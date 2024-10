Sport, arte e astrologia: tutti gli appuntamenti del gruppo QC a ottobre

A ottobre, le destinazioni di città e di montagna del gruppo QC si preparano a stupire i loro ospiti regalando loro la possibilità di prendere parte a imperdibili masterclass a numero chiuso.

Gli eventi organizzati in collaborazione con alcuni tra i più noti creator, animeranno spa e wellness hotel con un ricco calendario di attività a tema sport, arte e astrologia.

Gli eventi in agenda

courtesy QC courtesy QC courtesy QC courtesy QC courtesy QC courtesy QC

Dalla Training e dalla Fitness Class del nuotatore olimpico Alex Di Giorgio e di Cristina Marino, in partnership con BeFancyFit, nelle cornici mozzafiato di QC Dolomiti e QC Roma, al Risveglio muscolare con vista sul Monte Bianco in compagnia del trainer Alvise Rigo, passando per la rilassante sessione di Candlelight Yoga tra le colline sconfinate di QC Villa Arzaga Garda, tenuta dall’insegnante certificata di Hatha e Kundalini Yoga Erica Qualizza, conosciuta come RirriRirri, e il Photography Workshop nell’incanto di QC Bagni Nuovi Bormio con il fotografo, ceo & founder della BSIDE Communication Jacopo di Cera: ogni appuntamento è pensato per donare attimi indimenticabili.

Le esperienze da vivere a Torino e Milano

E poi ancora, a Torino il Barberino’s Corner offrirà un’esperienza di grooming esclusiva, mentre a Milano l’astrologa Ginny Chiara Viola, nota su Instagram come @unaparolabuonapertutti, guiderà gli ospiti in un magico viaggio di benessere con il suo Wellness through the Stars.