Mercedes incontra Veronica Varetta, l’Under 30 fondatrice di Lil Milan

Le sfide del futuro, la trasformazione digitale e l’innovazione tecnologica sono temi da affrontare con un mindset totalmente rinnovato rispetto al passato. Le nuove generazioni di manager e di imprenditori definiscono oggi un nuovo approccio e nuovi scenari, guidati dai principi di sostenibilità, bellezza ed innovazione. Gli stessi che caratterizzano la nuova Mercedes-Benz EQA, il SUV compatto ad alimentazione completamente elettrica, protagonista del New Generation Ideas. Un’iniziativa targata Mercedes-Benz con la quale EQA incontra una nuova generazione di talenti, individuati da Forbes nella sua speciale classifica annuale dei giovani più promettenti, insieme alle loro idee di business. Tre Forbes Under 30, per l’esattezza, con i quali Mercedes-Benz Italia si è confrontata per raccontarne le storie.

La protagonista della terza intervista è Veronica Varetta, la giovane ragazza che nel 2014 ha fondato il brand di gioielli Lil Milan. Una scelta che deriva da una semplice necessità: quella di soddisfare i suoi gusti in termini di design. Durante i suoi studi in Economia e Gestione dei Beni Culturali all’Università Cattolica di Milano, infatti, Veronica non riusciva a trovare nessun gioiello che incontrasse il suo gusto e fosse in linea con le sue disponibilità economiche. Sapeva esattamente quali fossero le caratteristiche che desiderava: oro puro e linee essenziali. Qualcosa da poter indossare ogni giorno. Così comincia a disegnare e, da autodidatta, inizia a farsi spazio nel mondo della gioielleria. “Avendo conseguito una laurea in Economia mi sono affacciata al mondo della gioielleria con occhi assolutamente nuovi, e con il vero e proprio intento di rompere gli schemi”.

La fondatrice di Lil Milan ha fondato il suo business sull’attenzione al dettaglio e alle finiture, dando vita ad un brand che si distinguesse dagli altri. “Per me design significa rivisitare le forme del passato in una chiave innovativa ed essenziale”, afferma Veronica Varetta. Gli stessi principi con i quali Mercedes-Benz ha realizzato la nuova EQA, il SUV che accompagna i clienti verso un futuro intelligente, elettrico e rispettoso per il pianeta.