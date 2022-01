Lunedì nero per le criptovalute: Bitcoin precipita ai minimi degli ultimi 6 mesi

I prezzi di Bitcoin e di Ether sono scesi al livello più basso registrato negli ultimi sei mesi. Continua così il crollo delle principali criptovalute: da novembre il mercato ha “perso” più di 1.000 miliardi del suo valore.

Fatti chiave

Il prezzo dei Bitcoin, che pesa quasi il 40% del mercato delle criptovalute ed è quella con la maggior capitalizzazione, si è attestato intorno ai 33.500 dollari, in calo di oltre il 6% rispetto alle 24 ore precedenti.

Ether, la seconda criptovaluta per valore e che detiene il 16% del mercato complessivo, è invece scesa di oltre l’11%, a circa 2.200 dollari.

Entrambe le criptovalute sono ai minimi da luglio dello scorso anno e hanno perso circa la metà del loro valore da quando hanno raggiunto livelli record di novembre.

A essere impattati sono stati anche altri importanti token del mercato, tra cui XRP, Cardano, Solana e BNB di Binance. Queste hanno registrato cali simili nelle ultime 24 ore, scendendo tra l’8% e il 12% circa.

I cali stanno continuando da giorni per i principali token come Bitcoin (in calo del 23% nell’ultima settimana), Ether (35%), BNB di Binance (32%), Cardano (31%) e Solana (45%).

Background

A innescare il crollo delle criptovalute la Federal Reserve, che per combattere combattere l’inflazione sarebbe pronta a ridurre gli stimoli e ad aumentare i tassi di interesse. Il mercato è in forte calo da quando ha raggiunto livelli record di oltre 3.000 miliardi a novembre, con più di mille miliardi spazzati via nelle settimane successive. Secondo CoinGecko – il più grande aggregatore indipendente di dati sulle criptovalute al mondo – attualmente vale circa 1.500 miliardi.

