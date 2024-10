Il dilemma della trasformazione IT: superare le sfide dell’era digitale con l’accesso Zero Trust

Nell’attuale contesto aziendale, la trasformazione digitale è diventata un’iniziativa cruciale per le organizzazioni che vogliono rimanere competitive. Tra fattori chiave di questo cambiamento troviamo le strategie cloud-first, la forza lavoro da remoto e l’accelerazione dei cicli di innovazione, tutti fattori che richiedono un solido supporto IT.

I reparti IT svolgono un ruolo fondamentale in questa trasformazione, consentendo l’adozione di Infrastructure-as a-Service (IaaS) e Software-as-a-Service (SaaS) e supportando i modelli di lavoro roaming. Tuttavia, man mano che le aziende abbracciano questi modelli digitali, si trovano ad affrontare nuove sfide, in particolare in aree come la sicurezza, la scalabilità e il time-to-market. Affrontare queste sfide è fondamentale per sfruttare a fondo il potenziale della trasformazione digitale.

Complessità operative e problemi di sicurezza

Le organizzazioni che passano a servizi basati sul cloud devono affrontare complessità operative e problemi di sicurezza. Se da un lato IaaS e SaaS offrono scalabilità, dall’altro introducono nuovi rischi legati alle difficoltà di integrazione dei servizi cloud con i sistemi legacy.

La gestione di infrastrutture decentralizzate diventa ancora più complessa quando le organizzazioni utilizzano più fornitori cloud. Inoltre, lo Shadow IT (dipendenti che utilizzano applicazioni non approvate) complica il monitoraggio della sicurezza, facendo aumentare il rischio di violazione dei dati.

Il supporto di una forza lavoro remota aggiunge un ulteriore livello di complessità: gli strumenti tradizionali, come le VPN, sono stati la soluzione preferita per l’accesso remoto, ma presentano forti limiti nell’ambiente dinamico di oggi.

Le VPN sono lente, difficili da scalare e offrono un’esperienza utente scadente. Le aziende moderne hanno bisogno di infrastrutture IT che supportino uno sviluppo e un’implementazione rapidi. Tuttavia, i sistemi legacy spesso creano colli di bottiglia, rallentando il lancio di nuovi prodotti o servizi.

La sicurezza rimane un altro ostacolo, poiché l’implementazione di misure robuste può ritardare le implementazioni. Per rimanere competitive, le organizzazioni devono trovare il modo di snellire i processi, garantendo al contempo che la sicurezza non venga compromessa.

I vantaggi di Zero Trust Network Access

Sentiamo spesso parlare di Zero Trust, un modello di sicurezza basato sul principio di non fidarsi mai e di verificare sempre utenti e dispositivi, indipendentemente dal fatto che si trovino all’interno o all’esterno della rete.

A differenza delle difese perimetrali come firewall o VPN, che si fidano pienamente di un utente dopo una prima autenticazione, Zero Trust si basa sul presupposto che le minacce possono provenire anche da un utente all’interno della rete e richiede una verifica rigorosa e continua prima di garantire l’accesso a ogni risorsa.

Zero Trust Network Access (Ztna) è un framework di sicurezza basato su questi principi, e insieme ad altri modelli di security è uno dei pillar alla base dello Zero Trust. Per le organizzazioni che adottano tecnologie cloud, lo Ztna è particolarmente prezioso.

Garantisce infatti l’accesso sicuro alle applicazioni SaaS e IaaS tra più fornitori, stabilendo controlli di accesso con privilegi minimi. Ogni tentativo di accesso viene trattato come potenzialmente dannoso finché non viene verificato, riducendo al minimo le possibilità di accesso non autorizzato.

Ztna migliora anche in modo significativo le capacità di lavoro remoto, sostituendo le VPN con soluzioni più scalabili, flessibili e sicure. Il framework consente agli utenti di accedere solo alle applicazioni di cui hanno bisogno, senza esporre l’intera rete, riducendo così la superficie di attacco.

Ztna, inoltre, favorisce l’agilità aziendale consentendo all’It di adattarsi al business in modo più rapido. Poiché opera su architetture cloud-native, le organizzazioni possono implementare velocemente nuove applicazioni e servizi, mantenendo elevati standard di sicurezza.

Ciò si traduce in una riduzione del time-to-market di nuovi prodotti e servizi, offrendo alle aziende un vantaggio competitivo. Ztna quindi non solo rafforza la sicurezza, ma supporta anche un’innovazione più rapida.

Semplificando e automatizzando i controlli di accesso, riduce la necessità di configurazioni di sicurezza manuali, con conseguente riduzione dei costi operativi, oltre a migliorare la produttività dei dipendenti consentendo un accesso continuo e sicuro alle applicazioni da qualsiasi posto e in qualsiasi momento.

Zscaler: gli esempi di Unilever e Amplifon

Zscaler, leader nelle soluzioni di sicurezza Zero Trust, offre una piattaforma completa che consente alle aziende di adottare lo Ztna su ampia scala. Un caso degno di nota è quello di Unilever, che ha trasformato Internet nella sua rete aziendale con Zscaler.

Passando dalle tradizionali reti Mpls a un modello Internet e Sd-Wan, Unilever ha assicurato le connessioni a oltre 100.000 dipendenti in più di 190 Paesi, riducendo al contempo i costi di rete del 60%. E per rimanere in Italia, grazie a Zscaler, Amplifon ha potuto velocizzare del 90% l’integrazione a seguito di M&A, mettendo in sicurezza 15.000 utenti in 5 continenti e garantendo la sicurezza dei dati sanitari trattati.

Zscaler si distingue per la sua capacità di scalare la sicurezza nelle grandi organizzazioni, fornendo una piattaforma cloud-native, facile da implementare e in grado di ridurre i costi.

Con la continua trasformazione digitale delle organizzazioni, le infrastrutture IT dovranno diventare più agili e sicure. L’adozione di un approccio Zero Trust sarà dunque fondamentale in questa evoluzione, in quanto offrirà alle aziende la sicurezza, la scalabilità e la velocità necessarie per prosperare in un ambiente di lavoro remoto e guidato dal cloud.

