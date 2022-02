6 orologi di lusso per celebrare l’amore al polso nel giorno di San Valentino

Motore del mondo e sentimento che sfida le leggi di spazio e tempo, l’amore non ha confini. E davanti alla sua forza universale, anche le lancette più preziose cedono a questo sentimento.

Ecco una selezione di 6 idee preziose che celebrano l’amore al polso con esclusive edizioni speciali di alta orologeria.

Harry Winston: romantiche nuance e madreperla

Harry Winston celebra il 14 febbraio con un’edizione limitata: il Premier Valentine’s Flying Hearts Automatic. Uno speciale segnatempo con cassa da 36mm e cinturino in alligatore rosso satinato, chiusura ad ardiglione in oro bianco con 17 diamanti taglio brillante. Sul quadrante non solo brillano i colori dell’amore, ma anche colorati palloncini a forma di cuore che evocano le sensazioni di leggerezza, gioia e spensieratezza che sa donare solo l’amore. I palloncini sembrano fluttuare in mezzo al quadrante di madreperla bianca con una palette di romantiche nuance. E prendono forma da cabochon in madreperla o da pietre preziose grazie a 30 rubini taglio brillante, 26 zaffiri rosa e 24 diamanti. Partono dal cuore rosso centrale le lancette delle ore e dei minuti che sono animate da un movimento meccanico a carica automatica haute de gamme, ben visibile dal fondello in vetro zaffiro. Questo segnatempo ha una riserva di carica di 72 ore. Il rotore in oro rosa 18 carati è scheletrato e lascia intravedere le sue finiture raffinate Côtes de Genève circolari e il suo perlage. Il risultato è un gioiello da polso innegabilmente originale.

Breguet: icona dell’alta orologeria femminile

Altro gioiello di cui ci si può solo innamorare è l’edizione limitata a soli 28 esemplari di Breguet. È penasta per uno speciale tributo all’amore che arricchisce la sua iconica Reine de Naples di una poesia celestiale. Il quadrante in madreperla bianca è scelto per il morbido effetto “nuvole” che fluttuano fra l’indicatore delle fasi lunari e i contatori delle ore, dei minuti e dei secondi. Emblema di orologeria femminile, la collezione Breguet Reine de Naples trae ispirazione dal primo orologio da polso della storia, realizzato da Breguet nel 1812 per l’elegante Caroline Murat, Regina di Napoli nonché sorella di Napoleone. Questo segnatempo, che presentava in origine una forma oblunga – ora ovale – è un’icona indiscussa dell’alta orologeria femminile. Ciascun modello della collezione contemporanea, con gemme, perle o laccato, è un’ode alle donne e questa nuova interpretazione di Breguet pensata per celebrare San Valentino non fa eccezione. Fascino irresistibile dell’alta orologeria della maison e dettagli cromatici, oltre all’originale lancetta a forma di duplice cuore rosso protagonista del quadrante dei piccoli secondi: tutto rimanda a un grande patrimonio orologiero e all’eterno sentimento “che move il sole e l’altre stelle”.

Chopard: l’eredità del savoir-faire

Allo stesso modo con l’Heure du Diamant, gli artigiani dei laboratori Chopard hanno dato conferma del proprio savoir-faire nel campo dell’orologeria come della gioielleria. Dopo le forme tonda e ovale, il segnatempo L’Heure du Diamant celebra il simbolo dell’amore cui Chopard, chiamata anche la “maison dal grande cuore”, è legata da sempre nell’insieme del suo processo creativo. Questo sublime e romantico orologio è realizzato in oro etico rosa 18 carati. Il quadrante è in madreperla rosa nella distintiva forma a cuore guilloché realizzato a mano e una lunetta interamente rivestita di un pavé di diamanti taglio brillante sublimati dall’incastonatura a corona: al polso spicca non solo per la sua forma a cuore ma anche per il cinturino in pelle un’elegante tono di rosa.

Harry Winston Blancpain Breguet Chopard Glashütte Original Versace

Blancpain: celebrare la tradizione artigianale

Anche per Blancpain la celebrazione di San Valentino è una tradizione che per gli artigiani orologiai si ripete da oltre vent’anni. Il motivo? La manifattura di Le Brassus non apprezza ciò che è effimero. Perfetta testimonianza dei sentimenti autentici che vanno ben oltre la fugacità è il Ladybird “San Valentino 2022”. Un’edizione limitata di 99 esemplari che sa conquistare. Il focus è sulla lancetta dei secondi che, nel suo inseguire le ore, appare come una freccia di Cupido che ha trafitto un piccolo cuoricino rosso simbolo di passione, che spicca sulla madreperla bianca del quadrante fra i numeri laccati rossi e un giro di preziosi diamanti. Anche la cassa in oro bianco da 34,9 mm brilla grazie ai 58 diamanti che illuminano la lunetta. Immancabile il cinturino in una calda è avvolgente tonalità di rosso. Questo segnatempo ha movimento automatico calibro 1153 con una lunga riserva di carica di ben 95 ore.

Glashütte Original: il risveglio della natura

Anche per Glashütte Original non può passare inosservato il 14 febbraio. Un appuntamento fisso dunque che il marchio celebra con una nuova versione del Lady Serenade in edizione limitata a soli 50 esemplari. Con un sinuoso colore lilla che si ispira al Crocus, il fiore che sboccia proprio sul finire dell’inverno annuncia il risveglio della natura. Lady Serenade San Valentino 2022 ha cassa da 36 mm in acciaio impreziosita da 52 diamanti taglio brillante sulla lunetta e 8 originali indici a forma di cuore. Oltre al cinturino nel colore del fiore è disponibile anche con cinturino in versione acciaio.

Versace: il potere della Medusa

In casa Versace il rosa è il colore dell’amore. Così la maison ha scelto una delicata ma decisa tonalità pastello per l’edizione speciale dedicata alla festa degli innamorati: Medusa Icon. Questo segnatempo ha cassa da 38 mm ed è rigorosamente swiss made. Sul quadrante si conferma la posizione di assoluto rilievo assegnata alla musa del brand, che ne caratterizza il look. Medusa – simbolo di bellezza e icona di una donna forte e coraggiosa – dal centro del quadrante sembra letteralmente venirci incontro. L’immagine tridimensionale risalta grazie al contrasto cromatico tra il rosa del disegno, che assume profondità con alcuni tratti più intensi di colore, e il delicato IP champagne del quadrante dall’elegante texture. Varie le scelte estetiche innovative: dalla delicata greca incisa che circonda la Medusa, sottolineandone il potere evocativo, alle due aperture a indicare ore e minuti. Elegantissimo il cabochon nero che impreziosisce la corona. Altro elemento da evidenziare è il cinturino in pelle rosa, che dona all’orologio un carattere contemporaneo e fresco con un pizzico di frivolezza.

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it Iscriviti