Musk sfida Putin a un combattimento singolo. La posta in gioco? L’Ucraina

Il ceo miliardario di Tesla, Elon Musk, ha sfidato su Twitter il presidente russo Vladimir Putin a un “combattimento unico” sull’Ucraina. Ha detto di essere “assolutamente serio” riguardo all’offerta. Il direttore del programma spaziale russo ha risposto con una citazione di Pushkin, chiamando Elon Musk un “piccolo diavolo”.

Fatti principali

“Con la presente sfido Vladimir Putin a un combattimento unico” e “la posta in gioco è l’Ucraina”, ha detto Musk in un post su Twitter. Ha usato l’alfabeto russo per scrivere il nome di Putin e ha scritto Ucraina nella lingua del paese.

In un messaggio di follow-up in russo, Elon Musk ha taggato l’account Twitter ufficiale del Cremlino e ha chiesto: “Sei d’accordo con questa lotta?”

Dmitry Rogozin, direttore generale del programma spaziale russo Roscosmos, ha risposto a Musk con un verso di The Tale of the Priest and of His Workman Balda di Alexander Pushkin.

“Tu, diavoletto, sei ancora giovane”, ha detto Rogozin, citando il racconto popolare di Pushkin. E ha aggiunto: “Sei debole per competere con me; sarebbe solo una perdita di tempo. Supera prima mio fratello”.

Musk, da parte sua, ha ribadito di essere “assolutamente serio” riguardo all’offerta. E quando gli è stato chiesto se sarebbe sorpreso se Putin avesse accettato la sfida, Elon Musk ha insistito sul fatto che “sarebbe un onore”.

Citazione

“Se Putin potesse umiliare così facilmente l’Occidente, accetterebbe la sfida”, ha scritto Elon Musk in un’altra risposta su Twitter. “Ma non lo farà.”

Fatto sorprendente

Anche il vice primo ministro ucraino e capo della trasformazione digitale, Mykhailo Fedorov, ha commentato la sfida di Elon: “Sono sicuro che @elonmusk può spedire Putin su Giove”.

Background

Questa non è la prima volta che Elon Musk, noto per i suoi post sopra le righe sui social media, commenta la guerra tra Russia e Ucraina. Il miliardario ha prima deriso i funzionari russi sui social media, più recentemente in risposta alla Russia che ha impedito agli Stati Uniti l’accesso ai suoi razzi, con Musk che ha scherzato sul fatto che i suoi razzi saranno trasportati da “manici di scopa americani”. Con il governo ucraino che ha chiesto il sostegno delle grandi aziende di tutto il mondo, chiedendo loro di agire contro la Russia, Elon Musk è stato anche uno dei miliardari che ha offerto loro assistenza. A fine febbraio, il fondatore di Tesla e SpaceX ha deciso di fornire l’Internet satellitare di Starlink all’Ucraina, offrendo il servizio gratuitamente e consentendo ai cittadini di rimanere in contatto nonostante i pesanti combattimenti in corso in tutto il paese.

In cifre: $ 219,1 miliardi

Questo è il patrimonio netto di Elon Musk, secondo Forbes. È la persona più ricca del mondo con quasi $ 50 miliardi in più rispetto alla seconda persona più ricca del mondo, il ceo di Amazon Jeff Bezos.

