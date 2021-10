Granarolo acquisisce Calabro Cheese e sbarca ufficialmente negli Usa

Granarolo sbarca ufficialmente negli Usa. Il gruppo lattiero-caseario italiano ha annunciato l’acquisizione del 100% di Calabro Cheese Corp, società americana che produce e commercializza prodotti lattiero caseari freschi, in particolare ricotta, mozzarella e burrata.

Fatti principali

Granarolo, azienda bolognese fondata nel 1957, nella giornata di ieri ha annunciato l’acquisizione del 100% della società americana Calabro Cheese Corp, situata nel Connecticut, a 130 Km a nord di New York

Nel 2020 le vendite all’estero di Granarolo si sono attestate al 33% del totale, in crescita anno su anno. Inoltre, l’azienda si è attestata tra i principali player nell’export di prodotti dairy italiani nel mondo, con una crescita media della sua quota di 0,4 punti a volume, arrivando a rappresentare l’8,8% del totale dairy italiano nel mondo .

"L'acquisizione di Calabro consentirà a Granarolo di costruire una piattaforma strategica per distribuire una vasta gamma di prodotti tipici e DOP dall'Italia e dunque anche di valorizzare una materia prima italiana, alla luce della stagnazione del mercato nazionale", ha dichiarato la società bolognese in una nota ufficiale.

Nel 2020 il fatturato consolidato realizzato da Calabro Cheese Corp. è stato di circa 25 milioni di dollari, un risultato in linea con gli anni precedenti, nonostante gli effetti del Covid-19.

La storia di Calabro Cheese Corp

Nata nel 1953 come distributore di prodotti lattiero caseari italiani su iniziativa di Joseph Calabro e di suo padre Salvatore, Calabro Cheese Corp, dispone di un moderno stabilimento di produzione di oltre 5.000 metri quadrati e di una piattaforma distributiva dalla quale vengono servite le aree di New York, New England, New Jersey, come le aree del sud e dell’ovest degli Stati Uniti. Oggi è riconosciuto come uno dei migliori produttori di formaggi freschi degli Stati Uniti, avendo classificato 4 dei suoi prodotti nelle prime posizioni dell’American Cheese Society.

Le citazioni chiave

“Gli Stati Uniti erano da tempo un paese target ma la pandemia ha rallentato le operazioni di scouting e finalizzazione di un’acquisizione imprescindibile per riuscire a governare territori così vasti”, ha dichiarato Granarolo.

“Il consolidamento di Granarolo negli Stati Uniti è un tassello importante della politica di crescita del gruppo all’estero”, ha evidenziato Gianpiero Calzolari, presidente della società. “Il progetto è quello di replicare le positive performance raggiunte in altri mercati, come quello francese dove siamo cresciuti in modo significativo raggiungendo una quota a volume del 18,5% del totale dairy italiano. Gli Stati Uniti saranno il paese target del 2022. Abbiamo trovato una bella azienda, che lavora bene puntando alla qualità, con standard di alto livello e ben amministrata. Punteremo a rafforzare le produzioni, a far arrivare gli stagionati su una piattaforma distributiva ben rodata e a contribuire a far conoscere le nostre eccellenze sul mercato statunitense”.

I piani per il futuro

“Nel piano strategico 2021-2025 sono previste altre acquisizioni con focus su produttori dairy nei mercati strategici”, ha evidenziato Granarolo.