Pensare la realtà nell’era del digitale: la filosofa Maura Gancitano protagonista della nuova puntata di Talent Stories

È uscita la dodicesima puntata del podcast Talent Stories, progetto curato da Forbes Italia che racconta, in collaborazione con Talent Garden, importante realtà dell’Edutech in Europa, il talento insieme a tutti quei professionisti che il talento lo sanno riconoscere, promuovere e coltivare.

Ospite del nuovo episodio è Maura Gancitano, filosofa, scrittrice e divulgatrice. Insieme a suo marito Andrea Colamedici, ha raccolto il successo sui social grazie a Tlon, progetto di divulgazione culturale che contempla oggi una factory culturale, una casa editrice e due librerie.

“La filosofia non è mai stata così essenziale come lo è oggi. In un mondo in cui siamo sommersi di informazioni è necessario trovare uno strumento che sappia interpretare i dati a nostra disposizione. La filosofia ha tante applicazioni, basti pensare alle nuove tecnologie come l’AI, ma non solo. Oggi la consideriamo come qualcosa di molto distante dalla nostra vita, ma in realtà riveste un ruolo fondamentale sia in ambito sociale, politico, ecologico, sia dal punto di vista interiore”.

Ma come è possibile conciliare l’esigenza di innovare con la necessità di preservare i valori umani e le identità individuali? “Oggi c’è tanta paura che l’essere umano si snaturi. Ma l’umanità è un qualcosa che costruiamo nel tempo e noi abbiamo il potere di cambiare il modo di stare al mondo. In questo dovremmo cercare di fare attenzione alle intenzioni che ci sono dietro ogni azione. Dentro le soluzioni, oggi molto più complesse, ci sono sempre dei valori”, dice Gancitano.

Con il progetto Tlon, la filosofa ha contribuito a diffondere la sua materia sui social network, non senza difficoltà: “I primi tempi non è stato affatto semplice. Quando io e mio marito abbiamo lanciato il nostro primo libro ne parlavamo su Facebook, ma all’inizio non c’erano tante persone con cui confrontarsi e non sapevamo quanto potesse interessare. Con il tempo, invece, abbiamo scoperto che c’era un grande bisogno di quel tipo di riflessione. Questo ci ha permesso di portare il dibattito fuori la rete per riscoprire quel momento di approfondimento. Tante persone hanno ricominciato a leggere, avvicinandosi a testi di filosofia che consideravano complicati. Questa è stata una grande soddisfazione per noi”.

Il progetto Talent Stories coinvolge diversi speaker e professionisti provenienti dal mondo dello sport, dell’arte, della letteratura, del business e del management creativo e digitale, che intervengono per dare la loro personale visione del concetto di talento. Per la prima stagione sono previste 14 puntate con cadenza quindicinale. Il podcast sarà trasmesso sulle piattaforme Spreaker, Google Podcast, Apple Podcast e Spotify.

