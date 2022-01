Louis Vuitton svela un nuovo smartwatch di lusso da 3.050 euro

Louis Vuitton ha svelato la terza edizione della sua collezione di orologi smart: si chiama Tambour Horizon Light Up e si potrà acquistare online e nelle boutique dal prossimo 14 gennaio.

Il nuovo smartwatch di Louis Vuitton

Dotato di quadrante circolare con display Amoled touch screen da 1,2 pollici, il nuovo modello monta il processore Snapdragon Wear 4100 affiancato da 1GB di memoria RAM e 16GB di spazio archiviabile. La cassa dal diametro pari a 44mm – e spessa 13,2mm – è realizzata in acciaio inossidabile. Vede un anello Louis Vuitton Monogram illuminato da 24 LED che si attivano quando l’orologio viene utilizzato oppure emette una notifica.

Con una forma rinnovata, il brand parigino ha ripensato la familiare sagoma e la cassa convessa dell’originale orologio Tambour, adattandola all’orologio connesso Horizon. Con un design che dona l’ulteriore vantaggio di far apparire la cassa da 44 mm dell’orologio molto più piccola al polso, il nuovo modello ha un vetro zaffiro curvo che sembra riversarsi sul bordo dell’orologio come una piscina a sfioro che si fonde in un orizzonte.

Resistente all’acqua fino a 30 metri di profondità, è dotato di accelerometro, giroscopio, sensore di luminosità ambientale, microfono – per utilizzarlo durante le chiamate – e sensore per misurare la frequenza cardiaca. Per quanto concerne l’autonomia, invece, la batteria integrata è in grado di supportare le normali attività per un giorno intero.

Quanto costa il nuovo smartwatch

Infine, è disponibile l’applicazione Louis Vuitton Connect – per iOS e Android – che, oltre a fungere da hub per controllare l’intera gamma dei dispositivi Louis Vuitton tra cui l’altoparlante senza fili (2.450 euro), può essere utilizzata per modificare i quadranti dello smartwatch e configurarlo nel modo migliore in base alle esigenze di chi lo indosserà.

Secondo quanto annunciato dalla maison, Tambour Horizon Light Up sarà disponibile al prezzo di 3.050 euro per le versioni matte black o matte brown e 2.550 euro per il modello polished steel, in acciaio.

