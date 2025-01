Benessere dei pazienti, sostenibilità e integrità aziendale: i tre segreti dell’attività di Leo Pharma

Articolo di Antonio Monreale apparso sul numero di dicembre 2024 di Forbes Italia. Abbonati!

Realizzare un futuro migliore non solo per i pazienti, ma anche per la società e l’ambiente. È la visione di Leo Pharma, azienda farmaceutica indipendente fondata nel 1908 con sede a Ballerup, in Danimarca, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Da sempre impegnata nella dermatologia medica, la società basa la sua strategia di corporate social responsibility su tre punti fondamentali: empowerment dei pazienti, operazioni sostenibili e integrità aziendale. Quanto al primo punto, Leo Pharma punta a migliorare la qualità della vita dei pazienti attraverso lo sviluppo di trattamenti avanzati e collaborazioni con diversi attori del settore sanitario (dai pazienti stessi alle associazioni, ai decisori politici e alle ong) per sensibilizzare sulla salute dermatologica e abbattere le barriere di accesso alle cure. Per raggiungere questo obiettivo la ricerca e lo sviluppo rivestono un ruolo centrale. “Il nostro approccio alla sostenibilità sta seguendo questa nuova direzione”, dichiara Paolo Pozzolini, vp & general manager di Leo Pharma Italia. “È fondamentale far crescere l’azienda in modo responsabile, ma anche lavorare per integrare la sostenibilità nella strategia. Il nostro management è impegnato a portare la sostenibilità a un nuovo livello, anche sui temi della salute, dell’accesso e della qualità della vita”.

In linea con questo impegno, Leo Pharma ha adottato misure per ridurre le emissioni di CO2 nelle fasi di produzione, per dar vita a pratiche ecologiche e quindi minimizzare l’impronta ambientale complessiva. Non è un caso quindi se, dai valori di riferimento del 2019, la società ha ridotto del 39,2% le emissioni dirette e indirette, grazie a investimenti in fonti di energia rinnovabile e miglioramenti nell’efficienza energetica. Peraltro, per favorire la collaborazione e il coinvolgimento attivo dei dipendenti, la società ha anche integrato parametri di performance ambientale nei piani di incentivi aziendali.

Qui si inserisce anche il concetto di integrità. Dal rispetto della privacy dei dati alla tolleranza zero per la corruzione, l’azienda promuove standard etici rigorosi in tutta la sua catena di fornitura. Inoltre, punta a garantire che la propria ricerca scientifica segua pratiche etiche, riducendo al minimo l’uso di animali e aderendo alla direttiva europea sulle 3 R (replacement, reduction, refinement). In questo contesto, anche la gestione responsabile della supply chain è un aspetto fondamentale della politica di integrità di Leo Pharma. Lo dimostra il fatto che nel 2023 l’83% dei fornitori aveva stabilito parametri validati di riduzione delle emissioni, dimostrando come la collaborazione con i partner sia essenziale per un impatto globale.

Oltre alla sostenibilità ambientale e alla salute, Leo Pharma ha lanciato nel 2021 il manifesto Curiosity Beyond, un’iniziativa che promuove la diversità, l’equità e l’inclusione nell’intera organizzazione. Nel dettaglio, il manifesto invita i dipendenti a essere curiosi e aperti verso altre culture e prospettive, valorizzando le differenze come risorsa per decisioni aziendali più solide e inclusive. Il programma include la formazione dei vertici aziendali sulla leadership inclusiva, eventi e sessioni di sensibilizzazione sui bias inconsci. Un’iniziativa particolarmente significativa è stata l’integrazione di questi principi nei processi di onboarding e assunzione, garantendo che tutti i candidati siano valutati esclusivamente sulle competenze.

Un impegno che Leo Pharma dimostra anche attraverso partnership strategiche e donazioni. Grazie a una collaborazione decennale con l’organizzazione International Health Partner, la società ha permesso di distribuire oltre 325mila unità di prodotti medici a popolazioni in difficoltà di 29 paesi, aiutando circa 380mila pazienti. Solo nel 2023 l’azienda ha fornito farmaci per assistere oltre 75mila pazienti in situazioni critiche.

