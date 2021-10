No a plastic e sugar tax, sì al taglio dell’Iva su assorbenti: la manovra del governo in 7 punti

Sono sette i principali interventi identificati dal governo Draghi nel documento programmatico di bilancio per il 2022, approvato nella giornata di ieri dall’esecutivo italiano. Contestualmente impegnato sia nella lotta al Covid-19 e alle critiche innescate dall’obbligo del Green pass, sia nell’analisi dei progetti utili a favorire il rilancio economico e strutturale del paese, grazie ai primi fondi ricevuti dall’Ue per l’attuazione del Pnnr.

In via di trasmissione alle autorità europee ed al Parlamento italiano, il documento prende come riferimento il quadro programmatico definito nella Nota di Aggiornamento al Documento di Economia Finanza 2021 e quantifica le misure inserite nella manovra di bilancio. Ricordando che, quest’ultima, ha l’obiettivo di sostenere l’economia nella fase di uscita dalla pandemia, rafforzare il tasso di crescita nel medio termine, e ridurre il carico fiscale per famiglie e imprese, come dichiarato dallo stesso esecutivo in una nota ufficiale.

Le 7 linee di intervento in vista della manovra di bilancio

FISCO

si prevede un primo intervento di riduzione degli oneri fiscali

il rinvio al 2023 della plastic tax e della sugar tax

il taglio dal 22% al 10% dell’Iva su prodotti assorbenti per l’igiene femminile

stanziamento di risorse per contenere gli oneri energetici nel 2022

INVESTIMENTI PUBBLICI

stanziamenti aggiuntivi per le amministrazioni centrali e locali dal 2022 al 2036

aumento della dotazione del Fondo di Sviluppo e Coesione per il periodo 2022-2030

stanziamento di risorse per il Giubileo di Roma e per le Olimpiadi di Milano-Cortina

INVESTIMENTI PRIVATI E IMPRESE

prorogate e rimodulate le misure di transizione 4.0 e quelle relative agli incentivi per gli investimenti immobiliari privati

rifinanziati il Fondo di Garanzia Pmi, la cosiddetta ‘Nuova Sabatini’ e le misure per l’internazionalizzazione delle imprese

SANITÀ

il Fondo Sanitario Nazionale viene incrementato, rispetto al 2021, di 2 miliardi di euro per ogni anno fino al 2024

stanziamento di nuove risorse per il fondo per i farmaci innovativi e per la spesa per i vaccini e farmaci per arginare la pandemia

SCUOLA, RICERCA E UNIVERSITÀ

aumentato della dotazione del Fondo di Finanziamento ordinario per l’Università e del Fondo Italiano per la Scienza

creazione di nuovo fondo per la ricerca applicata

Le borse di studio per gli specializzandi in medicina vengono portate in via permanente a 12.000 l’anno

disposta la proroga fino a giugno dei contratti a tempo determinato stipulati dagli insegnanti durante l’emergenza Covid-19

REGIONI ED ENTI LOCALI

viene incrementato il Fondo per il Trasporto Pubblico Locale

stanziate risorse aggiuntive per gli enti locali per garantire i livelli essenziali a regime per asili nido e per la manutenzione della viabilità provinciale.

POLITICHE SOCIALI: