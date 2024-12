Le interviste di Small Giants Pescara

Si è svolta a Pescara l’ultima tappa del 2024 di Small Giants, il roadshow organizzato da Forbes Italia per mettere in luce e valorizzare il ruolo cruciale delle piccole e medie imprese (PMI) nel panorama economico nazionale. L’evento, dedicato alle eccellenze imprenditoriali e ai distretti produttivi locali, ha rappresentato un momento importante per analizzare e discutere le sfide e le opportunità che caratterizzano il tessuto economico abruzzese.

La serata, moderata dalla giornalista di Forbes Italia Carola Desimio, si è tenuta all’Aurum, uno degli edifici più emblematici di Pescara, che un tempo ospitava la celebre distilleria produttrice del liquore Aurum. La scelta della location non è stata casuale: l’Aurum incarna un pezzo di storia abruzzese e si è rivelato il luogo ideale per una riflessione sul presente e sul futuro economico della regione. L’Abruzzo, con i suoi distretti produttivi che spaziano dalla cellulosa all’agroalimentare, dalla moda al secondo polo automotive italiano, è stato al centro delle discussioni, offrendo uno spaccato di una realtà imprenditoriale dinamica e in continua evoluzione.

Le tavole rotonde del roadshow Small Giants hanno approfondito i principali temi legati all’imprenditoria locale, con la partecipazione di rappresentanti di grandi aziende, istituti bancari e associazioni di categoria. Ad aprire i lavori è stato il sindaco di Pescara, Carlo Masci, che nel suo discorso inaugurale ha ribadito l’importanza di sostenere le PMI, pilastri fondamentali dell’economia regionale e nazionale. Successivamente, Massimo Pomilio, presidente della Piccola Industria di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, ha presentato un quadro dettagliato delle PMI locali, sottolineando i traguardi raggiunti, in particolare nel settore dell’export, e le prospettive di crescita nei comparti della pasta, del vino e dell’automotive.

Tuttavia, non sono mancati riferimenti alle sfide che le imprese devono affrontare, tra cui l’urgenza di accelerare l’innovazione e migliorare la competitività in un contesto globale sempre più competitivo. Small Giants ha quindi rappresentato un momento di confronto costruttivo, evidenziando non solo le eccellenze regionali, ma anche le aree in cui è necessario lavorare per garantire un futuro solido e prospero all’economia abruzzese.

Qui sotto le interviste ad alcuni dei protagonisti:

Le interviste:

Gianvincenzo Attena, head of Sales di Digit’Ed

Davide Crugnale, responsabile commercial banking customer relationship management centro Adriatico di Banca Ifis

Emilio Salvatorelli, presidente di Vastarredo

Gabriele Tammaro, amministratore delegato di Giga Composite

Nicola Catenaro, responsabile relazioni istituzionali di Acs

Francesco Lunetta, avvocato dello Studio Legale Vesci

Eugenio Perriello, business development associate di Willis Towers Watson

Ferdinando Elefante, consigliere delegato Gabetti Agency e responsabile commerciale sedi territoriali di Gabetti

Michelangelo Murano, responsabile commerciale di Blastness

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .