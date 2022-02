Un fast food di Napoli ha aperto un locale in partnership con la criptovaluta Shiba-Inu

Blockchain, criptovalute e proposte culinarie di qualità. Sono questi gli ingredienti di Welly, fastfood con sede a Napoli che si è trasformato in un locale a tema Shiba-Inu. Welly, infatti, grazie alla partnership con lo sviluppatore di Shiba-Inu Shytoshi Kusama, accetterà la criptovaluta $SHIB come metodo di pagamento per acquistare hamburger, patatine e bibite.

L’interesse al mondo delle criptovalute

Welly è un fast food aperto nel 2021 con l’obiettivo di concentrarsi sul benessere e la salute dei propri clienti andando a creare una community, non circoscritta a Napoli. La visione di Stefano Guglielmini, il fondatore, prevedeva, infatti, l’espansione di questa idea in tutto il mondo. Il team del ristorante, molto interessato al mondo delle criptovalute, ha iniziato a pensare allo sviluppo di un piano per vendere Nft.

Questo però non gli bastava. Insieme alla sua squadra, ha iniziato a pensare al decentramento, uno dei fondamenti della cripto, e a come la comunità $SHIB sarebbe potuta entrare far parte del progetto. Alla fine, i fondatori hanno presentato l’idea a Shytoshi Kusama e l’accordo si è concluso. Dopo una settimana dall’avvio della partnership, Welly è stata in grado di realizzare un rebranding completo del proprio negozio: dalla mascotte a nuovi imballaggi ecologici.

COME FUNZIONA

Come parte della collaborazione, Welly inizierà ad accettare la criptovaluta Shiba-Inu ($SHIB) come pagamento dopo aver apportato i cambiamenti tecnologici necessari per farlo. Le aziende stanno anche pensando di rendere disponibile il pagamento tramite il Dogecoin. Lo Shiba è diventato di fatto il secondo simbolo del ristorante, e appare nel logo e nelle confezioni dei suoi prodotti, oltre che nei vari social media. Kusama ha definito questo progetto come un investimento ecologico e orientato al cliente, visto che il ristorante è conosciuto per servire prodotti di alta qualità.

Shiba Inu è stata creata nel 2020, ma ha raggiunto la popolarità lo scorso anno, nella cosiddetta “stagione dei meme coin”. Ora è il più grande gainer dello spazio crittografico. $SHIB è un meme-token basato su ERC-20, quindi si basa sulla blockchain di Ethereum ed è supportato da una grande community.

ALTRI ESEMPI DI COLLABORAZIONI

Non si tratta in ogni caso della prima partnership tra fast food e mondo delle criptovalute. Burger King ha infatti collaborato con la piattaforma di trading Robinhood, per promuovere il servizio premium “Royal Perks”. Ogni abbonato aveva la possibilità di vincere bitcoin, ether o dogecoin per ogni acquisto da almeno cinque dollari eseguito online o in un ristorante della catena del fast food.

Nello stesso periodo anche McDonald’s aveva lanciato un concorso a tema criptovalute. I clienti americani potevano infatti vincere un Nft dedicato al leggendario McRib solo condividendo il tweet della catena di fast food più famosa al mondo.

