Una selezione di oggetti molto speciali da mettere sotto l’albero per grandi e piccini

Sono quelle in cui ci si scambiano doni. Che devono essere pensati, per non sbagliare un colpo. Nelle classiche sfumature natalizie – rosso, bianco e verde – ecco una selezione di oggetti molto speciali da mettere sotto l’albero. Pensati per grandi e piccini, senza dimenticare gli animali.

Un classico natalizio

La palla di neve Christmas Toy’s Schiaccianoci di Villeroy & Boch. euro 59,90

1. Orologio Hublot

Cassa e lunetta in King Gold 18 carati, 36 diamanti incastonati, per il segnatempo Classic Fusion King Gold Green Diamonds, con quadrante Sunray satinato e cinturino in caucci. euro 18.200

2. Choker Boucheron

Boucheron festeggia il 20esimo anniversario della sua collezione Quatre con una serie di gioielli da sogno, come il girocollo in oro giallo, bianco, e rosa. Prezzo su richiesta.

3. Cuscino Fazzini

Un prezioso ricamo orientaleggiante per il cuscino della collezione Hanami, disponibile in diversi colori.

euro 45

4. Decorazioni Acqua di Parma

Il set di palline fatte a mano in vetro di Murano, firmate dalla designer India Mahdavi. Un’esclusiva che regala un tocco inconfondibile all’albero di Natale.

euro 830

5. Lampada Ramun

Progettata da Jean Marie Massaud, Louise riproduce la fiamma di una candela e brani di Bizet, Bach, Chopin e Schubert, oltre a Happy Birthday e Silent Night. euro 328

6. Champagne Dom Ruinart

Dom Ruinart 2013 Chalk Wrap. Prezzo consigliato euro 285

7. Speaker Bang & Olufsen

Versatile, Beolab 8 può essere usato da solo o come parte di un sistema home cinema. Con cover in lamelle di legno per una perfetta emissione acustica. euro 3.500 Sempre B&O, Beosound Explore lo speaker perfetto per un utilizzo outdoor, qui nella speciale edizione Ferrari con cavallino rampante inciso al laser. euro 299

8. Portaciotole Demetra Studio D.A. for Pet

Per cani e gatti, con struttura in pmm termo curvato sagomata a mano, disegnati dallo storico studio di architettura e design milanese, sono disponibili in vari colori e dimensioni.

Da euro 200

9. Airfryer Philips

La nuova Airfryer Serie 3000 con doppio cestello ottimizza tempi e risultati di cottura utilizzando fino al 90% di grassi in meno. euro 199,99

10. Cuffie Dyson

Personalizzabili con oltre duemila combinazioni, le Dyson OnTrac️ offrono una tecnologia di cancellazione del rumore avanzata e una durata della batteria fino a 55 ore. euro 499

1. Calze Gallo

Per un look natalizio originale, le morbide calze da uomo in cotone leggero con fantasia a greca. euro 31

2. Bracciale Tiffany & Co.

Fa parte della collezione Titan disegnata da Pharrell Williams il bracciale in oro giallo con diamanti e motivo a punte ispirato al tridente. euro 28.300

3. Bottiglie Mario Luca Giusti

Manfredo si ispira ai disegni dell’architettura piemontese, Orsetta un’accogliente brocca per acqua. euro 110 e euro 114

4. Giacca Kiton

Per le occasioni speciali delle festività, la giacca smoking monopetto in cashmere spigato e bottone rivestito in raso nero. euro 9.954

5. Mixology Station Fpm Milano

Per viaggiatori esigenti, questa originale creazione di Marc Sadler consente di portare con sŽ un angolo bar racchiuso all’interno di un robusto e maneggevole baule. euro 13.990

6. Stilografica Montblanc

MeisterstŸck x Olympic Heritage Paris 1924 Legrand un omaggio alle origini degli strumenti da scrittura e allo spirito dei Giochi di Parigi del 1924. euro 880

7. Occhiali D&G

Eleganti ed estrosi gli occhiali da sole della nuova collezione Dg Metal Classic, evoluzione del classico modello pilot a mascherina. euro 475

8. Cardigan Alanui

L’inconfondibile pattern bandana di Alanui per questo capo 100% cashmere con doppia lavorazione jacquard. euro 2.650

9. Decorazioni Venini

Il set Magical Wishes include quattro palline in vetro soffiato, realizzate secondo la migliore tradizione artigianale. euro 399

