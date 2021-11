Mercedes incontra il fondatore di Yobs Technologies, la startup dell’AI per le risorse umane

Le sfide del futuro, la trasformazione digitale e l’innovazione tecnologica sono temi da affrontare con un mindset totalmente rinnovato rispetto al passato. Le nuove generazioni di manager e di imprenditori definiscono oggi un nuovo approccio e nuovi scenari, guidati dai principi di sostenibilità, bellezza ed innovazione. Gli stessi che caratterizzano la nuova Mercedes-Benz EQA, il SUV compatto ad alimentazione completamente elettrica, protagonista del New Generation Ideas. Un’iniziativa targata Mercedes-Benz con la quale EQA incontra una nuova generazione di talenti, individuati da Forbes nella sua speciale classifica annuale dei giovani più promettenti, insieme alle loro idee di business. Tre Forbes Under 30, per l’esattezza, con i quali Mercedes-Benz Italia si è confrontata per raccontarne le storie.

Il protagonista della prima intervista del progetto Mercedes è Federico Dubini, un imprenditore che a meno di 25 anni ha già creato e venduto una startup a Milano e una a Hong Kong. Ora è co-fondatore di Yobs Technologies, startup HR tech con base a Los Angeles. Si tratta di una piattaforma che si serve di tecnologie di Intelligenza Artificiale. E che ha l’obiettivo di aiutare le imprese a gestire potenziale, personalità e benessere dei propri dipendenti attraverso scienza comportamentale e tecnologia. Ciò che differenzia Yobs dalle altre piattaforme di job search è che i candidati hanno la possibilità di inviare un video introduttivo e di completare un personality survey. Un aspetto che rende tutto il processo di recruiting migliore, sia per i recruiters stessi che per i candidati. Nel novembre 2020 inoltre Yobs Technologies è stata finalista alla Startup Competition del Web Marketing Festival e ha fatto incetta di premi speciali.

Innovazione e tecnologia a servizio delle persone

Il giovane selezionato da Forbes Italia per la categoria Under 30 ha affrontato le sfide del futuro e del mondo del lavoro portando freschezza e creatività, e soprattutto tenendo a mente il principio dell’innovazione. “La mia idea di innovazione è che la tecnologia sia al servizio delle persone” esordisce Federico Dubini. Con lo stesso purpose Mercedes-Benz Italia ha progettato la EQA, il SUV che offre la soluzione perfetta per i business del futuro. Per quella nuova generazione di talenti ambiziosa che, come afferma il Forbes Under 30, deve essere in grado di “cogliere le sfide del presente come opportunità per creare valore”.