Niente social media fino ai 16 anni: il nuovo divieto dell’Australia

Un divieto di utilizzo dei social media per i minori di 16 anni è stato approvato giovedì dal Senato australiano. L’obiettivo è diventare la prima legge al mondo che tiene lontani i giovanissimi dai social media. Il provvedimento ha suscitato critiche da parte delle aziende e dei leader dei social.

Fatti chiave

Il divieto consentirebbe all’Australia di multare le aziende che non impediscono ai minori di 16 anni di avere un account. E’ stato approvato giovedì con 34 voti favorevoli e 19 contrari, dopo essere passato mercoledì alla Camera con 102 voti favorevoli e 13 contrari, come riporta l’Associated Press.

Si prevede che il provvedimento diventerà rapidamente legge e darà alle aziende di social media un anno di tempo per impedire ai minori di età di avere account o altrimenti rischierà di essere multato per 33 milioni di dollari.

Il primo ministro australiano Anthony Albanese ha elogiato la legge in un articolo, affermando che “l’Australia è leader mondiale” nella sicurezza dei giovani.

I critici del disegno di legge all’interno del governo hanno espresso il timore che sia stato affrettato e un legislatore indipendente ha affermato che si tratta di uno “strumento blando” che non renderà effettivamente responsabili le società di social media.

Citazione

“Questo disegno di legge fa ricadere l’onere sulle aziende di social media: non sui giovani, non sui loro genitori”, ha scritto Albanese in un articolo. Ha poi aggiunto che il disegno di legge serve a “chiarire che le aziende di social media hanno una responsabilità sociale. E di inviare un messaggio a tutte quelle mamme e quei papà che sono preoccupati per l’impatto che i social media hanno sul benessere dei loro figli, sulla loro salute mentale, sulla loro fiducia e sul senso di sé”.

Le critiche al provvedimento

All’inizio di questa settimana, le società di social media hanno presentato al governo australiano una richiesta di rinvio della legge. Google e Meta hanno chiesto di aspettare fino a quando non avranno completato un processo di verifica dell’età. Secondo le due società, senza maggiori informazioni su come far rispettare il limite di età, il disegno di legge “è incoerente e inefficace”, riporta Reuters. TikTok ha dichiarato in un comunicato di aver riscontrato “una serie di problemi seri e irrisolti” con la legge che potrebbero avere “conseguenze indesiderate per tutti gli australiani”. Giovedì scorso, il proprietario di X, Elon Musk, ha dichiarato sulla piattaforma che il disegno di legge “sembra un modo per controllare l’accesso a Internet da parte di tutti gli australiani”.

Contesto

La legge è stata introdotta solo giovedì scorso e Albanese ha dichiarato che si tratta di una “riforma epocale” e che, sebbene si preveda che alcuni ragazzi troveranno dei “rimedi”, il governo “sta inviando un messaggio alle società di social media affinché ripuliscano le loro azioni”. Anche se la legge australiana sarebbe la più severa a limitare l’uso dei social media da parte degli adolescenti, non è l’unica: diversi Paesi hanno cercato di implementare limiti simili.

In quali altri Paesi esistono limiti all’uso dei social media da parte dei minori?

Negli Stati Uniti vige la Children’s Online Privacy Protection Rule, che impone ai minori di 13 anni di fornire il consenso dei genitori per la raccolta dei dati da parte delle aziende tecnologiche. L’Unione Europea ha approvato l’anno scorso il Digital Services Act, che ha cercato di offrire ai bambini una maggiore protezione online e ha impedito alle piattaforme di rivolgersi ai minori con annunci personalizzati.

All’inizio di quest’anno, il governatore della Florida, Ron DeSantis, ha firmato una legge che vieta ai minori di 14 anni di avere account sui social media, anche se la legge sta affrontando sfide legali. A marzo, il governatore dello Utah, Spencer Cox, ha firmato una legge che impone alle aziende di social media di verificare l’età degli utenti e di disabilitare le funzioni, tra cui l’autoplay e le notifiche, sugli account dei giovani. L’Ohio, l’Arkansas, la California e altri Paesi hanno introdotto o approvato leggi simili, ma tutti hanno dovuto affrontare sfide legali da parte di gruppi che sostengono che le leggi sulla sicurezza dei minori violino i diritti costituzionali.

Cosa non sappiamo

Dettagli sull’implementazione. Il commissario australiano per la sicurezza elettronica, Julie Inman Grant, ha il compito di risolvere l’implementazione di un sistema di verifica dell’età che potrebbe utilizzare la biometria o l’identificazione governativa per verificare l’età degli utenti. Il metodo, secondo alcuni critici, solleverebbe problemi di privacy, riporta NBC News.

La Inman Grant ha dichiarato al New York Times che la tecnologia di verifica dell’età sta avanzando rapidamente e ha detto di essere convinta che le aziende tecnologiche troveranno un modo per adeguarsi, osservando: “Se possono indirizzarvi alla pubblicità, possono usare la stessa tecnologia e lo stesso know-how per identificare e verificare l’età di un bambino”.

