con 83 imprese, rappresentando il 40% del totale.

Chi può partecipare

Possono aderire all’iniziativa le piccole e medie imprese, con sede legale e operativa in Lombardia, regolarmente costituite, iscritte e operative nel Registro delle Imprese al momento della presentazione della domanda di contributo. È richiesto, inoltre, che le aziende abbiano avviato o intendano avviare un percorso di quotazione in Borsa, con un incremento di capitale pari ad almeno il 50% dell’offerta pubblica iniziale (IPO).

L’agevolazione

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto fino a un massimo di 600mila euro, finalizzato a coprire le spese legate alla quotazione in Borsa. Di questa somma, fino a 300mila euro possono essere utilizzati per i costi legati al processo di ammissione e altri 300mila euro per le spese di consulenza connesse alla quotazione, da sostenere entro tre anni dall’ingresso in Borsa.

Per garantire la possibilità di cumulare questa agevolazione con il credito d’imposta nazionale di 500mila euro, il contributo regionale per i servizi di consulenza relativi alla quotazione è fissato entro il limite di 300mila euro, mantenendo la soglia del 50%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .