I migliori luoghi per un detox post-festività: i consigli degli esperti del benessere

Dopo gli eccessi di pranzi e party delle feste, è necessaria una fase detox per ripartire con la marcia giusta. Ecco che cosa propongono gli specialisti del benessere.

Lefay Resort & Spa Dolomiti

Pinzolo (Trento)



Neve e aria fredda sono l’opposto del calore di acque e vapori dell’area benessere del resort. Un connubio ideale per stimolare yin e yang, i poli energetici che governano il tutto. Su questo si basa la nuova proposta Active & Balance Short, che riallinea l’organismo abbinando le escursioni esterne al percorso energetico, ai trattamenti dedicati. Un’altra idea è il pacchetto Purificarsi in montagna, tre notti per ripulire l’organismo da tossine e stress, che comprende prima colazione, un rituale viso Unico Cielo, un Percorso della Tartaruga Nera, un’attività outdoor, un Sentiero della Tartaruga Nera, detox Purezza (con grotta del sale, lago salino, scrub, fangoterapia, massaggio detossinante), ingresso alla spa di cinquemila metri quadrati con piscine, saune, centro fitness e zone relax. In Prestige Junior Suite condivisa, prezzo a persona da 1.240 euro.

L’Albereta Relais & Chateux

Erbusco (Brescia)

Il pacchetto Advanced Detox favorisce i processi naturali di espulsione di scorie metaboliche e tossine, la riparazione dei tessuti difettosi e il ripristino dell’equilibrio ormonale. Pilastro del metodo Chenot, il programma include la diagnostica completa Chenot Lifestyle Biomarkers, un sistema per monitorare l’impatto dello stile di vita su benessere e processi di invecchiamento. Il programma comprende: due consulenze mediche, due consulenze nutrizionali, un check-up bioenergetico Chenot, due trattamenti bioenergetici Chenot, sei Trattamenti di idro-aromaterapia, sei trattamenti phyto-fango, sei trattamenti idro-jet, sei massaggi energetici Chenot, misurazione dei prodotti finali della glicazione avanzata. Costo: 4.990 euro a persona; per due ospiti in camera doppia, a partire da 13.830 euro.

Image Regenerative Clinic

Milano

Diretta da Carlo Tremolada, inventore del metodo Lipogems, ha messo a punto il protocollo ReShaping You, ideale dopo le feste, che, dopo un’accurata visita medica, prosegue con un programma di trattamenti tailor made. Combinando terapie rigenerative e tecnologie di ultima generazione si può ottenere un dimagrimento generalizzato o localizzato, rassodamento, rimodellamento e riattivazione profonda della muscolatura. Il protocollo unisce i migliori strumenti e le procedure all’avanguardia di Image Regenerative Clinic, in un mix tra l’alta tecnologia di lipo-laser, per liberare i grassi all’interno dei cuscinetti e facilitare il drenaggio linfatico, Led e onde di Kotz, per bruciare i grassi liberati e tonificare i muscoli, coadiuvato da diete su misura e supportato dalla manualità di massoterapia, soin drenanti, sedute di osteopatia e fitness coaching. Prezzo su richiesta.

Clinique La Praire

Clarens, Montreux (Svizzera)



Fondata nel 1931 da Paul Niehans, pioniere nello sviluppo della terapia cellulare, Clinique La Prairie è una clinica medica e una destinazione wellness di fama mondiale, frequentata da personaggi come Clark Gable, Marlene Dietrich, Winston Churchill e, più recentemente, Mika e Carla Bruni. L’offerta si articola in programmi di health & wellness molto avanzati di una settimana, costruiti sulle esigenze del cliente. Un’équipe medica di 50 specialisti assicura una precisione diagnostica e un supporto continuo. Dotata delle ultime tecnologie, offre le cure mediche e di benessere più avanzate in un ambiente raffinato e sofisticato, un’oasi riconosciuta di bellezza. Da 20.700 euro per una settimana di cure.

Sha Wellness Clinic

L’Albir, Alicante (Spagna)



Il percorso Detox & Optimal Weight di una settimana prevede la riattivazione metabolica attraverso un piano personalizzato di cucina salutare per migliorare il benessere, trattamenti per ridurre le tossine e rinforzare le capacità del corpo di purificarsi. Tra le proposte high-tech, Indiba, trattamento a radiofrequenza di rigenerazione del derma. Il risultato? Un incarnato uniforme, linee sottili ridotte e una pelle più giovane, idratata e soda. E ancora, la sessione di crioterapia e l’hydroenergetic detox, un trattamento in acqua che detossina il corpo e lo purifica per ridare energia, vitalità e tono. Si completa con la Thalasso Sha Body, bagno a base di alghe dalle proprietà rimodellanti, i cui minerali accelerano il meccanismo di lipolisi. 4.500 euro.

