Snoop Dogg celebra i risultati di Publicis Groupe nel 2024

Il gruppo francese Publicis ha scelto il celebre rapper americano Snoop Dogg per gli auguri di Natale. “Publicis li ha superati tutti”, ha detto nel video Snoop Dogg. Il gruppo multinazionale fondato da Marcel Bleustein-Blanchet nel 1926 è oggi presente in Italia con più di 1.500 professionisti nelle diverse aree del media, della creatività e della digital media transformation.

Il rapper compare accanto al presidente e ceo di Publicis, Arthur Sadoun, in un video ufficiale pubblicato sul canale YouTube del gruppo. “Che cosa significa Publicis?”, domanda ironicamente il rapper nel video. L’annuncio è stato fatto attraverso la tradizionale serie annuale di cortometraggi ironici del Gruppo; nel 2023 gli auguri si sono focalizzati sull’IA, ancora prima hanno affrontato il tema del cancro (2022) e la pandemia (2021).

I numeri del 2024

“Non ne sono certo”, prosegue con tono scherzoso, “ma una cosa la so: americani, inglesi e francesi si sono sfidati per dimostrare chi fosse il ‘top dog’ nel settore”. Con questa battuta, allude alla competizione tra le principali aziende pubblicitarie. “Quest’anno, però, Publicis ha battuto tutti,” aggiunge Snoop Dogg. “Siamo i numeri uno, senza discussioni.”

Come riporta Reuters, la holding, che include marchi come Leo Burnett e Saatchi & Saatchi, ha registrato una crescita più rapida rispetto ai suoi principali concorrenti globali. Nei primi nove mesi del 2024, Publicis ha raggiunto un utile netto di 10,11 miliardi di euro. Secondo le stime di Alpha Consensus riportate da Publicis, con ricavi fiscali stimati per il 2024 pari a 13,9 miliardi di euro, Publicis Groupe è destinata a superare il suo concorrente più vicino.

