Continua il viaggio di Small Giants: appuntamento a Monza il 25 novembre

Continua il viaggio di Forbes Italia alla scoperta delle pmi italiane, da sempre fulcro fondamentale del tessuto imprenditoriale ed economico del Paese. Small Giants fa tappa a Monza e incontra i protagonisti dell’innovazione brianzola. Giovani, imprenditoria, territorio, sostenibilità e innovazione saranno i temi principali dell’incontro che si svolgerà giovedì 25 novembre nella cornice di AutoVanti.

In collaborazione con Penske Cars e organizzato nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19, l’evento avrà inizio alle ore 19,00 e si soffermerà su tanti e diversi aspetti: dalla realtà imprenditoriale e innovativa della Brianza, fino ad arrivare all’importanza della rivoluzione digitale per le pmi e delle opportunità di ripartenza e rilancio offerte dalla sostenibilità. Il tutto condito dalla presenza di tanti ospiti di rilievo: Andrea Mantellini, ad di Penske Automotive Group Italy, Elena Alberti, managing director and cfo di Penske Automotive Italy, Tomaso Trussardi, presidente Fast Cars e Slow Food, Alessandro Massa, ceo di Provasi, Michele Grazioli, ceo e founder di Vedrai, Alberto Radaelli, ict manager di Brianzatende, Ester Sala, brand manager & e-commerce manager di Maxi Sport, Paolo Cavallotti, marketing & communication manager di Tecnoprobe, Michele Moltrasio, ad del Gruppo Gabel, e Generali.

Per partecipare all’evento è necessario iscriversi al seguente link: https://smallgiantsmonza.eventbrite.it