Nh Collection Hotels & Resorts: il fascino delle strutture di Torino e Venezia 

Nh Collection Torino Piazza Carlina e Nh Collection Venezia Grand Hotel Palazzo dei Dogi sono due esempi di ospitalità del gruppo Nh Collection Hotels & Resorts che uniscono storia, design e servizi personalizzati in edifici storici che conservano l’essenza del passato, pur offrendo un’accoglienza contemporanea.

L’hotel di Torino si trova nel cuore della città e riempie gli spazi di un palazzo del XVII secolo affacciato su una delle piazze più suggestive. Gli interni mescolano dettagli d’epoca e arredi moderni, con camere scaldate del parquet e da mobili realizzati su misura. Inoltre, due terrazze panoramiche permettono viste sulla Mole Antonelliana.

Nh Collection Grand Hotel Palazzo dei Dogi ha un fascino diverso, ma altrettanto suggestivo. È ospitato nel Palazzo Rizzo-Patarol, costruzione seicentesca nel quartiere di Cannaregio. Con il suo giardino botanico – una rarità per Venezia – offre un angolo tranquillo agli ospiti, immerso tra roseti, specchi d’acqua e alberi secolari. Gli interni mostrano affreschi e decori in marmo di Carrara, mentre le camere hanno arredi ispirati alla tradizione veneziana, con lampadari in vetro di Murano e viste sui canali e il giardino.

L’offerta gastronomica

Entrambe le strutture puntano su una ristorazione di alto livello. A Torino il ristorante Carlina offre ricette italiane interpretate in chiave contemporanea, mentre a Venezia Il Giardino Segreto propone specialità venete in un contesto immerso nel verde. Per le feste, entrambi i ristoranti offrono menu speciali con piatti d’autore. Il primo celebra la vigilia con tortelli di cappone nel loro brodo, punta di vitella con funghi porcini e l’immancabile tronchetto di Natale. A capodanno il menu include invece gli agnolotti del plin con fonduta e un delicato branzino ripieno di molluschi. Il secondo promette una serata di San Silvestro tra tartare di manzo, risotto agli scampi, lasagne con radicchio e salsiccia e un gran finale di dolci con i classici delle festività, come il tiramisù al bicchiere e il panettone con crema allo zabaione. Non possono mancare cotechino e lenticchie per iniziare il 2025 con un pizzico di fortuna, celebrando la combinazione di eleganza, storia e comfort su cui scommette Nh Collection Hotels & Resorts.

