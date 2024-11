Il Mef vende il 15% di Mps per oltre 1 miliardo. E dopo 21 anni torna Caltagirone

Il ministero dell’Economia e delle finanze ha fatto sapere di aver perfezionato con successo la cessione del 15% di Banca Monte dei Paschi di Siena per un totale di 1,1 miliardi di euro.

Continua la privatizzazione di Banca Monte dei Paschi di Siena

Ieri il Mef ha comunicato di aver completato con successo la cessione del 15% di Mps, pari a 188.975.176 azioni ordinarie.

A fronte della domanda raccolta, pari a oltre il doppio dell’ammontare iniziale, e alla presenza di un premio del 5% rispetto all’odierno prezzo di chiusura del mercato, l’offerta è stata incrementata dal 7% al 15% del capitale sociale di Mps.

Il corrispettivo per azione è stato pari 5,792 euro per un controvalore complessivo di circa 1,1 miliardi di euro.

A seguito dell’operazione, la partecipazione detenuta dal Mef in Banca Monte dei Paschi di Siena scenderà dal 26,7% all’11,7% circa del capitale sociale dell’istituto.

Quanto ha incassato finora lo Stato da Mps

Con questa ulteriore cessione di azioni sul mercato e grazie alle tre operazioni di cessione effettuate a partire da novembre 2023, il Mef ha incassato in totale circa 2,7 miliardi di euro, a fronte di un importo dell’aumento di capitale di Mps sottoscritto a novembre 2022 di circa 1,6 miliardi di euro.

Chi ha acquistato le quote

Come comunicato in una nota ufficiale, Banco Bpm è uno degli attori protagonisti dell’operazione. Ha acquisito infatti una quota azionaria pari al 5% di Mps (circa 370 milioni di euro), precisando comunque che “non intende presentare alle autorità competenti le istanze autorizzative per poter eventualmente superare la soglia del 10%”. Anche Anima ha dichiarato di aver acquisito il 3% di Banca Monte dei Paschi di Siena per circa 219 milioni di euro. E non è finita qui. A far notizia è il ritorno dopo 21 anni, con una quota del 3,5%, di Francesco Gaetano Caltagirone, già vicepresidente della Banca nella sfortunata stagione dell’acquisto di Banca Antonveneta nel novembre del 2007. Carica dalla quale si era dimesso a gennaio del 2012, con la contestuale uscita dal capitale.

