Miliardari e celebrità in aiuto alle vittime degli incendi di Los Angeles: chi ha donato finora

articolo di Mary Whitfill Roeloffs

Una serie di incendi che si stanno diffondendo nella contea di Los Angeles e che hanno causato l’evacuazione di circa 200mila persone stanno spingendo le celebrità, molte delle quali hanno perso la casa o sono state costrette a evacuare autonomamente, a donare beni e denaro per gli interventi di soccorso.

In cifre

2,5 milioni di dollari. Questa è la cifra raccolta da 4mila donatori per il California Community Foundations Wildlife Recovery Fund, hanno dichiarato venerdì i funzionari di Los Angeles.

Background

Ci sono cinque grandi incendi in corso nelle vicinanze di Los Angeles, tra cui il Palisades Fire, che ha bruciato più di 21.500 acri, e l’Eaton Fire, che ne ha bruciati più di 14.000. Sabato mattina, l’incendio di Eaton risultava contenuto al 3% sabato mattina, quello di Palisades all’11%. Altri incendi che hanno bruciato centinaia di acri includono il Lidia Fire vicino alla Angeles National Forest, l’Hurst Fire vicino a San Fernando e il Kenneth Fire appena fuori Calabasas. Gli incendi sono iniziati da mercoledì, ma si sa poco su come sono divampati. Un incendio, quello di Kenneth, potrebbe essere stato appiccato da un presunto piromane arrestato giovedì dopo che i vicini lo avevano visto con una “bombola di propano o un lanciafiamme” mentre “cercava di dare fuoco a qualcosa”. Almeno 10 persone sono morte dall’inizio degli incendi. L’area più colpita finora, Pacific Palisades, ospita decine di celebrità e monumenti locali. Il prezzo medio delle case nella zona è di 3 milioni di dollari. Sono diverse le celebrità che hanno dichiarato di aver perso le loro case negli incendi: l’attore Adam Brody e sua moglie, l’attrice Leighton Meester; l’allenatore dei Los Angeles Lakers JJ Redick; Hilton; Billy Crystal; Tina Knowles; e le star dei reality Heidi Montag e Spencer Pratt.

A margine

In termini di danni economici, gli incendi di Los Angeles potrebbero essere i più onerosi nella storia degli Stati Uniti. Peraltro, solo 18 mesi prima, l’incendio delle Hawaii è stato quello che ha registrato più morti in assoluto in America. Dopo gli incendi di Maui, sono state tantissimi le donazioni effettuate da miliardari e celebrità. Ne sono un esempio i 100 milioni di dollari donati dal fondatore di Amazon Jeff Bezos e dalla sua compagna Lauren Sánchez e i 10 milioni di dollari della miliardaria Oprah Winfrey e dall’attore Dwayne Johnson.