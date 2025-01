Dalla vigna alla cantina ecco chi sono oggi i pionieri del vino

Essere pionieri significa avere una visione del futuro. Nell’industria del vino l’innovazione cerca oggi di combattere il cambiamento climatico, proporre soluzioni in linea con i gusti dei consumatori e proporre soluzioni che sfruttino la tecnologia.

Dalla vigna alla cantina, alla distribuzione fino alla comunicazione, ecco chi sono oggi i pionieri del vino.

In vigna, i pionieri sono coloro che propongono soluzioni innovative per preservare la salute e l’equilibrio delle viti. Dopo un passato di agricoltura intensiva, si è compreso che una pianta in equilibrio produce uve più sane, si ammala meno e ha una vita più lunga. Il lavoro di Simonit & Sirch, famoso in tutto il mondo, ha introdotto tecniche di potatura gentile, adottate da aziende come Chateau d’Yquem, per rispettare il flusso linfatico della vite, ridurre le malattie e allungarne la vita produttiva, con vantaggi anche economici. La tecnologia supporta queste innovazioni: ad esempio, l’app 4grapes, usata da produttori come Ripa della Volta, monitora le vigne e comunica informazioni alla rete locale per segnalare infezioni e ottimizzare i trattamenti. I pionieri sono dunque coloro che migliorano la gestione dei campi, rendendola più efficiente e sostenibile.

I pionieri della viticoltura affrontano anche il cambiamento climatico, che sta influenzando le piante con temperature più alte e fenomeni anticipati. Alcuni hanno introdotto nuovi vitigni e aree di coltivazione, adattandosi alle nuove condizioni. Barone Pizzini, ad esempio, ha sperimentato l’Erbamat, ora incluso nel disciplinare del Franciacorta DOCG per le sue qualità di maturazione tardiva e alta acidità. I vitigni ibridi, come Solaris e Sauvignier Gris, usati da Terre di Ger e Le Carline, stanno guadagnando attenzione grazie alla loro qualità e premi importanti. Anche l’esplorazione di nuove aree è stata pionieristica: De Martino, in Cile, ha valorizzato la regione di Itata, portandole visibilità sui mercati globali. Questi produttori guidano l’adattamento del settore al cambiamento climatico.

In cantina, i pionieri rispondono alle nuove richieste dei consumatori. La crescente attenzione alla salute ha stimolato lo sviluppo di vini Lo-No alcol: Torres ha lanciato Natureo, un vino dealcolato di qualità, accompagnato da un packaging evocativo. La ricerca ha permesso di ridurre i solfiti nei vini pur mantenendoli sani grazie alle ridotte amine biogene: Blank Canvas, ad esempio, produce Sauvignon Blanc low SO₂ e con livelli ridotti di istamine, vere responsabili dei malesseri post sbornia. Inoltre, il Consejo Regulador del Duero ha introdotto il Pink Port, una variante rosata spesso destinata alla mixology. Innovazioni come queste dimostrano l’importanza di seguire i trend di consumo per rimanere competitivi.

Nella distribuzione, i pionieri ascoltano le esigenze dei consumatori. Il numero crescente di famiglie mononucleari ha portato aziende come Coppola a introdurre il vino in lattine monodose, un formato che sta guadagnando spazio anche in mercati tradizionalisti come la Cina. Brand come Symington, con il loro Port Tonic in lattina, hanno ampliato il mercato dei vini fortificati grazie a prodotti low ABV in formati innovativi. Inoltre, la digitalizzazione ha aperto nuove opportunità: aziende come Mondavi e Penfolds utilizzano gli Nft per certificare l’autenticità e la rarità delle bottiglie, creando un nuovo mercato di collezionismo digitale.

Anche nella comunicazione, i pionieri innovano il linguaggio del vino per raggiungere un pubblico più ampio. Durante la pandemia, il crescente interesse per il vino ha favorito l’ascesa di influencer e blogger, ma con rischi di scarsa autorevolezza. Formati come Wine Folly, con il suo approccio colorato e accessibile ma sempre accurato, hanno rivoluzionato il modo di comunicare il vino, rendendolo comprensibile per tutti.

Grazie a loro, il settore beneficia di nuove opportunità che guardano al futuro con maggiore consapevolezza e sostenibilità.

